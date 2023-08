Trong 2 năm gần đây, Han So Hee là cái tên hot hòn họt với vai diễn tiểu tam trong Thế Giới Hôn Nhân, cùng với 2 bộ phim Nevertheless và My Name. Nhờ gương mặt xinh đẹp và vóc dáng bốc lửa, nữ diễn viên còn được hàng loạt thương hiệu, tạp chí lớn săn đón. Nhờ đó, cát xê của Han So Hee cũng tăng dần, giúp cô tích lũy được khối tài sản không nhỏ.

Người hâm mộ đang phản ứng tích cực và vô cùng ngưỡng mộ trước sự chăm chỉ của nữ diễn viên để sở hữu được tài sản như hiện nay.

Theo Insight