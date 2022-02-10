Hình ảnh hiếm hoi năm 19 tuổi của Phạm Băng Băng hot trở lại: Khí chất băng thanh ngọc khiết, không vướng bụi trần

Bức ảnh của Phạm Băng Băng thuở mới bước vào làng giải trí khiến cộng đồng mạng xuýt xoa.

Phạm Băng Băng là một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng, mặc dù danh tiếng của cô đã bị thụt giảm do lùm xùm trốn thuế nhưng công chúng vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của người đẹp. Đặc biệt, ngoại hình của Phạm Băng Băng vẫn được xem là "tường thành". Mới đây, 1 tài khoản MXH bất ngờ chia sẻ hình ảnh của Phạm Băng Băng năm 19 tuổi. Không hổ danh là nữ thần nhan sắc đình đám xứ Trung, nàng "Võ Mị Nương" khiến ai cũng phải trầm trồ với visual hoàn mỹ. Từ gương mặt nhỏ nhắn cho tới nước da trắng mịn, Phạm Băng Băng gây ấn tượng mạnh bởi khí chất băng thanh ngọc khiết, không vướng bụi trần.

Tham gia đóng phim từ năm 15 tuổi, Phạm Băng Băng sau bao nỗ lực đã được khán giả vinh danh là “Nữ hoàng giải trí” bởi những thành tựu mà cô đạt được. Tần suất xuất hiện trên màn ảnh của nữ diễn viên ngày càng dày đặc, những bộ phim có sự góp mặt của Phạm Băng Băng gần như đều trở thành hiện tượng, phải kể đến như Hoàn Châu Cách Cách, Quan Âm Sơn, Thiếu Lâm Tự, X-Men: Days Of Future Past, Võ Tắc Thiên, Tẩu Thoát Ngoạn Mục,... Không chỉ gây ấn tượng với các vai diễn trên màn ảnh, nhan sắc của Phạm Băng Băng luôn là chủ đề bàn tán tại nơi cô xuất hiện. Gương mặt nhỏ, ngũ quan thanh tú nhưng không kém phần sắc sảo cùng khí chất “nghịch thiên”, sang chảnh và quyền lực đã giúp mỹ nhân họ Phạm là nhân vật duy nhất xứng với danh “Nữ hoàng giải trí xứ Trung”.

Trải qua cú trượt lớn năm 2018, tưởng chừng Phạm Băng Băng sẽ biến mất khỏi showbiz nhưng 2 năm trở lại đây, cô đã bắt đầu xuất hiện trở lại tại các show thời trang của các nhà thiết kế trong nước. Dù sự nghiệp ảnh hưởng nặng nề nhưng vẻ đẹp của nữ diễn viên vẫn khiến khán giả choáng ngợp bởi khí chất khó ai bì kịp, sang chảnh ngút ngàn và quý phái bậc nhất. Trong những tấm hình chụp tại hậu trường sự kiện, mỹ nhân hạng A Cbiz chứng minh cho người hâm mộ thấy cô nàng vẫn thừa sức "đè bẹp" đàn em trên đấu trường nhan sắc.

Chia tay Phạm Băng Băng, ngoại hình Lý Thần tuột dốc đến mức nào mà không thể nhận ra? Sau 3 năm chia tay tường thành nhan sắc của Cbiz Phạm Băng Băng, Lý Thần lộ diện với visual tuột dốc không phanh khiến netizen không khỏi “bàn ra tán vào”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-hiem-hoi-nam-19-tuoi-cua-pham-bang-bang-hot-tro-lai-khi-chat-bang-thanh-ngoc-khiet-khong-vuong-bui-tran-449309.html