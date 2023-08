Cả 2 phim mới đều 'flop' thảm thương, Phạm Băng Băng khó trở lại thời hoàng kim

Tuy đã được quay từ tận 2019 và được quảng bá khá thành công tại Liên hoan phim Cannes, bộ phim vẫn bị hoãn phát sóng đến tận tháng trước do scandal của Phạm Băng Băng và ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhưng điều không may là bộ phim này đã trở thành "bom xịt" khi chỉ thu về 28,5 triệu USD - một nửa so với kinh phí làm phim.

Qua các bước CGI, dung mạo của Phạm Băng Băng trở nên khác lạ đến kỳ cục

Còn ở tác phẩm viễn tưởng The King's Daughter dựa trên tiểu thuyết The Moon and the Sun của Vonda N. McIntyre phát hành năm 1997, Phạm Băng Băng vào vai một nàng tiên cá bị Vua Louis XIV của Pháp nhắm đến để điều chế thuốc trường sinh bất lão. Xui xẻo hơn cả 355, The King's Daughter đã bị "cất kho" tới tận 7 năm trước khi phát sóng vào tháng 1/2022 do những sai sót cần chỉnh sửa ở phần hậu kỳ.