Sau khi nữ diễn viên "Chiếc lá bay" - Tangmo Ninda qua đời, nhiều tài sản của cô sẽ thuộc về con gái nuôi, trong đó có cả số tiền bảo hiểm gần 1 tỷ đồng. Điều đáng nói, con gái nuôi của Tangmo lại chính là con gái ruột của nữ quản lý, nên những tài sản này cũng sẽ thuộc về người này.

Sau nhiều ngày trôi qua, vụ việc thương tâm về cái chết của nữ diễn viên Tangmo Ninda hiện vẫn đang được điều tra làm rõ. Dẫn tin từ Thairath, sau khi cha qua đời vào năm ngoái, Tangmo Ninda hiện chỉ còn hai người thân là mẹ ruột và con gái nuôi. Sau khi ly hôn với nam ca sĩ Tono, Tangmo có nhận một cô con gái nuôi và yêu thương cô bé này như con ruột. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ niềm hạnh phúc về con gái của mình và đăng tải nhiều hình ảnh bên con. Tangmo và con gái nuôi. (Ảnh: Instagram) Được biết, con gái nuôi của Tangmo, tên là Easter, điều đáng nói, bé Easter lại chính là con gái ruột của quản lý nữ diễn viên - Kratik. Lý do Tangmo nhận cô bé làm con nuôi vì thương Kratik là một bà mẹ đơn thân, không có đủ tài chính vững vàng để nuôi dạy con. Cô từng chia sẻ: "Là người theo đạo thiên Chúa, do vậy tôi tin rằng, chính Chúa đã gửi con bé tới cho chúng tôi. Con gái chúng tôi có hai người mẹ. Tôi muốn nuôi nấng con gái giống như một cô công chúa, con bé cần có một sự giáo dục tốt".

Chân dung Kratik - quản lý của nữ diễn viên Tangmo. (Ảnh: Instagram) Trước khi qua đời, cách đây khoảng 10 tháng, Tangmo đã mua một phần bảo hiểm thân thể. Trong trường hợp nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" không may qua đời vì tai nạn, bảo hiểm sẽ chi trả số tiền 1 triệu Baht (gần 700 triệu đồng). Người thụ hưởng khoản tiền này không ai khác chính là con gái nuôi của cô. Như vậy là chỉ cần vụ việc của Tangmo được kết luận thiệt mạng do tai nạn thì khoản tiền bồi thường từ bảo hiểm sẽ thuộc về con gái nuôi. Tuy nhiên, hiện tại, cô bé chưa đủ tuổi thành niên nên tài sản của bé Easter sẽ do mẹ, tức Kratik, tạm thời quản lý. Bên cạnh đó, theo luật pháp, sau khi Tangmo qua đời, ngoài tiền bảo hiểm đứng tên con gái nuôi thì một phần tài sản của cô cũng sẽ được chuyển cho bé.

Về phía người quản Kratik, cô hiện đang là người gây nên nhiều tranh cãi nhất trong cái chết của Tangmo. Theo truyền thông Thái Lan, Kratik là một trong số những người cùng có mặt trên du thuyền thời điểm Tangmo qua đời, tuy nhiên, nhiều bằng chứng được đưa ra cho thấy người quản lý nói dối lòng vòng về cái chết của Tangmo, thậm chí còn bỏ về nhà ngủ sau khi nữ diễn viên rơi xuống sông và cũng không gọi điện báo cho mẹ ruột Tangmo về vụ tai nạn. Tangmo vô cùng thân thiết với nữ quản lý của mình. (Ảnh: Instagram) Cô này cho biết Tangmo đã đi vệ sinh dưới đuôi tàu nên bị trượt chân ngã xuống sông. Trong cuộc họp báo ngày 27/2, Kratik có một câu phát ngôn gây tranh cãi: "Nếu bạn của tôi mất, tôi cũng chẳng được lợi gì. Bạn mất, tôi cũng chẳng còn tiền". Câu nói của nữ quản lý khiến cộng đồng mạng dậy sóng và nhiều ngôi sao của Thái Lan bày tỏ sự phẫn nộ. Hiện, vụ việc ngày càng có nhiều uẩn khúc và đang được lực lượng chức năng Thái Lan điều tra làm rõ.

Hình ảnh chụp cận thi thể của nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" bị phát tán tràn lan trên mạng, CĐM phẫn nộ đỉnh điểm Những hình ảnh vô cùng sốc được lan truyền trên MXH chụp lại cận cảnh thi thể của nữ diễn viên Tangmo Nida khi được vớt lên bờ, đang khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ, mong sự tôn trọng dành cho người đã mất.

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