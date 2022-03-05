Hành động nhận 21 tỷ đồng tiền bồi thường rồi chấp nhận tha thứ cho đối tượng đang bị tình nghi của mẹ nữ diễn viên Tangmo Nida, hiện nhận về phản ứng vô cùng phẫn nộ từ nhiều ngôi sao, bạn bè và anh trai của nữ diễn viên.

Sau 7 ngày từ cái chết thương tâm của con gái, mẹ nữ diễn viên Tangmo Nida vừa qua đã có hành động vô cùng gây phẫn nộ khi đồng ý tha thứ cho 2 trong số những đối tượng đang bị tình nghi với cái giá là 30 triệu bath - tương đương 21 tỷ đồng. Xuất hiện trên truyền hình, người mẹ này đã cân đo đong đếm về thu nhập của con gái sau 30 năm nữa và cho biết đồng ý nhận 21 tỷ đồng để tha thứ cho đối tượng tình nghi này, thậm chí còn nhận những người này làm "con nuôi". "Por đã đề nghị tôi nhận tiền tổ chức tang lễ. Đồng thời để tôi tự quyết định về số tiền bồi thường. Giả sử như Mo đóng phim truyền hình, tiền cát xê nhận được sẽ là từ 800.000 đến 1 triệu baht, nếu như Mo còn sống thêm 30 năm nữa thì tức là khoảng 30 triệu Baht (hơn 20 tỷ đồng). Nếu Taeng-mo còn sống thì số tiền sẽ là nhiều hơn" - người mẹ phát biểu trên truyền hình Thái Lan.

Trước hành động này của người mẹ, nhiều khán giả và cả anh trai của nữ diễn viên đã vô cùng hụt hẫng. Trên trang cá nhân, anh trai cùng cha khác mẹ của Tangmo đã chia sẻ dòng cảm xúc vỏn vẹn 2 chữ: "Thất vọng". Bên cạnh đó, ngay sau khi tin tức nổ ra, đồng loạt trên MXH, rất nhiều ngôi sao Thái Lan đã không kiềm được lòng mà bày tỏ sự buồn bã, bức xúc, phẫn nộ trên trang cá nhân của mình. Các ngôi sao chia sẻ các bài viết về "mẹ" như một cách ám chỉ hành động nhận tiền của mẹ nữ diễn viên Tangmo. Nữ diễn viên Min Pechaya chia sẻ hình ảnh cùng ba mẹ của mình và viết: "Nghe xong nhói, chỉ biết ôm mẹ thật chặt. Mong mẹ yêu Min mà không phải đáp trả".

Nữ diễn Kwan Usamanee nghẹn ngào viết: "Cảm ơn mẹ đã cho con thân thể này, cám ơn mẹ đã nuôi con, bón con ăn lúc nhỏ và luôn bên cạnh con thế này. Cám ơn tình yêu của bố mẹ và chị gái đã dành tình yêu cho con từ khi còn chưa gặp, càng lớn con càng thấu hiểu. 34 tuổi mới hiểu được rằng làm người mẹ tốt thật khó nhường nào. Cám ơn mẹ nhé, con yêu mẹ nhiều lắm". Ngoài ra còn hàng loạt những lời nhắn nhủ của các ngôi sao trước vấn đề này: "Tiền bạc không thể khiến cho người ta thay đổi nhưng nó nhắc nhỏ cho người khác thấy rằng họ là người như thế nào"; "Tiền dù có bao nhiều cũng không thể bù đắp được cho con mình đâu, nếu không nuôi con sẽ không bao giờ hiểu được"... Về người mẹ của nữ diễn viên, nhiều thông tin cho rằng người mẹ không có mối quan hệ thân thiết với nữ diễn. Theo thông tin xôn xao trên MXH, năm Tangmo 3 tuổi, bố mẹ cô chia tay. Cô ở với bố từ khi đó cho tới lúc trưởng thành. 2 bố con rong ruổi, thay đổi chỗ ở liên tục. Tangmo rất thương và lo lắng cho bố. Thời điểm bố qua đời, nữ diễn viên vô cùng suy sụp và đau khổ.

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