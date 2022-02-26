Theo người trong ngành bất động sản, Han So Hee đã mua một căn villa 274m² nằm trong khu VilladegreeumW tọa lạc ở phường Acheon, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi vào ngày 20/12 năm ngoái. Giá giao dịch là 1,95 tỷ won (~37,3 tỷ VNĐ) và diễn viên đã trả toàn bộ bằng tiền mặt vào ngày 15/2/2022 mà không cần vay nợ.

VilladegreeumW nằm ở lối vào của Làng Archwool, hoàn thành tháng 7/2020, gồm 16 biệt thự phân lô bán từng tầng cho người mua. Bao quanh bởi núi Acha và núi Yongma, khu này có môi trường dân cư gần gũi với thiên nhiên, mất 15-30 phút lái xe đến khu trung tâm như Gangnam.