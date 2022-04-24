Sau Triệu Lệ Dĩnh, Giả Nãi Lượng lên tiếng sau khi vướng tin đồn trốn thuế

Mới đây, Giả Nãi Lượng là nghệ sĩ tiếp theo bị vướng vào tin đồn trốn thuế.

Giả Nãi Lượng là nghệ sĩ tiếp theo bị vướng vào tin đồn trốn thuế khi mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin Giả Nãi Lượng đã ký "hợp đồng âm dương" trong buổi phát sóng trực tiếp để trốn thuế.

Cụ thể, vào tối ngày 23/4, mạng xã hội Weibo cũng xuất hiện hashtag "Giả Nãi Lượng 260 triệu nhân dân tệ" khiến quần chúng ăn dưa và fans hâm mộ của nam nghệ sĩ rất hoang mang.

Giả Nãi Lượng - Ảnh: Internet

Trước những đồn đoán của dư luận, vào sáng ngày 24/4, phòng làm việc của Giả Nãi Lượng đã ra văn bán chính thức bác bỏ tin đồn, cho biết bài gốc chỉ là những bức ảnh chụp màn hình bị cắt ghép một cách ác ý, sự việc đã giao cho bên luật sư giải quyết, người viết cũng đã nhận sai mà xóa bài.

Ngoài ra, khi hashtag ác ý xuất hiện vào tối qua, phòng làm việc của Giả Nãi Lượng còn comment trực tiếp dưới những bài đăng đồn đoán của cư dân mạng gắn kèm hashtag "Giả Nãi Lượng 260 triệu nhân dân tệ" ngay trong đêm để phản bác và yêu cầu chủ tài khoản phải xóa bài viết tránh gây ảnh hưởng xấu cho nam diễn viên.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh từng phải đích thân lên tiếng nhằm bác tin đồn cô khai gian cát-xê phim "Ai là hung thủ" để trốn thuế. Qua luật sư, Triệu Lệ Dĩnh cho biết tin đồn sai sự thật, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc, danh dự của cô. Nữ diễn viên đã ủy thác luật sư, kiện những người tung tin sai sự thật.

Hậu Đặng Luân trốn thuế, Viên Băng Nghiên và Giả Nãi Lượng bất ngờ bị 'réo tên'? Sau hành vi trốn thuế của Đặng Luân, nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ đang hoạt động nghệ thuật và livestream cũng sẽ bị điều tra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-trieu-le-dinh-gia-nai-luong-len-tieng-sau-khi-vuong-tin-don-tron-thue-464212.html