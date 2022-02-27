Tài tử 'Squid Game' Lee Jung Jae ký hợp đồng với công ty giải trí lớn ở Hollywood, về chung nhà với Steven Spielberg, Tom Hanks, Zendaya,...

Deadline, một phương tiện truyền thông điện ảnh của Mỹ, đưa tin vào ngày 25/02 (giờ địa phương) rằng Lee Jung Jae - diễn viên phim Squid Game đã ký hợp đồng với CAA và sẽ hoạt động với tư cách là đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên.

Nam diễn viên Lee Jung Jae, người được Hollywood chú ý khi xuất hiện trong series truyền hình Hàn Quốc 'Squid Game' của Netflix, đã ký hợp đồng độc quyền với Creative Artist Agency (CAA), một công ty giải trí lớn của Mỹ.

Creative Artists Agency là một trong những cơ quan tài năng và thể thao lớn nhất ở Hoa Kỳ, với danh sách khách hàng toàn sao của nó bao gồm những tên tuổi lớn như Brad Pitt, Tom Hanks, Meryl Streep, George Clooney và đạo diễn Steven Spielberg. Chính vì vậy, việc ngôi sao Squid Game ký kết hợp đồng cùng CAA có thể coi là bước tiến lớn trong tương lai.

Lee Jung Jae là một diễn viên hạng A ở Hàn Quốc trong nhiều năm nhưng gần đây anh đã trở thành tâm điểm chú ý trên toàn thế giới nhờ đóng vai chính trong loạt phim ăn khách 'Squid game'. Bộ phim đã trở thành một hiện tượng toàn cầu sau khi phát hành vào năm 2021.

Lee Jung Jae cũng sẽ tham dự lễ trao giải Screen Actors Guild (SAG) được tổ chức vào ngày 27/02 cùng với các diễn viên trong 'Squid Game' như Jeong Ho Yeon và Park Hae Soo.

'Squid Game' được đề cử ở bốn hạng mục: Giải thưởng Bộ phim truyền hình xuất sắc, Giải Nhóm diễn viên đóng thế, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Lee Jung Jae) và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Jeong Ho Yeon).

Theo Maeil Business News

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