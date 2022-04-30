Bí mật đằng sau hình xăm LẠ trên người Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 30/04/2022 13:41

Không chỉ đơn giản là thể hiện cá tính, ý thích mà hình xăm của Triệu Lệ Dĩnh còn có ý nghĩa đằng sau nữa.

Triệu Lệ Dĩnh hiện là một trong những nữ diễn viên đình đám nhất làng điện ảnh Trung Quốc. Vào Năm 2016, tại liên hoan phim Bạch Ngọc Lan, mỹ nhân xuất hiện với bộ váy thanh lịch, hở lưng thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Bộ váy vô tình tiết lộ hình xăm bông hoa tím được xăm giữa lưng của cô khiến nhiều người tò mò.

Đằng sau hình xăm cánh hoa màu tím trên lưng Triệu Lệ Dĩnh chính là để che đi vết tích tai nạn ngoài ý muốn trên phim trường bởi một cảnh quay có độ khó cao do cô tự thực hiện mà không cần thế thân.

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Vết sẹo lồi sau lưng Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet
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Triệu Lệ Dĩnh dùng hình xăm để che sẹo lồi - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong lúc quay bộ phim Lục Trinh truyền kỳ, cô chẳng may bị thương ở phần thắt lưng, khiến xương nhô ra. Để che lấp vết thương, Triệu Lệ Dĩnh đã xăm bông hoa lên người.

Từng có khoảng thời gian, nàng tiểu hoa 8x từng bị thương nhiều tới mức từng có tin đồn nói phải giải nghệ vì những vết thương. Lúc quay Cung tỏa trầm hương, cô từng bị ngã, nằm dưới đất vài tiếng không thể đứng dậy. Sang phim Lục Trinh truyền kỳ, cô tiếp tục không chịu dùng diễn viên đóng thế, tự mình nhảy từ cổng thành xuống, lại bị thương ở lưng. Tới phim Tây du ký 3: Nữ Nhi quốc, Triệu Lệ Dĩnh bị chấn thương trong cảnh đánh nhau.

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Hiện tại, sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh đang toàn tâm toàn ý, dành nhiều thời gian cho công việc. Người đẹp cũng tranh thủ tận hưởng cuộc sống độc thân, cùng bạn bè tụ tập.

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