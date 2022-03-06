Sau 2 năm 'ở ẩn', Lâm Chí Dĩnh bất ngờ tái xuất, 'đập tan' tin đồn giải nghệ

Sau khi vướng tranh cãi là người giả tạo, Lâm Chí Dĩnh bất ngờ tái xuất để hoạt động biểu diễn kể từ tháng 6/2020.
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Lâm Chí Dĩnh là sao nổi bật hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ thập niên 1990, 2000. Anh thu hút hàng triệu người hâm mộ ở châu Á nhờ hình tượng tươi sáng, điển trai và lành mạnh. Ngoài các ca khúc gây sốt, nam tài tử còn đóng nhiều phim ăn khách như "Thiếu Lâm tiểu tử", "Sợi dây chuyền định mệnh", "Thiên Long Bát Bộ" 2003... Bên cạnh đó, kiểu tóc, cách ăn mặc của Lâm Chí Dĩnh góp phần tạo nên xu hướng thời trang trong giới trẻ Đài Loan, Trung Quốc đại lục.
Cách đây không lâu, trang ETtoday đưa tin Lâm Chí Dĩnh về thăm trường cấp ba ở Đài Loan, và giao lưu với các học sinh khóa sau. Anh trình diễn nhiều ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của mình. Đây là hoạt động biểu diễn hiếm hoi của nam nghệ sĩ kể từ tháng 6/2020.
Tại thời điểm đó, anh vướng tranh cãi là người giả tạo, hay nói dối trong chương trình truyền hình "Mẹ chồng nàng dâu". Từ đó, anh đã vắng bóng trong làng giải trí Hoa ngữ.
Theo Lâm Chí Dĩnh, anh đang chuẩn bị tổ chức một số chương trình kỷ niệm 30 năm vào giới giải trí. Chia sẻ lý do ít tham gia hoạt động nghệ thuật thời gian qua, tài tử "Sợi dây chuyền định mệnh" cho biết anh bận rộn phát triển kinh doanh, chăm sóc gia đình. Bản thân nam nghệ sĩ cũng muốn nghỉ ngơi sau nhiều năm mang gánh nặng thần tượng. Qua đây, nam diễn viên cũng phủ nhận thông tin anh giải nghệ sớm.
Sau khi lập gia đình năm 2009, Lâm Chí Dĩnh dần giảm công việc ở làng giải trí. Tài tử và vợ - người mẫu Trần Nhược Nghi hiện có ba con trai, con đầu lòng năm nay 13 tuổi, con sinh đôi lên 7 tuổi. Thời gian sắp tới, nhiều người hâm mộ không khỏi mong đợi và hào hứng với những sự án của nam diễn viên trong tương lai.