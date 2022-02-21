Địa điểm diễn ra hôn lễ của Son Ye Jin và Huyn Bin được tiết lộ: Tưởng đâu xa lạ, hóa ra là nơi được nhiều cặp sao đình đám 'chỉ điểm'

Sao quốc tế 21/02/2022 15:33

Cặp đôi ngôi sao hàng đầu, Hyun Bin (40 tuổi, tên thật là Kim Tae Pyeong) và Son Ye-jin (40 tuổi, tên thật là Son Eon Jin) sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng 3 tại Aston House ở khách sạn khách sạn Walkerhill.

Đám cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin sẽ được tổ chức tại địa điểm ngoài trời của khách sạn Walkerhill. Khu vực được cặp đôi chọn là Aston House của khách sạn. Khu vực này theo phong cách trang viên, phù hợp hôn lễ ngoài trời, nằm trên sườn núi, tầm nhìn hướng ra sông Hàn.

Địa điểm diễn ra hôn lễ của Son Ye Jin và Huyn Bin được tiết lộ: Tưởng đâu xa lạ, hóa ra là nơi được nhiều cặp sao đình đám 'chỉ điểm' - Ảnh 1

Aston House nổi tiếng là địa điểm tổ chức đám cưới của những ngôi sao hàng đầu như Bae Yong Jun và Park Su Jin, Ji Sung và Lee Bo Young, Kim Hee Sun và người chồng doanh nhân. Đây là một cơ sở độc lập với tòa nhà chính của khách sạn, nằm ở lưng chừng núi nên rất thích hợp cho một lễ cưới riêng tư.

Cùng ngày, tờ Women's Chosun đưa tin mẹ của Son Ye-jin đã mua một hộp trang sức để tổ chức lễ cưới cho con gái tại một cửa hàng bách hóa ở Daegu. Chiếc hộp trang sức mà mẹ Son Ye Jin mua là một sản phẩm thủ công của thương hiệu cao cấp tái hiện các tác phẩm nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc theo cách hiện đại. Giá của hộp trang sức này được cho là 12 triệu won.

Địa điểm diễn ra hôn lễ của Son Ye Jin và Huyn Bin được tiết lộ: Tưởng đâu xa lạ, hóa ra là nơi được nhiều cặp sao đình đám 'chỉ điểm' - Ảnh 2

Một người thân của Son Ye Jin cho biết: "Ye Jin và con rể là những ngôi sao hàng đầu nên có rất nhiều việc phải chuẩn bị trước cho lễ kết hôn."

Trước đó, vào ngày 10/2, Son Ye Jin và Hyun Bin đã trực tiếp thông báo tin kết hôn. Son Ye-jin đã đăng một bức ảnh chiếc váy cưới to bằng lòng bàn tay trên Instagram và nói: “Chỉ cần được ở bên anh ấy, tôi cảm thấy ấm áp và được che chở. Hãy giúp chúng tôi kỷ niệm sự khởi đầu trong tương lai của chúng tôi".

Trên tài khoản Instagram chính thức, Hyunbin cho biết, "Quyết định quan trọng của tôi chính là sẽ kết hôn, và tôi đang bước cẩn thận đến giai đoạn thứ hai trong cuộc đời. Tôi đã hứa với cô ấy, người luôn khiến tôi mỉm cười. Hãy cùng nhau bước qua những ngày tháng phía trước. "

Được biết, cả hai trở thành bạn bè trong bộ phim "Negotiation" năm 2018 và phát triển thành người yêu sau bộ phim "Crash Landing on You".

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