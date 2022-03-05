Xôn xao đoạn tin nhắn thừa nhận "bị ép thay đổi lời khai" của quản lý nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay?

Sao quốc tế 05/03/2022 15:32

Cộng đồng mạng Thái Lan tiếp tục xôn xao trước một tình tiết mới về đoạn tin nhắn được cho là của quản lý nữ diễn viên Tangmo Nida.

 

Ở thời điểm hiện tại, truyền thông và dư luận Thái Lan vẫn đang dành mọi sự quan tâm về cái chết trên sông của nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay - Tangmo Nida. Trong đó, nhóm bạn đi cùng du thuyền với nữ diễn viên hiện đang chính là những người đáng nghi nhất trong mắt công chúng người dân nơi đây, đặc biệt là nữ quản lý của nữ diễn viên - Kratik. 

Xôn xao đoạn tin nhắn thừa nhận 'bị ép thay đổi lời khai' của quản lý nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay? - Ảnh 1
Tangmo (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng quản lý và bạn ngày xảy ra tai nạn trên tàu. (Ảnh: Instagram)

Mới đây, truyền thông Thái Lan tiếp tục tung ra bức ảnh chụp lại màn hình tin nhắn được cho là của nữ quản lý Kratik cảm ơn một "nhân vật bí ẩn" nào đó. Người này khuyên cô nên nói ra tất cả sự thật với luật sự và sẽ trả tiền phí luật sư cho cô. Người quản lý sau đó cho biết bản thân bị ép buộc và rất hối hận vì chấp nhận lời đề nghị này.

Tạm dịch: 

- Quản lý: Cám ơn bạn rất nhiều vì đã liên hệ giúp đỡ

- Người trò chuyện: Đừng bận tâm / Bạn đã nói chuyện với luật sự chưa?

- Quản lý: Tôi nói xong rồi

- Người trò chuyện: Về phần chi phí luật sự, tôi sẽ lo

- Quản lý: Cám ơn rất nhiều

- Người trò chuyện: Hãy nói tất cả sự thật cho luật sư

- Quản lý: Tôi đã nói, nhưng bạn bè ép buộc tôi, tôi không biết phải làm sao / Họ không muốn tôi nói bất cứ điều gì mâu thuẫn nữa / Tôi đã sai lầm khi chấp nhận làm việc đó.

Xôn xao đoạn tin nhắn thừa nhận 'bị ép thay đổi lời khai' của quản lý nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay? - Ảnh 2
Chưa rõ thực hư và độ chính xác của đoạn tin nhắn. (Ảnh: Internet)

Nhiều cư dân mạng cho rằng có thể người quản lý đã nghe theo một người nào đó để thay đổi lời khai trong vụ của Tangmo, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có người cho rằng đây chỉ là đoạn tin nhắn được photoshop. Hiện, chưa rõ thực hư và độ chính xác của đoạn tin nhắn này. 

Xôn xao đoạn tin nhắn thừa nhận 'bị ép thay đổi lời khai' của quản lý nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay? - Ảnh 3
Mẹ ruột nữ diễn viên nhận 21 tỷ đồng và tha thứ cho 2 đối tượng tình nghi trên tàu. (Ảnh chụp màn hình)

Tang lễ của cố diễn viên Tangmo Nida sẽ được tổ chức theo nghi thức của Thiên chúa giáo vào ngày 14/3/2022. Lễ viếng dự kiến sẽ diễn ra tại nhà thờ Church of Joy, Bangkok. Linh cữu của nữ diễn viên sẽ được hỏa táng vào ngày 14/3 tại nhà thời Rangsit Methodist Church, tỉnh Pathum Thani.

Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra, làm rõ. 

Vụ nữ diễn viên rơi sông tử vong: Chính phủ vào cuộc yêu cầu điều tra, Thủ tướng ra cảnh báo nghiêm khắc

Vụ nữ diễn viên rơi sông tử vong: Chính phủ vào cuộc yêu cầu điều tra, Thủ tướng ra cảnh báo nghiêm khắc

Vụ việc nữ diễn viên Tangmo Nida rơi sông tử vong hiện đang là một trong những vấn đề nóng được quan tâm nhất tại Thái Lan.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Chiếc lá cuốn bay quản lý chiếc lá bay Tangmo

TIN LIÊN QUAN

Vụ nữ diễn viên rơi sông tử vong: Chính phủ vào cuộc yêu cầu điều tra, Thủ tướng ra cảnh báo nghiêm khắc

Vụ nữ diễn viên rơi sông tử vong: Chính phủ vào cuộc yêu cầu điều tra, Thủ tướng ra cảnh báo nghiêm khắc

Người phát tán hình ảnh chụp thi thể nữ diễn viên Chiếc Lá Bay bị cảnh cáo, hành động gây phẫn nộ đối diện với mức phạt nào?

Người phát tán hình ảnh chụp thi thể nữ diễn viên Chiếc Lá Bay bị cảnh cáo, hành động gây phẫn nộ đối diện với mức phạt nào?

Mẹ nữ diễn viên Chiếc Lá bay nhận 21 tỷ bồi thường rồi tha thứ: Anh trai bất lực, nhiều ngôi sao Thái Lan đồng loạt bày tỏ phẫn nộ 

Mẹ nữ diễn viên Chiếc Lá bay nhận 21 tỷ bồi thường rồi tha thứ: Anh trai bất lực, nhiều ngôi sao Thái Lan đồng loạt bày tỏ phẫn nộ 

Tình tiết mới vụ diễn viên "Chiếc Lá Bay" thiệt mạng, hé lộ đoạn CCTV quay lại cảnh rơi xuống sông?

Tình tiết mới vụ diễn viên "Chiếc Lá Bay" thiệt mạng, hé lộ đoạn CCTV quay lại cảnh rơi xuống sông?

"Lạnh sống lưng" câu nói của quản lý sau cái chết của nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay", gọi mạng sống của bạn là "gánh nặng"

"Lạnh sống lưng" câu nói của quản lý sau cái chết của nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay", gọi mạng sống của bạn là "gánh nặng"

Lên truyền hình thanh minh, quản lý nữ diễn viên "Chiếc lá cuốn bay" bị MC "dằn mặt", mẹ ruột tố nói dối trắng trợn

Lên truyền hình thanh minh, quản lý nữ diễn viên "Chiếc lá cuốn bay" bị MC "dằn mặt", mẹ ruột tố nói dối trắng trợn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào