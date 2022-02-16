Cả 2 phim mới đều 'flop' thảm thương, Phạm Băng Băng khó trở lại thời hoàng kim

Tưởng chừng việc trở lại sau thời gian dài vắng bóng sẽ mang lại sức hút cho cái tên Phạm Băng Băng, tuy nhiên cả hai bộ phim Hollywood mà cô tham gia đều phải chịu cảnh ế vé.

Sau bê bối trốn thuế vào 3 năm trước, cái tên Phạm Băng Băng gần như "bốc hơi" khỏi thị trường Trung Quốc đại lục vì các "quy tắc ngầm" của giới giải trí nơi đây. Tuy nhiên, trong năm 2022 này, Phạm Băng Băng đã có những bước đi đầu tiên để trở lại hào quang của mình qua hai bộ phim Hollywood là 355 và The King's Daughter. Tác phẩm 355 đã trở thành 'bom xịt' thảm hại nhất Hollywood vào đầu năm nay Tác phẩm 355 là dự án có nội dung về nhóm điệp viên nữ đa quốc gia tên "355" có nhiệm vụ giải cứu thế giới. Trong phim này, Phạm Băng Băng vào vai đặc vụ tình báo Trung Quốc Lin Mi Sheng, cũng là thành viên của nhóm điệp viên này. Đồng hành với "nữ hoàng giải trí" Trung Hoa còn có các ngôi sao hạng A khác là Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Diane Kruger và Penélope Cruz.

Tuy đã được quay từ tận 2019 và được quảng bá khá thành công tại Liên hoan phim Cannes, bộ phim vẫn bị hoãn phát sóng đến tận tháng trước do scandal của Phạm Băng Băng và ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhưng điều không may là bộ phim này đã trở thành "bom xịt" khi chỉ thu về 28,5 triệu USD - một nửa so với kinh phí làm phim. Qua các bước CGI, dung mạo của Phạm Băng Băng trở nên khác lạ đến kỳ cục Còn ở tác phẩm viễn tưởng The King's Daughter dựa trên tiểu thuyết The Moon and the Sun của Vonda N. McIntyre phát hành năm 1997, Phạm Băng Băng vào vai một nàng tiên cá bị Vua Louis XIV của Pháp nhắm đến để điều chế thuốc trường sinh bất lão. Xui xẻo hơn cả 355, The King's Daughter đã bị "cất kho" tới tận 7 năm trước khi phát sóng vào tháng 1/2022 do những sai sót cần chỉnh sửa ở phần hậu kỳ.

Tuy vậy, bộ phim này cũng không thoát khỏi cảnh bị cho "ra rìa" khi phát sóng tại hơn 2000 rạp tại khu vực Bắc Mỹ nhưng chỉ đạt doanh thu có 1,73 triệu USD. Nhiều khán giả nhận xét, do tạo hình tiên cá mà diện mạo của Phạm Băng Băng trong phim trông khá kỳ lạ. Phạm Băng Băng gần như hết cơ hội 'trở mình' Trước khi tái xuất thông qua 355 và The King's Daughter, Phạm Băng Băng đã là một trong những diễn viên người Hoa được biết đến nhiều nhất Hollywood, cô từng góp mặt trong hai siêu phẩm là Iron Man 3 và X-Men: Days of Future Past, đồng thời cũng quen mặt tại các liên hoan phim quốc tế. Vì vậy mà sự trở lại lần này của nữ minh tinh bị đánh giá là thảm hại, khác xa với kỳ vọng. Theo truyền thông Trung Hoa, Phạm Băng Băng vốn có ý định sẽ dùng hai tác phẩm Hollywood trên để làm bàn đạp quay lại C-biz. Tuy vậy, có lẽ kế hoạch của cô đã tan nát ngay từ những bước đầu tiên, cơ hội trở mình cũng từ đó mà tan biến. Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-2-phim-moi-deu-flop-tham-thuong-pham-bang-bang-kho-tro-lai-thoi-hoang-kim-450368.html