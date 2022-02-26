Han So Hee đã mua một căn villa 274m² nằm trong khu VilladegreeumW tọa lạc ở phường Acheon, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi vào ngày 20/12 năm ngoái.
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Theo người trong ngành bất động sản, Han So Hee đã mua một căn villa 274m² nằm trong khu VilladegreeumW tọa lạc ở phường Acheon, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi vào ngày 20/12 năm ngoái. Giá giao dịch là 1,95 tỷ won (~37,3 tỷ VNĐ) và diễn viên đã trả toàn bộ bằng tiền mặt vào ngày 15/2/2022 mà không cần vay nợ.
VilladegreeumW nằm ở lối vào của Làng Archwool, hoàn thành tháng 7/2020, gồm 16 biệt thự phân lô bán từng tầng cho người mua. Bao quanh bởi núi Acha và núi Yongma, khu này có môi trường dân cư gần gũi với thiên nhiên, mất 15-30 phút lái xe đến khu trung tâm như Gangnam.
Đặc biệt, khu VilladegreeumW nằm trong làng Archwool, chính là nơi căn penthouse trăm tỷ của Hyun Bin tọa lạc. Như vậy, "tiểu tam" đình đám màn ảnh xứ Hàn sẽ trở thành hàng xóm với cặp vợ chồng quyền lực Hyun Bin và Son Ye Jin. Một số sao Hàn khác cũng sống trong khu vực này là Oh Yeon Seo, Park Jin Young (JYP)...
Trong 2 năm gần đây, Han So Hee là cái tên hot hòn họt với vai diễn tiểu tam trong Thế Giới Hôn Nhân, cùng với 2 bộ phim Nevertheless và My Name. Nhờ gương mặt xinh đẹp và vóc dáng bốc lửa, nữ diễn viên còn được hàng loạt thương hiệu, tạp chí lớn săn đón. Nhờ đó, cát xê của Han So Hee cũng tăng dần, giúp cô tích lũy được khối tài sản không nhỏ.
Người hâm mộ đang phản ứng tích cực và vô cùng ngưỡng mộ trước sự chăm chỉ của nữ diễn viên để sở hữu được tài sản như hiện nay.
Theo Insight