Từng nghĩ đến chuyện 'dao kéo', Châu Tấn vô tình để lộ khuyết điểm 'chí mạng' này

Sao quốc tế 24/12/2021 16:40

Mới đây, loạt ảnh chưa chỉnh sửa của Châu Tấn cũng đã "phơi bày" nhan sắc thật ở tuổi 45.

Châu Tấn chạm ngõ điện ảnh từ những năm 1990. Nhờ vẻ ngoài xinh xắn, lanh lợi, lối diễn xuất tự nhiên, cô lần lượt ghi được dấu ấn mạnh mẽ qua các bộ phim đình đám như: Mùa quýt chín, Anh hùng xạ điêu, Hoạ bì… và trở thành một trong "tứ đại hoa đán" quyền lực, sánh vai cùng Triệu Vy, Chương Tử Di và Từ Tịnh Lôi. Bên cạnh đó, người đẹp còn được phong tặng danh hiệu thần đồng diễn xuất, chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ hút khán giả trôi theo dòng cảm xúc của mình.

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Châu Tấn trở thành một trong 'tứ đại hoa đán' quyền lực của Cbiz - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mỹ nhân dù có quyến rũ đến mấy rồi cũng sẽ già đi và không thể thay đổi. Một số ngôi sao thử mọi cách để níu kéo thanh xuân, rất nhiều người nổi tiếng đã chi khoản tiền khổng lồ để duy trì sự trẻ trung của khuôn mặt. Châu Tấn cũng từng bộc bạch rằng cô đã bị rơi vào trạng thái lo lắng về tuổi tác. Thậm chí, cô bắt đầu cảm thấy tự ti về ngoại hình và từng nghĩ đến việc chỉnh sửa.

Người đẹp sinh năm 1974 này đã chọn già đi một cách tự nhiên và chính thức đối mặt với vấn đề này. Nhìn khuôn mặt lúc chưa chỉnh sửa của cô, khán giả dễ dàng nhận thấy dấu hiệu tuổi tác thể hiện rõ trên làn da. Toàn bộ khuôn mặt của người đẹp 45 tuổi còn khá nhiều khuyết điểm, khi cười nếp nhăn lộ rõ, đặc biệt là vùng da cổ khó che giấu. 

chau tan 1Từng nghĩ đến chuyện 'dao kéo', Châu Tấn vô tình để lộ khuyết điểm 'chí mạng' này - Ảnh 3
Nữ diễn viên lộ những nếp nhăn ở độ tuổi 47 - Ảnh Chụp màn hình

Dù gương mặt không còn giữ được "sự trẻ thơ" như trước, nhưng việc giữ được thần thái và khí chất cao sang như Châu Tấn đang làm đã là điều đáng quý. Có thể thấy, sự tâm huyết với nghề của nữ diễn viên là điều mà khán giả yêu quý và nhiều đồng nghiệp học hỏi. Cho dù Châu Tấn đã xuất hiện những nếp nhăn trên gương mặt, nước da không còn như trước nhưng nữ diễn viên vẫn luôn là nữ thần trong lòng khán giả.

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