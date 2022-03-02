Dẫn tin từ Bangkok Post, ngày 24/2, nữ diễn viên Tangmo đi ăn tối cùng nhóm bạn ở Bangkok, sau đó lên một chiếc du thuyền nhỏ ngắm cảnh. Đến 23h, cô bị ngã và mất tích sông Chao Praya. Thời điểm tin tức nổ ra, một nhân chứng cho hay, Tangmo có mặc áo phao khi lên thuyền và biết bơi.

Diễn viên người Thái Lan - Tangmo Pataratida Patcharawirapong sinh năm 1984, cô được biết đến là người đẹp đa tài của làng giải trí Thái Lan khi vừa là diễn viên kiêm ca sĩ, người mẫu. Tại Việt Nam, Tangmo được nhiều khán giả biết đến thông qua bộ phim đình đám “Chiếc lá cuốn bay”. Ngày 24/2, thông tin nữ diễn viên rơi từ du thuyền xuống sông mất tích khiến nhiều người vô cùng hoang mang.

Đến ngày 25/2, sở cảnh sát Muang Nonthaburi huy động đội cứu hộ gồm 15 người tích cực tìm kiếm nữ diễn viên. Sau 38 giờ mất tích, thi thể của Tangmo được tìm thấy, trên đùi có vết thương và cũng không mặc áo phao. Đại diện gia đình Tangmo gồm có mẹ và bạn trai đã đến nhận diện thi thể. Tại hiện trường, bạn trai nữ diễn viên suy sụp còn mẹ cô ngất xỉu tại chỗ.

Hôm xảy ra sự việc (tối 24/2), trên thuyền có tổng cộng 6 người gồm: lái thuyền và năm khách, trong đó có Tangmo Pattaratida, trợ lý riêng của cô - Kratik, một người bạn là nữ tên San, Tanuphat Lertthaweewit ( còn gọi là Por) và ông Paiboon Treekanchananan (Robert). Sau khi Tangmo Pattaratida mất tích, một số bài đăng của cô trên Instagram bị xóa, từ 2.306 bài còn 2.299 bài.

Ngày 26/2, Thairath đưa tin cảnh sát đã triệu tập nhóm bạn đi cùng Tangmo để lấy lời khai, phục vụ quá trình điều tra. Tại cơ quan công an, nhóm bạn khai Tangmo muốn đi vệ sinh nhưng phòng vệ sinh bấy giờ không sử dụng được nên cô đến cuối thuyền để "giải quyết". Những người bạn của Tangmo cho rằng diễn viên sảy chân vì sàn trơn, mang giày cao gót. Bấy giờ họ mở nhạc to, tiếng sóng lớn nên không ai nghe thấy tiếng Tangmo Pattaratida rơi xuống sông.

Cũng trong ngày, Thairath đưa tin cảnh sát Muang Nonthaburi công bố kết quả khám nghiệm thi thể Tangmo. Nguyên nhân cái chết được kết luận là do ngạt nước. Theo lực lượng chức năng, họ tìm thấy lượng lớn nước và cát trong phổi nạn nhân. Tangmo còn có vết thương lớn ở đùi trái. Cảnh sát hiện vẫn đang tiếp tục khám nghiệm tử thi, điều tra xem liệu có đúng việc nữ diễn viên đã đi vệ sinh trước khi ngã sông hay không.

Theo Khaosod, sau khi nhận kết quả khám nghiệm, mẹ Tangmo cho rằng cái chết của con gái có uẩn khúc cần làm rõ. Bà Panita Siriprayuthyothin chia sẻ: "Lúc tôi nhìn thi thể, trên chân con bé có một vết thương rất lớn, khuôn mặt vẫn còn vết máu. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra”.

Tiếp tục diễn biến trong ngày 26/2, Cục Hàng hải Thái Lan ra lệnh khởi tố hình sự với 2 người có mặt trên tàu là Tanuphat Lertthaweewit ( còn gọi là Por) về tội điều khiển tàu không có giấy phép, sử dụng tàu đã hết hạn giấy phép sử dụng và sơ suất dẫn đến hậu quả chết người và ông Paiboon Treekanchananan (Robert) về tội danh có hành vi bất cẩn gây chết người, vi phạm sử dụng thuyền không có giấy phép. Những người này được tại ngoại sau khi nộp một số tiền.

Chiều 27/2, đồn cảnh sát Nonthaburi mở họp báo. Quản lý của Tangmo - Kratik và người bạn tên San có mặt để kể lại vụ việc. Theo lời người quản lý, nữ diễn viên Tangmo đã đi vệ sinh dưới cuối đuôi tàu nên mới trượt chân té ngã. Thời điểm Tangmo xảy ra sự cố có một người tên San bên cạnh. Người tên San cho biết khi Tangmo ngã ngửa về sau đã cố gắng bám lấy chân mình. Tuy nhiên, nữ diễn viên bị rớt xuống sông ngay sau đó. San đã la to để mọi người nghe được và chạy đến giúp đỡ.

Theo lời khai của quản lý Kratik, nhóm tích cực tìm kiếm và trở về nhà lúc 4 giờ sáng. Họ dự định trở lại hiện trường vào sáng hôm sau để tìm kiếm và không nghĩ sẽ báo cảnh sát. Kratik thừa nhận có nhận được cuộc gọi nhỡ từ mẹ Tangmo nhưng vì mệt mỏi và lo lắng cho con ở nhà nên Kratik không gọi lại.

Tuy nhiên, trích xuất từ camera cho thấy nhóm bạn này đã bỏ về từ 1h sáng, những người cứu hộ có mặt tại hiện trường lúc đó cũng cho biết nhóm này có thái độ vô cùng bình thản, không hốt hoảng. Khi đội cứu hộ nhận được tin tới hiện trường đã không thể làm gì trong suốt 1 tiếng đồng hồ vì nhóm bạn này liên tục "câu giờ" từ chối quay ra cung cấp thông tin và đi lòng vòng trên sông. Những người này cũng mỗi người chỉ một hướng khi được hỏi về vị trí Tangmo rớt xuống sông khiến nhiều người khó hiểu.

Cũng trong 27/2, phía bà Panida - mẹ Tangmo nộp các bằng chứng cho cơ quan chức năng gồm tin nhắn ghi lại cuộc trò chuyện được cho là có liên quan đến cái chết của con gái. Bà Panida khẳng định quản lý Kratik đã lừa Tangmo tiếp khách nhóm người trên thuyền, việc nữ diễn viên phản đối đã dẫn đến mâu thuẫn. Bà cho rằng cái chết của con gái có nhiều uẩn khúc, ngoài ra, bà Panida còn nộp một hộp đồ bí ẩn, bên trong có một chiếc đĩa CD thắt nơ đen và một tập giấy viết chữ nguệch ngoạc mà bà nhận được.

Những diễn biến của vụ việc khiến nhiều người phải đặt ra câu hỏi về cái chết của nữ diễn viên Tangmo. Theo đó, nhiều người cho rằng con tàu quá nhỏ, việc nữ diễn viên biết bơi, rơi xuống sông nhưng không ai nghe thấy tiếng hét của cô gái kia để cứu giúp được cho khá là vô lý. Tiếp đến, nhóm bạn có nhiều hành động kỳ lạ như không gọi điện báo người nhà, từ chối trình diện cảnh sát, thản nhiên bỏ về nhà khi bạn mất tích trên sông... được cho là những tình tiết cần làm sáng tỏ.

Đến nay, vụ việc của nữ diễn viên Tangmo vẫn đang được điều tra, làm rõ.