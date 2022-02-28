Nhân chứng mới trong vụ nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" ngã sông tử vong: Tàu chạy với tốc độ rất nhanh, nhiều tình tiết đáng ngờ

Sao quốc tế 28/02/2022 10:33

Theo lời nhân chứng ngồi câu cá thời điểm nữ diễn viên Tangmo Nida ngã sông tử vong, chiếc tàu đã chạy rất nhanh vượt mức cho phép rồi một lúc sau thì quay lại hỏi có chứng kiến ai rớt xuống sông không?

Liên quan đến vụ nữ diễn viên Tangmo Pattaratida qua đời vì rớt từ du thuyền xuống sông ngày càng xuất hiện nhiều uẩn khúc. Chính vì vậy, sau khi tiến hành lấy lời khai những người có mặt tại hiện trường, phía cảnh sát mở rộng điều tra với một vài nhân chứng.

Theo Thairath, vụ việc mới đây đã xuất hiện thêm một nhân chứng mới - anh Anucha, người này đã có mặt và ngồi câu cá trên sông đúng thời điểm điểm tối muộn ngày 24/2 khi nữ diễn viên Tangmo Pattaratida gặp nạn trên sông Chao Phraya.

Nhân chứng mới trong vụ nữ diễn viên 'Chiếc Lá Bay' ngã sông tử vong: Tàu chạy với tốc độ rất nhanh, nhiều tình tiết đáng ngờ - Ảnh 1

Nhân chứng này cho biết, khi đó bản thân cũng một vài người đang ngồi bên bờ sông Chao Phraya để câu cá. Trong lúc đang ngồi câu thì nhìn thấy có một chiếc thuyền máy lao đi với tốc độ nhanh. Thậm chí người này còn cho rằng, chiếc thuyền đã chạy quá vận tốc cho phép. Thời điểm đó, anh còn nghe thấy tiếng cười đùa của những vị khách có mặt trên tàu. 

Tuy nhiên, một lúc sau thì những người này lái thuyền quay trở lại phía anh Anucha và tấp vào gần bờ, những người trên thuyền lập tức hỏi họ có chứng kiến hay nhìn thấy có ai đó rơi xuống sông hay không. Họ trả lời rằng, không thấy. Sau khoảng 10 phút, chiếc tàu trở lại vị trí cũ và dừng tại chỗ khá lâu. 

"Tôi nghĩ việc chiếc tàu di chuyển quá nhanh là nguyên nhân khiến Tangmo Pattaratida mất thăng bằng, dẫn đến té ngã. Vì trời tối, lại vắng người nên công tác tìm kiếm càng thêm khó khăn" - nhân chứng nhận định. 

Nhân chứng mới trong vụ nữ diễn viên 'Chiếc Lá Bay' ngã sông tử vong: Tàu chạy với tốc độ rất nhanh, nhiều tình tiết đáng ngờ - Ảnh 2

Khi được phóng viên hỏi về chi tiết nữ diễn viên Tangmo đi vệ sinh ở đuôi thuyền nên mới trượt chân ngã xuống sông, những người này với kinh nghiệm sống ở vùng sông nước từ nhỏ cho biết họ không tin. Họ cho rằng, ngay cả chúng tôi là đàn ông còn chẳng bao giờ làm như vậy khi có mặt nhiều người trên thuyền, đằng này lại là phụ nữ và là một ngôi sao, việc ngồi ở đuôi thuyền để đi vệ sinh là điều khó có thể xảy ra. 

Chiều 27/2, đồn cảnh sát Nonthaburi cũng mở họp báo với sự tham gia của 2 nhân vật là quản lý Kratik Itsarin Juthasuksawat và người bạn tên San. Theo lời người quản lý, nữ diễn viên Tangmo đã đi vệ sinh dưới cuối đuôi tàu nên mới trượt chân té ngã. Thời điểm Tangmo xảy ra sự cố có một người tên San bên cạnh. Người tên San cho biết khi Tangmo ngã ngửa về sau đã cố gắng bám lấy chân mình. Tuy nhiên, nữ diễn viên bị rớt xuống sông ngay sau đó. San đã la to để mọi người nghe được và chạy đến giúp đỡ. 

Nhân chứng mới trong vụ nữ diễn viên 'Chiếc Lá Bay' ngã sông tử vong: Tàu chạy với tốc độ rất nhanh, nhiều tình tiết đáng ngờ - Ảnh 3
Mẹ ruột Tangmo xuất hiện tại đồn cảnh sát Muang Nonthaburi vào chiều 27/2. (Ảnh: Bangkok Post)

Tuy nhiên, dẫn tin từ Bangkok Post, bà Panida Sirayutthayothin - mẹ ruột nữ diễn viên Tangmo Pattaratida nói rằng, bà không tin cái chết của con gái là kết quả của một vụ tai nạn rơi từ tàu cao tốc xuống sông, do có nhiều điểm đáng ngờ.

Bà Panida cho rằng những người trên tàu có thể đã cãi nhau dẫn đến số phận xấu số của con gái bà. Bà Panida nói bức ảnh chụp Tangmo được công bố cho thấy tâm trạng u ám khi con gái ngồi một mình ở phía đuôi thuyền. "Ai đó có thể không hài lòng khi Tangmo ở đó" - bà Panida nói.

Nhân chứng mới trong vụ nữ diễn viên 'Chiếc Lá Bay' ngã sông tử vong: Tàu chạy với tốc độ rất nhanh, nhiều tình tiết đáng ngờ - Ảnh 4
Những người bị bắt liên quan đến vụ việc tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Thairath)

Trong 1 diễn biến khác, trang Thairath tối ngày 27/2 đưa tin, chỉ sau chưa đầy 24 giờ đồng hồ, 2 nhân vật bị bắt giữ trong vụ việc là Tanuphat Lertthaweewit (hay còn gọi là Por) và Paiboon Treekanchananan (Robert) đã được tại ngoại với chi phí mỗi người là 200.000 baht (140 triệu đồng). Hai người này trước đó bị bắt giữ vì 3 tội danh gồm: Giấy phép sử dụng thuyền hết hạn, đi chệch khỏi khu vực sông được chỉ định và hành vi cẩu thả gây ra cái chết cho người khác.

 Vụ việc hiện vẫn đang được cảnh sát Thái Lan điều tra, làm rõ.  

 

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