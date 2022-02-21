Phạm Băng Băng bất ngờ làm cameo cho phim Hàn của Kang Ha Neul

Sau thời gian dài đóng băng sự nghiệp vì scandal trốn thuế, gần đây Phạm Băng Băng đang cật lực trở lại con đường nghệ thuật với nhiều hoạt động sôi nổi, nhưng thông tin cô "Hàn tiến" vẫn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Trang Sina đưa tin, một đại diện của đoàn phim Hàn Quốc Insider vừa qua đã xác nhận rằng Phạm Băng Băng sẽ đóng một vai cameo (vai diễn khách mời với thời lượng ngắn, thường được giao cho những người nổi tiếng) trong tác phẩm này và từ chối tiết lộ nhân vật cụ thể của cô vì nhiều lý do. Ngoài ra, theo một nguồn tin từ người quen trong đài JTBC, nữ minh tinh họ Phạm đã bay sang Hàn để đảm nhận vai diễn này vào năm 2022.

Phạm Băng Băng sẽ đảm nhận một vai cameo trong Insider

"Phạm Băng Băng ở lại Hàn Quốc sau khi hoàn tất vai diễn. Việc quay phim diễn ra riêng tư, người ngoài không thể tiếp cận. Quyền chọn diễn viên nằm trong tay giám đốc sản xuất phim. Đến nay, chúng tôi chưa rõ lý do Phạm Băng Băng được mời." - nguồn tin này cho hay.

Insider là một tác phẩm phim truyền hình thuộc thể loại tâm lý - hình sự và được hai diễn viên nổi tiếng là Kang Ha Neul và Lee Young Yoo đảm nhận vai chính. Dự kiến vào nửa đầu năm 2022 này, bộ phim sẽ chính thức được phát sóng.

Insider là một tác phẩm phim truyền hình thuộc thể loại tâm lý - hình sự và được hai diễn viên Kang Ha Neul và Lee Young Yoo đóng chính

Kể từ sau bê bối trốn thuế năm 2018, Phạm Băng Băng mất hút trên màn ảnh nhỏ, sự nghiệp của cô gần như bị nhấn chìm. Khác với độ hào nhoáng trước khi dính scandal, sau đó cô chỉ xuất hiện trong các sự kiện nhỏ lẻ, đóng vào bộ phim nước ngoài và đọc lời bình cho một phim tài liệu về Covid-19. Tuy vậy, 2 bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Phạm gia là The King's Daughter và The 355 đều flop đến thảm thương dù quy tụ dàn sao khủng và đầu tư hoành tráng.

Cả 2 phim mới đều 'flop' thảm thương, Phạm Băng Băng khó trở lại thời hoàng kim Tưởng chừng việc trở lại sau thời gian dài vắng bóng sẽ mang lại sức hút cho cái tên Phạm Băng Băng, tuy nhiên cả hai bộ phim Hollywood mà cô tham gia đều phải chịu cảnh ế vé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pham-bang-bang-bat-ngo-lam-cameo-cho-phim-han-cua-kang-ha-neul-451247.html