Sau 2 năm 'ở ẩn', Lâm Chí Dĩnh bất ngờ tái xuất, 'đập tan' tin đồn giải nghệ

Lâm Chí Dĩnh là sao nổi bật hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ thập niên 1990, 2000. Anh thu hút hàng triệu người hâm mộ ở châu Á nhờ hình tượng tươi sáng, điển trai và lành mạnh. Ngoài các ca khúc gây sốt, nam tài tử còn đóng nhiều phim ăn khách như "Thiếu Lâm tiểu tử", "Sợi dây chuyền định mệnh", "Thiên Long Bát Bộ" 2003... Bên cạnh đó, kiểu tóc, cách ăn mặc của Lâm Chí Dĩnh góp phần tạo nên xu hướng thời trang trong giới trẻ Đài Loan, Trung Quốc đại lục.

Cách đây không lâu, trang ETtoday đưa tin Lâm Chí Dĩnh về thăm trường cấp ba ở Đài Loan, và giao lưu với các học sinh khóa sau. Anh trình diễn nhiều ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của mình. Đây là hoạt động biểu diễn hiếm hoi của nam nghệ sĩ kể từ tháng 6/2020.