Từng nghĩ đến chuyện 'dao kéo', Châu Tấn vô tình để lộ khuyết điểm 'chí mạng' này

Châu Tấn chạm ngõ điện ảnh từ những năm 1990. Nhờ vẻ ngoài xinh xắn, lanh lợi, lối diễn xuất tự nhiên, cô lần lượt ghi được dấu ấn mạnh mẽ qua các bộ phim đình đám như: Mùa quýt chín, Anh hùng xạ điêu, Hoạ bì… và trở thành một trong "tứ đại hoa đán" quyền lực, sánh vai cùng Triệu Vy, Chương Tử Di và Từ Tịnh Lôi. Bên cạnh đó, người đẹp còn được phong tặng danh hiệu thần đồng diễn xuất, chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ hút khán giả trôi theo dòng cảm xúc của mình.

Châu Tấn trở thành một trong 'tứ đại hoa đán' quyền lực của Cbiz - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mỹ nhân dù có quyến rũ đến mấy rồi cũng sẽ già đi và không thể thay đổi. Một số ngôi sao thử mọi cách để níu kéo thanh xuân, rất nhiều người nổi tiếng đã chi khoản tiền khổng lồ để duy trì sự trẻ trung của khuôn mặt. Châu Tấn cũng từng bộc bạch rằng cô đã bị rơi vào trạng thái lo lắng về tuổi tác. Thậm chí, cô bắt đầu cảm thấy tự ti về ngoại hình và từng nghĩ đến việc chỉnh sửa.