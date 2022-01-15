Phạm Băng Băng và Châu Tấn: Tài sản độc nhất vô nhị của màn ảnh Hoa ngữ, người có nhan sắc kẻ cân diễn xuất

Sao quốc tế 15/01/2022 12:35

Phạm Băng Băng và Châu Tấn được người hâm mộ xứ Trung ưu ái đặt cho danh xưng là “Quốc bảo giai nhân” và “Quốc bảo diễn xuất”.

Phạm Băng Băng: Tường thành nhan sắc khó lật đổ của showbiz Hoa ngữ

Theo thông tin trên Baidu, “quốc bảo nhan sắc” là từ khoá được tìm kiếm bắt đầu từ khoảng thời gian 2010 – 2011. Đây là mỹ từ dành để khen ngợi nhan sắc, khí chất, không chỉ vậy còn là tầm ảnh hưởng của vẻ đẹp tới đại chúng, được đông đảo truyền thông và người hâm mộ công nhận.

Phạm Băng Băng là một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng, mặc dù danh tiếng của cô đã bị thụt giảm do lùm xùm trốn thuế nhưng công chúng vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của người đẹp. Đặc biệt, ngoại hình của Phạm Băng Băng vẫn được xem là "tường thành".

Phạm Băng Băng và Châu Tấn: Tài sản độc nhất vô nhị của màn ảnh Hoa ngữ, người có nhan sắc kẻ cân diễn xuất - Ảnh 1

Tham gia đóng phim từ năm 15 tuổi, Phạm Băng Băng sau bao nỗ lực đã được khán giả vinh danh là “Nữ hoàng giải trí” bởi những thành tựu mà cô đạt được. Tần suất xuất hiện trên màn ảnh của nữ diễn viên ngày càng dày đặc, những bộ phim có sự góp mặt của Phạm Băng Băng gần như đều trở thành hiện tượng, phải kể đến như Hoàn Châu Cách Cách, Quan Âm Sơn, Thiếu Lâm Tự, X-Men: Days Of Future Past, Võ Tắc Thiên, Tẩu Thoát Ngoạn Mục,...

Phạm Băng Băng và Châu Tấn: Tài sản độc nhất vô nhị của màn ảnh Hoa ngữ, người có nhan sắc kẻ cân diễn xuất - Ảnh 2

Dù còn nhiều tranh cãi, nữ diễn viên sinh năm 1981 đã mang về danh sách thành tựu đáng nể vươn tầm thế giới, cô tham gia nhiều Liên hoan phim danh giá như LHP Cannes, LHP Quốc Tế Tokyo, LHP Quốc tế Busan,...với tư cách khách mời danh dự.

Phạm Băng Băng và Châu Tấn: Tài sản độc nhất vô nhị của màn ảnh Hoa ngữ, người có nhan sắc kẻ cân diễn xuất - Ảnh 3

Không chỉ gây ấn tượng với các vai diễn trên màn ảnh, nhan sắc của Phạm Băng Băng luôn là chủ đề bàn tán tại nơi cô xuất hiện. Gương mặt nhỏ, ngũ quan thanh tú nhưng không kém phần sắc sảo cùng khí chất “nghịch thiên”, sang chảnh và quyền lực đã giúp mỹ nhân họ Phạm là nhân vật duy nhất xứng với danh “Nữ hoàng giải trí xứ Trung”.

Phạm Băng Băng và Châu Tấn: Tài sản độc nhất vô nhị của màn ảnh Hoa ngữ, người có nhan sắc kẻ cân diễn xuất - Ảnh 4

Tại thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên đã là gương mặt quảng cáo đắt giá với hơn 130 hợp đồng quảng cáo trên khắp thế giới. Cô cũng là khách mời quen thuộc tại các hàng ghế đầu ở các show thời trang danh giá bậc nhất thế giới như Gucci, Louis Vuitton, Givenchy, Valentino,... Chưa hết, váy áo của nữ minh tinh luôn trở thành tâm điểm và "quét sạch" thảm đỏ của các Liên hoan phim quốc tế, khiến người hâm mộ luôn trông chờ sự xuất hiện của cô.

