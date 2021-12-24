Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em

Sao quốc tế 24/12/2021 15:18

Dù ở tuổi tứ tuần nhưng "Cô Cô" Tiểu Long Nữ vẫn đẹp rạng ngời như gái 20.

Nhắc tới Lý Nhược Đồng, hầu hết khán giả đều nhớ tới vai diễn đình đám một thời - Tiểu Long Nữ trong phim "Thần điêu đại hiệp" (1995). Đây được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh, giúp cô từ một cái tên xa lạ của làng giải trí bỗng chốc vụt sáng và trở thành tuyệt sắc giai nhân trong lòng người hâm mộ.

Sau 26 năm đảm nhận vai "Tiểu Long Nữ" trong phim Thần Điêu Đại Hiệp, giờ đây Lý Nhược Đồng vẫn giữ gìn nhan sắc tươi trẻ, xinh đẹp đến nao lòng, bất chấp thời gian và tuổi tác. Khi ngắm những bức ảnh mới của cô, người ta nhận xét cô gần như không thay đổi theo thời gian, nhất là so với diện mạo khi cô nhận vai diễn để đời Tiểu Long Nữ.

Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em - Ảnh 1

Vai diễn của Lý Nhược Đồng trở thành "tượng đài" và được đánh giá là nàng Tiểu Long Nữ xinh đẹp và thành công nhất trong các phiên bản chuyển thể "Thần điêu đại hiệp".

Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em - Ảnh 2

Cùng với Cổ Thiên Lạc, Lý Nhược Đồng đã tạo nên thành công của bộ phim "Thần điêu đại hiệp" (năm 1995). Họ cũng trở thành cặp đôi Dương Quá - Cô Cô đẹp nhất trên màn ảnh nhỏ. Sau "Thần điệu đại hiệp", cô còn vào vai một tuyệt sắc giai nhân cổ trang khác là Vương Ngữ Yên trong "Thiên long bát bộ" cùng Trần Hạo Dân. 

Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em - Ảnh 3

Cô luôn được khán giả yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp khiến người xem không thể rời mắt dù hóa thân vào bất cứ nhân vật nào.

Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em - Ảnh 4

Nữ diễn viên sở hữu làn da trắng mịn, đôi mắt đen "biết nói" được cho là một mỹ nhân cổ trang tuyệt sắc. Đây cũng là khoảng thời gian "Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng đang trên đỉnh cao sự nghiệp và được đông đảo báo giới, người hâm mộ săn đón.

Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em - Ảnh 5

Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em - Ảnh 6

Mới đây, trang sohu vừa đăng tải loạt ảnh mới nhất của Lý Nhược Đồng khi cô tham gia một lễ trao giải thời trang. Sự xuất hiện của nàng Tiểu Long Nữ nhanh chóng gây chú ý với người hâm mộ và cánh báo chí truyền thông. Ở tuổi 55, cô sở hữu thân hình thon gọn, và gương mặt trẻ trung. 

Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em - Ảnh 7

Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em - Ảnh 8

Nhan sắc 26 năm về trước và nhan sắc hiện tại cùa Lý Nhược Đồng không khác biệt mấy, thậm chí là đậm đà hơn.

Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em - Ảnh 9

Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em - Ảnh 10

Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em - Ảnh 11

Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em - Ảnh 12

Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em - Ảnh 13

Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em - Ảnh 14

Lý Nhược Đồng và Cổ Thiên Lạc sau 26 năm kể từ khi đóng Thần Điêu Đại Hiệp

Lý Nhược Đồng và một trong những bức ảnh mới nhất của năm nay. Để giữ gìn được sắc vóc, mỹ nhân Hong Kong này rất chăm chỉ tới phòng tập gym và có chế độ ăn uống, ngủ nghỉ điều độ.

Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em - Ảnh 15

Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em - Ảnh 16

Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em - Ảnh 17

Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em - Ảnh 18

Lý Nhược Đồng hiện tại vẫn sống đời độc thân. Trong một chia sẻ trên trang mạng xã hội Weibo, Lý Nhược Đồng đã nhận được một số lượng lớn câu hỏi tại sao cô vẫn chưa kết hôn? Ngọc nữ một thời của Hong Kong dường như không ngại nói về chuyện này. Cô thẳng thắn: "Có lẽ tôi đã không gặp đúng người vào đúng thời điểm và tôi nghĩ độc thân luôn tốt hơn là buộc bản thân phải ổn định với một người không phù hợp với bạn".

"Đối với bạn, người đã đọc nội dung bài viết này vào lúc này, bất kể giới tính của bạn, tôi hy vọng rằng bạn sẽ không đưa ra quyết định vội vàng chỉ vì tuổi tác và ý kiến của người khác" - Lý Nhược Đồng nói.

Kết thúc chia sẻ, Lý Nhược Đồng tỏ rõ thái độ không muốn mọi người quá quan tâm đến chuyện đời tư của cô bằng câu nói: "Điều quan trọng hơn cả là học cách tôn trọng quyết định của người khác, bởi vì đó là cuộc sống của họ!".

Choáng với nhan sắc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng ở tuổi 55: Đẹp, trẻ trung, thần thái 'ăn đứt' đàn em - Ảnh 19

Không có những vai diễn lớn và gây chú ý như Tiểu Long Nữ của "Thần điêu đại hiệp" nhưng Lý Nhược Đồng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cô mừng vì mình được sống cuộc sống mà bản thân yêu thích. Cô dành thời gian cho nghệ thuật, chăm sóc bản thân, đi du lịch và cho cô con gái nuôi.  

Sắc vóc U50 của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng khiến dân tình 'choáng váng', đích thị là 'người đẹp không tuổi'

Sắc vóc U50 của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng khiến dân tình 'choáng váng', đích thị là 'người đẹp không tuổi'

Lý Nhược Đồng là một trong những mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong. Cô vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung và rạng ngời ở độ tuổi ngoài 50.

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