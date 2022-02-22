V (BTS) bình phục sau khi nhiễm COVID-19: Công ty chủ quản cảm ơn fan vì đã làm "điều ấm áp" này

Sao quốc tế 22/02/2022 10:56

V (BTS) đã được xác nhận là đã hoàn toàn chữa khỏi bệnh sau khi mắc COVID-19.

Vào ngày 22/2, công ty chủ quản Big Hit Music cho biết thông qua nền tảng Weverse, “V đã được xác nhận là đã bình phục sau khi mắc COVID-19 và rời khỏi khu vực cách ly kể từ hôm nay.” Các hoạt động hàng ngày đã trở lại bình thường.”

V (BTS) bình phục sau khi nhiễm COVID-19: Công ty chủ quản cảm ơn fan vì đã làm 'điều ấm áp' này - Ảnh 1

Công ty nói thêm “V không có triệu chứng đặc biệt về sức khỏe trong thời gian cách ly. Chúng tôi vô cùng biết ơn những người hâm mộ đã quan tâm đến sức khỏe của nghệ sĩ và các nhân viên y tế đang làm việc chăm chỉ để vượt qua dịch bệnh COVID-19.” 

V (BTS) bình phục sau khi nhiễm COVID-19: Công ty chủ quản cảm ơn fan vì đã làm 'điều ấm áp' này - Ảnh 2

Trước đó, vào ngày 15/2, V được chẩn đoán mắc bệnh Covid-19. Big Hit cho biết, “V có triệu chứng đau họng nhẹ nên đã đến bệnh viện khám vào ngày 15/2 và làm xét nghiệm PCR. Vào thời điểm đó, V đã tiêm xong mũi thứ hai của vắc xin COVID-19".

V (BTS) bình phục sau khi nhiễm COVID-19: Công ty chủ quản cảm ơn fan vì đã làm 'điều ấm áp' này - Ảnh 3

V đã tiếp xúc với các thành viên khác trước khi được chẩn đoán nhiễm bệnh, nhưng có thông tin cho rằng tất cả thành viên nhóm BTS đều đeo khẩu trang và không tiếp xúc gần hay quá thân mật. Sau xác nhận nhiễm bệnh của V, các thành viên còn lại cũng đã tự test nhanh và cho ra kết quả âm tính.

Trước đó, Suga, RM, Jin và Jimin của BTS trước đó đã được chẩn đoán mắc COVID-19 và sau đó đã bình phục hoàn toàn.

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Từ khóa:   BTS V (BTS) dịch bệnh Covid 19

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