Mới đây, người hâm mộ bắt đầu tỏ ra lo lắng về sức khỏe của Bomi (Apink) trong màn comeback mới nhất với album 'HORN'.

Trên sân khấu trình diễn ca khúc "Dilemma", Bomi mặc áo croptop và quần short, để lộ xương sườn khi thực hiện động tác nhảy. Được biết, Bomi đã ăn kiêng rất nghiêm ngặt để giảm cân trước thềm comeback.

Trước đó vào tháng 1/2020, Bomi từng thú nhận trên show "Fantasy House" rằng mình phải giảm cân đột ngột khoảng 8kg-9kg trong thời gian ngắn:

"Em không bị đau, nhưng có cảm giác ngứa râm ran khắp người như có kiến bò vậy. Em thậm chí phải trói tay bằng tất trước khi đi ngủ để ngăn mình gãi. Khi tỉnh dậy, em nhận ra mình đã gãi nhiều đến mức chảy cả máu".

Trong khi đó, Apink đã trở lại với album đặc biệt "HORN" vào ngày 14/02. Đây là hoạt động comeback sau 1 năm 10 tháng. Tuy nhiên, thành viên Son Naeun không tham gia hoạt động comeback của nhóm vì lịch trình riêng.

Theo Chosun

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