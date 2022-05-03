Hé lộ hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh tập luyện thương pháp, 'chắc nịch' tham gia phim trọng điểm 'Dữ Phượng Hành'?

Sao quốc tế 03/05/2022 16:10

Những hình ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh dường như đã hé lộ dự án phim "Dữ Phượng Hành".

Trước đó, nhiều nguồn tin đồng loạt khẳng định nam nữ chính của "Dữ Phượng Hành" hầu như đã định là Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân. Sau rất nhiều đồn đoán, động thái mới nhất của nữ diễn viên họ Triệu dường như đã ngầm khẳng định quan hệ của cô với dự án phim này.

Theo đó, sáng ngày 1/5, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đăng tải lịch trình của nữ diễn viên trong tháng 5 này, kèm theo đó là đoạn video nữ diễn viên đang chăm chỉ tập luyện võ thuật.

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 Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý khi tập luyện thương pháp - Ảnh: Internet

Đoạn video ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ngoài những lời khen ngợi dành cho tỉ lệ cơ thể cũng như động tác võ thuật của Triệu Lệ Dĩnh, nhiều khán giả còn tin rằng cô đã chính thức tham gia vào "Dữ Phượng Hành".

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Sau Sở Kiền truyện, khán giả mong đợi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp - Ảnh: Internet

"Dữ Phượng Hành" là dự án phim truyền hình thuộc cấp S được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim dự kiến sẽ khai máy vào tháng 6 năm nay và hiện đã định gần như toàn bộ dàn diễn viên, chỉ đợi thời điểm công bố. Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào vai nữ chính Thẩm Ly, còn Lâm Canh Tân cũng đã được định đảm nhận vai nam chính Hành Chỉ.

Hiện, phía Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn chưa xác nhận thông tin này, song nếu thông tin này có thật thì đó sẽ là tin vui đối với những ai yêu thích bộ phim Sở Kiều Truyện và cặp đôi này.

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Trái ngược với dự đoán của netizen, đây mới là nam thần được 'chọn mặt gửi vàng' đóng cặp cùng Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành

Khán giả đều cho rằng Lâm Canh Tân không hợp vai nam chính trong Dữ Phượng Hành và muốn nam thần khác thay thế để đóng cặp cùng Triệu Lệ Dĩnh.

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