Phạm Băng Băng và Châu Tấn: Tài sản độc nhất vô nhị của màn ảnh Hoa ngữ, người có nhan sắc kẻ cân diễn xuất - Ảnh 5

Trải qua cú trượt lớn năm 2018, tưởng chừng Phạm Băng Băng sẽ biến mất khỏi showbiz nhưng 2 năm trở lại đây, cô đã bắt đầu xuất hiện trở lại tại các show thời trang của các nhà thiết kế trong nước. Dù sự nghiệp ảnh hưởng nặng nề nhưng vẻ đẹp của nữ diễn viên vẫn khiến khán giả choáng ngợp. Suốt bao năm qua, nhắc tới mỹ nhân họ Phạm, người ta hay gọi cô là Phạm Gia bởi khí chất khó ai bì kịp, sang chảnh ngút ngàn và quý phái bậc nhất.

Phạm Băng Băng và Châu Tấn: Tài sản độc nhất vô nhị của màn ảnh Hoa ngữ, người có nhan sắc kẻ cân diễn xuất - Ảnh 6

Châu Tấn: Đỉnh cao diễn xuất, dốc hết tâm can chỉ bằng 1 giọt lệ

Trong làng giải trí Hoa ngữ hiện nay có vô số nữ diễn viên nhưng dường như danh hiệu "Thiên tài diễn xuất", "Quốc bảo diễn xuất", "nàng thơ của các nàng thơ” trước nay chỉ được dành để gọi Châu Tấn. Người đẹp này được đánh giá là “giấc mộng của tất cả đạo diễn” với lối diễn xuất cực kỳ tinh tế, tự nhiên, khiến khán giả chìm đắm vào dòng cảm xúc của các nhân vật mà cô thể hiện.

Phạm Băng Băng và Châu Tấn: Tài sản độc nhất vô nhị của màn ảnh Hoa ngữ, người có nhan sắc kẻ cân diễn xuất - Ảnh 7

Châu Tấn bước chân vào nghệ thuật thứ 7 từ năm 17 tuổi. Khi đó, cô tham gia phim "Cổ Mộ hoang trai". Liên tiếp các năm từ 1991 - 1999, nữ diễn viên được đóng vai chính trong các bộ phim điện ảnh như: "Tiểu Kiều Thê", "Phong Nguyệt", "Hoàng đế và thích khách"…

Năm 2000, tên tuổi của Châu Tấn trở nên sáng chói với vai chính trong phim "Sông Tô Châu" - tác phẩm được đánh giá là “kỳ lạ, ám ảnh và khó hiểu, đa tầng nghĩa”. Thành công của bộ phim giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Paris lần thứ 15. 

Phạm Băng Băng và Châu Tấn: Tài sản độc nhất vô nhị của màn ảnh Hoa ngữ, người có nhan sắc kẻ cân diễn xuất - Ảnh 8

Với hàng loạt bộ phim như "Balzac và Cô bé thợ may Trung Hoa", "Vân Đồ", "Họa bì" 1, 2…, Châu Tấn được coi là "thiên tài diễn xuất". Một nhà làm phim Trung Quốc bình luận: “Chỉ một cái liếc mắt, rủ mắt của Châu Tấn cũng đủ truyền tải trọn vẹn nội tâm nhân vật. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người ca tụng cô sinh ra để đóng phim”.

Phạm Băng Băng và Châu Tấn: Tài sản độc nhất vô nhị của màn ảnh Hoa ngữ, người có nhan sắc kẻ cân diễn xuất - Ảnh 9

Châu Tấn là nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử ẵm 3 danh hiệu Ảnh hậu (nữ diễn viên chính xuất sắc) của giải Kim Kê (đại lục), Kim Tượng (Hong Kong) và Kim Mã (Đài Loan). Những thành tựu mà Châu Tấn đã đạt được trong sự nghiệp diễn xuất có thể tóm gọn bằng câu nói: “Cô ấy gần như đoạt được tất cả các giải thưởng của Cbiz”. 

