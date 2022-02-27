Vụ nữ diễn viên "Chiếc Lá Bay" ngã sông tử vong: Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng đi chung trên tàu

Sao quốc tế 27/02/2022 10:36

Sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi nữ diễn viên Tangmo Nida, cảnh sát Thái Lan đã ban hành lệnh bắt giữ khẩn cấp với người lái tàu và một trong 5 người bạn đi chung trên du thuyền với nữ diễn viên.

Liên quan đến vụ vụ việc nữ diễn viên Tangmo Nida (Thái Lan) qua đời sau khi ngã xuống sông Chao Phraya. Sau hơn 38 tiếng nỗ lực tìm kiếm, thi thể của nữ diễn viên được tìm thấy ở khu vực gần cảng. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân sự việc.

Dẫn tin từ Thairath, tối ngày 26/2, Sở cảnh sát Muang Nonthaburi đã ban hành lệnh bắt giữ đối với ông Tanuphat Lertthaweewit ( còn gọi là Por) về tội điều khiển tàu không có giấy phép, sử dụng tàu đã hết hạn giấy phép sử dụng và sơ suất dẫn đến hậu quả chết người.

Vụ nữ diễn viên 'Chiếc Lá Bay' ngã sông tử vong: Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng đi chung trên tàu - Ảnh 1
Por - người phụ trách lái chiếc thuyền khóc nức nở trước truyền thông kể lại việc Tangmo bị rơi trên sông. (Ảnh: báo Thái Lan)

Ngoài ra, ông Paiboon Treekanchananan (Robert), một trong 5 người bạn đi trên du thuyền cùng nữ diễn viên xấu số Tangmo Nida cũng bị bắt, người này bị khởi tố với tội danh có hành vi bất cẩn gây chết người, vi phạm sử dụng thuyền không có giấy phép.

Lệnh bắt giữ trên được đưa ra không lâu sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ của Tangmo. Theo đó, Viện Nghiên cứu Pháp y bước đầu xác định, sao nữ “Chiếc lá cuốn bay” tử vong do ngạt thở vì đuối nước. Bác sĩ pháp y tìm thấy một lượng lớn cát trong phổi nạn nhân, nhiều khả năng thi thể chìm xuống đáy sông trước khi nổi lên mặt nước. Ngoài ra, nạn nhân có một vết thương ở đùi trái.

Vụ nữ diễn viên 'Chiếc Lá Bay' ngã sông tử vong: Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng đi chung trên tàu - Ảnh 2
Nữ diễn viên Tangmo Nida. (Ảnh: Internet)

Dẫn tin từ kênh truyền hình CH7 của Thái Lan, trước đó, một nhân chứng đã khẳng định việc nhìn thấy toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc. Nhân chứng cho biết, đã nhìn thấy nữ diễn viên kêu cứu 3 lần liền nhưng những người trên thuyền không hề quay lại cứu cô. Bên cạnh đó, nhân chứng cũng nói rằng, nữ diễn viên không hề say, người trực tiếp lái thuyền mới say rượu.

Vụ nữ diễn viên 'Chiếc Lá Bay' ngã sông tử vong: Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng đi chung trên tàu - Ảnh 3
Thi thể nữ diễn viên được tìm thấy sau 36 giờ tìm kiếm. (Ảnh: Internet)

Vụ án nữ diễn viên Tangmo Nida rơi từ du thuyền trên sông Chao Phraya rồi tử vong đang ngày càng có nhiều tình tiết phức tạp. Hiện, nhà chức trách Thái Lan đang chờ kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu của nạn nhân để xác định Tangmo có sử dụng rượu và ma túy trước khi rơi xuống sông không. Theo Thairath, kết quả này sẽ có trong vòng 3-7 ngày.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cảnh sát Thái Lan điều tra, làm rõ.  

 

 

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