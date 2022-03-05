Xôn xao đoạn tin nhắn thừa nhận "bị ép thay đổi lời khai" của quản lý nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay?

Mới đây, truyền thông Thái Lan tiếp tục tung ra bức ảnh chụp lại màn hình tin nhắn được cho là của nữ quản lý Kratik cảm ơn một "nhân vật bí ẩn" nào đó. Người này khuyên cô nên nói ra tất cả sự thật với luật sự và sẽ trả tiền phí luật sư cho cô. Người quản lý sau đó cho biết bản thân bị ép buộc và rất hối hận vì chấp nhận lời đề nghị này.

Ở thời điểm hiện tại, truyền thông và dư luận Thái Lan vẫn đang dành mọi sự quan tâm về cái chết trên sông của nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay - Tangmo Nida. Trong đó, nhóm bạn đi cùng du thuyền với nữ diễn viên hiện đang chính là những người đáng nghi nhất trong mắt công chúng người dân nơi đây, đặc biệt là nữ quản lý của nữ diễn viên - Kratik.

- Quản lý: Cám ơn bạn rất nhiều vì đã liên hệ giúp đỡ

- Người trò chuyện: Đừng bận tâm / Bạn đã nói chuyện với luật sự chưa?

- Quản lý: Tôi nói xong rồi

- Người trò chuyện: Về phần chi phí luật sự, tôi sẽ lo

- Quản lý: Cám ơn rất nhiều

- Người trò chuyện: Hãy nói tất cả sự thật cho luật sư

- Quản lý: Tôi đã nói, nhưng bạn bè ép buộc tôi, tôi không biết phải làm sao / Họ không muốn tôi nói bất cứ điều gì mâu thuẫn nữa / Tôi đã sai lầm khi chấp nhận làm việc đó.

Chưa rõ thực hư và độ chính xác của đoạn tin nhắn. (Ảnh: Internet)

Nhiều cư dân mạng cho rằng có thể người quản lý đã nghe theo một người nào đó để thay đổi lời khai trong vụ của Tangmo, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có người cho rằng đây chỉ là đoạn tin nhắn được photoshop. Hiện, chưa rõ thực hư và độ chính xác của đoạn tin nhắn này.

Mẹ ruột nữ diễn viên nhận 21 tỷ đồng và tha thứ cho 2 đối tượng tình nghi trên tàu. (Ảnh chụp màn hình)

Tang lễ của cố diễn viên Tangmo Nida sẽ được tổ chức theo nghi thức của Thiên chúa giáo vào ngày 14/3/2022. Lễ viếng dự kiến sẽ diễn ra tại nhà thờ Church of Joy, Bangkok. Linh cữu của nữ diễn viên sẽ được hỏa táng vào ngày 14/3 tại nhà thời Rangsit Methodist Church, tỉnh Pathum Thani.

Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra, làm rõ.