Bomi (Apink) chịu đựng tác dụng phụ của giảm cân đột ngột, bị viêm da đến mức chảy máu, phải trói tay lại để ngủ

Sao quốc tế 23/02/2022 11:17

Mới đây, người hâm mộ bắt đầu tỏ ra lo lắng về sức khỏe của Bomi (Apink) trong màn comeback mới nhất với album 'HORN'.

Trên sân khấu trình diễn ca khúc "Dilemma", Bomi mặc áo croptop và quần short, để lộ xương sườn khi thực hiện động tác nhảy. Được biết, Bomi đã ăn kiêng rất nghiêm ngặt để giảm cân trước thềm comeback.

Bomi (Apink) chịu đựng tác dụng phụ của giảm cân đột ngột, bị viêm da đến mức chảy máu, phải trói tay lại để ngủ - Ảnh 1

Trước đó vào tháng 1/2020, Bomi từng thú nhận trên show "Fantasy House" rằng mình phải giảm cân đột ngột khoảng 8kg-9kg trong thời gian ngắn:

"Em không bị đau, nhưng có cảm giác ngứa râm ran khắp người như có kiến bò vậy. Em thậm chí phải trói tay bằng tất trước khi đi ngủ để ngăn mình gãi. Khi tỉnh dậy, em nhận ra mình đã gãi nhiều đến mức chảy cả máu".

Bomi (Apink) chịu đựng tác dụng phụ của giảm cân đột ngột, bị viêm da đến mức chảy máu, phải trói tay lại để ngủ - Ảnh 2

Trong khi đó, Apink đã trở lại với album đặc biệt "HORN" vào ngày 14/02. Đây là hoạt động comeback sau 1 năm 10 tháng. Tuy nhiên, thành viên Son Naeun không tham gia hoạt động comeback của nhóm vì lịch trình riêng.

Theo Chosun

Ở tuổi 53, nét đẹp của 'chị đại' Kim Hye Soo vẫn được ví như 'nữ thần' vì đặc điểm này

Ở tuổi 53, nét đẹp của 'chị đại' Kim Hye Soo vẫn được ví như 'nữ thần' vì đặc điểm này

Nữ diễn viên Kim Hye Soo khiến người hâm mộ trầm trồ với bộ ảnh trang sức cao cấp.

Xem thêm
Từ khóa:   sao Hàn Quốc idol Hàn Quốc body sao Hàn Apink Bomi

TIN LIÊN QUAN

Ở tuổi 53, nét đẹp của 'chị đại' Kim Hye Soo vẫn được ví như 'nữ thần' vì đặc điểm này

Ở tuổi 53, nét đẹp của 'chị đại' Kim Hye Soo vẫn được ví như 'nữ thần' vì đặc điểm này

DJ Soda khoe dáng chữ S với chiếc váy hở táo bạo khiến người xem không thể rời mắt

DJ Soda khoe dáng chữ S với chiếc váy hở táo bạo khiến người xem không thể rời mắt

Cư dân mạng Trung Quốc quay lưng và 'ném đá' kịch liệt vì một hành động của MC quốc dân Yoo Jae Suk

Cư dân mạng Trung Quốc quay lưng và 'ném đá' kịch liệt vì một hành động của MC quốc dân Yoo Jae Suk

V (BTS) bình phục sau khi nhiễm COVID-19: Công ty chủ quản cảm ơn fan vì đã làm "điều ấm áp" này

V (BTS) bình phục sau khi nhiễm COVID-19: Công ty chủ quản cảm ơn fan vì đã làm "điều ấm áp" này

Quyên góp 50 triệu won trong ngày sinh nhật, Park Bo Young chứng minh nhân cách vàng trong làng giải trí xứ sở Kim Chi

Quyên góp 50 triệu won trong ngày sinh nhật, Park Bo Young chứng minh nhân cách vàng trong làng giải trí xứ sở Kim Chi

Hwang Jung Eum thông báo mang thai lần hai, đồng thời ngầm xác nhận sự thật đã tái hợp với chồng bằng tấm ảnh hẹn hò

Hwang Jung Eum thông báo mang thai lần hai, đồng thời ngầm xác nhận sự thật đã tái hợp với chồng bằng tấm ảnh hẹn hò

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào