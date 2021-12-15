Sắc vóc U50 của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng khiến dân tình 'choáng váng', đích thị là 'người đẹp không tuổi'

Lý Nhược Đồng là một trong những mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong. Cô vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung và rạng ngời ở độ tuổi ngoài 50.

Nhắc đến Lý Nhược Đồng, người ta sẽ nghĩ ngay đến 2 vai diễn kinh điển là Tiểu Long Nữ và Vương Ngữ Yên. Đặc biệt, nữ diễn viên đã trở thành ngôi sao màn ảnh với vai diễn Tiểu Long Nữ trong bộ phim truyền hình "Thần điêu đại hiệp" (1995). Vai diễn của Lý Nhược Đồng ngay lập tức khiến cô được công chúng ghi nhận là "Tiểu Long Nữ đẹp nhất của màn ảnh Hoa ngữ". Đồng thời, cô cũng được yêu thích vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc. Tuy nhiên, người ta nhớ đến Lý Nhược Đồng năm đó không phải vì kỹ năng diễn xuất mà chính là gương mặt xuất sắc của cô. Do đó, dù góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình nhưng nữ diễn viên vẫn không thể thoát khỏi cái bóng Tiểu Long Nữ của chính mình.

Lý Nhược Đồng trở thành biểu tượng nhan sắc cho mỹ nhân phim kiếm hiệp - Ảnh: Internet Thần điêu đại hiệp là bộ phim Hoa ngữ 'bất chấp mọi thời đại' - Ảnh: Internet Khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, Lý Nhược Đồng tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí và kết hôn. Tuy nhiên, mối tình với vị thương gia không thành khiến cô chịu trầm cảm và và suýt có ý định tự tử. Vượt qua nỗi đau tinh thần, nữ diễn viên trở lại làm việc trong những năm gần đây. Cho đến khi tái xuất thì cô đã 54 tuổi. Nữ diễn viên lại một lần nữa khiến khán giả choáng váng trước dung mạo và vóc dáng của mình. Bước sang độ tuổi 50, nữ diễn viên vẫn đẹp rạng ngời và trẻ trung - Ảnh: Internet So với những hình ảnh trước kia, nhan sắc hiện tại của cô không thay đổi nhiều. Trên mạng xã hội, những hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ đều thu hút hàng nghìn lượt thích, bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người đều ngợi khen gương mặt thanh tú và vẻ đẹp không tuổi của mỹ nhân phim kiếm hiệp này. Ngoài ra, cô nàng cũng hết mực chăm chút hình ảnh mình trong mỗi lần xuất hiện trước đám đông.

Để có một cơ thể khoẻ mạnh, nữ diễn viên đặc biệt nghiêm khắc với bản thân về chế độ ăn uống, tập luyện khoa học - Ảnh: Internet Dù trung thành với phong cách ngọc nữ, Lý Nhược Đồng thỉnh thoảng vẫn thay đổi phong cách sang gợi cảm. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn tích cực tham gia nhiều hoạt động trong làn giải trí Cbiz. Cô bận rộn tham gia các dự án phim ảnh hay quảng cáo, sự kiện... Sau những chuyện tình không trọn vẹn, cô quyết định sống đời độc thân, không kết hôn.

Triệu Lệ Dĩnh gây 'choáng váng' với màn khoe cơ bắp 'cuồn cuộn', nhưng vẫn bị 'ném đá' vì thiếu tinh tế ở điều này Vốn là một trong những nữ diễn viên sở hữu dáng vóc mảnh mai, vẻ ngoài nữ tính dịu dàng, Triệu Lệ Dĩnh đã "gây sốc" với khoảnh khắc cô tập luyện thể thao tại phòng gym.

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