Phạm Băng Băng và Châu Tấn: Tài sản độc nhất vô nhị của màn ảnh Hoa ngữ, người có nhan sắc kẻ cân diễn xuất - Ảnh 10

Thành công của Châu Tấn không dừng lại ở lĩnh vực điện ảnh. Cô còn đóng phim truyền hình và gặt hái nhiều thành công. Cô nổi tiếng với các phim như: "Mùa quýt chín", "Cao lương đỏ", "Anh hùng xạ điêu", "Như sương, như gió lại như mưa"...và đặc biệt là "Hậu cung Như Ý truyện". Để có thể mời được nữ diễn viên vào vai Kế hoàng hậu của vua Càn Long, các nhà làm phim phải trả cho cô 8 triệu USD tiền cát-sê.  

Phạm Băng Băng và Châu Tấn: Tài sản độc nhất vô nhị của màn ảnh Hoa ngữ, người có nhan sắc kẻ cân diễn xuất - Ảnh 11

 Phạm Băng Băng và Châu Tấn: Tài sản độc nhất vô nhị của màn ảnh Hoa ngữ, người có nhan sắc kẻ cân diễn xuất - Ảnh 12

"Như Ý Truyện là tác phẩm cung đấu tàn bạo, Kế hậu là nhân vật đáng thương nhất trong lịch sử các dòng phim cung đấu Hoa ngữ. Còn Châu Tấn là thiên tài diễn xuất, mang về cho mình và Kế hậu lượng fan khổng lồ”, trang QQ nhận định. Mỹ nhân Như Ý Truyện là người đầu tiên lên ngôi “Tam kim ảnh hậu” của làng giải trí xứ Trung, khiến biết bao đàn em phải nể phục không thôi.

Phạm Băng Băng và Châu Tấn: Tài sản độc nhất vô nhị của màn ảnh Hoa ngữ, người có nhan sắc kẻ cân diễn xuất - Ảnh 13

Tài năng của Châu Tấn đã được khẳng định qua nhiều năm với lời nhận xét: "Bạn có thể nghi ngờ bất cứ điều gì ở Châu Tấn, từ ngoại hình cho đến giọng nói. Riêng chỉ có diễn xuất là thứ mà 'tam kim ảnh hậu' chưa bao giờ gây thất vọng". Câu nói này đủ để cho thấy diễn xuất của Châu Tấn là thứ đã được bảo chứng qua mỗi vai diễn.

Chỉ cần một ánh mắt, một giọt lệ rơi, không cần gào thét ầm ĩ hay câu thoại cầu kỳ, Châu Tấn khiến người xem cảm nhận được nỗi đau thấu tận tim gan. Dù vai phụ hay chính, diễn xuất của cô đều có thể làm lu mờ bất cứ ngôi sao đình đám nào. 

Phạm Băng Băng và Châu Tấn: Tài sản độc nhất vô nhị của màn ảnh Hoa ngữ, người có nhan sắc kẻ cân diễn xuất - Ảnh 14

Hoạt động nhiều năm trong nghề, Châu Tấn không ngừng nỗ lực đột phá giới hạn của bản thân mình, sẵn sàng thử sức với nhiều kiểu nhân vật khác nhau. Trong khi những đồng nghiệp cùng lứa đa phần đã chuyển hướng hoạt động phía sau sân khấu thì nàng đại hoa đán vẫn miệt mài với nghề diễn. Cô chính là minh chứng cho câu 'gừng càng già càng cay'.

Dành cả thanh xuân để cống hiến cho nghệ thuật, giờ đây cả Phạm Băng Băng và Châu Tấn đều đã đạt được sự chín muồi trong sự nghiệp. Giữa các tượng đài khác của làng giải trí Hoa ngữ, cả hai đã chứng minh đẳng cấp của bản thân là thứ có thể trường tồn với thời gian.

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