Đóng cùng Giả Nãi Lượng trong phim mới, Trương Nghệ Hưng bị chê 'non kém' trong kĩ năng diễn xuất

Phim kể về sự ân oán giữa hai gia tộc kéo dài nhiều thế hệ. Trong đó, Trương Nghệ Hưng đóng vai Ninh Thứ, em trai của nữ chính Ninh Hựu (Viên Tuyền đảm nhiệm). Ninh Thứ bề ngoài là một người đàn ông tài giỏi, thành đạt, có tương lai tươi sáng, luôn nở nụ cười thân thiện với mọi người, nhưng trong tâm trí luôn nung nấu ý định trả thù. Do đó, vai diễn được đánh giá là thử thách với ca sĩ thần tượng.

Mới đây, trang Sohu đưa tin bộ phim Mùa gặp gỡ (tên cũ Mùa hoa rơi) ngay từ khi khai máy đã nhận được sự quan tâm của công chúng với dàn diễn viên chính do Lôi Giai Âm, Viên Tuyền, Trương Nghệ Hưng , Giả Nãi Lượng đảm nhiệm.

Tuy nhiên, không ít người cho rằng Trương Nghệ Hưng không thể hiện được nét nham hiểm của nhân vật. Do còn non kinh nghiệm, tài tử không khiến người xem cảm nhận được mức độ xảo trá trong tính cách. Nhân vật Ninh Thứ vốn là kẻ tàn nhẫn nhưng qua cách diễn của Trương Nghệ Hưng đã bị biến thành thiếu gia nhà giàu nổi loạn. Do đó, nam diễn viên đã gần như thất bại trong việc xây dựng nhân vật cũng ảnh hưởng tới chất lượng bộ phim. Bên cạnh đó, khả năng đọc thoại của Trương Nghệ Hưng cũng nhận đánh giá tiêu cực.

Theo 163, đây là lần đầu Trương Nghệ Hưng thể hiện vai diễn phản diện có sức nặng trên màn ảnh. Khả năng diễn xuất của tài tử luôn gây tranh cãi, do đó vai diễn Ninh Thứ là thử thách với anh.