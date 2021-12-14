Trở thành 'nấm lùn' giữa hội giám khảo Miss Universe 2021, mỹ nhân đẹp nhất Philippines vẫn tỏa sáng rực rỡ, kể cả trong hậu trường

Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu nhan sắc vượt bậc kèm thân hình hoàn hảo, nhưng khi đứng cùng hội ban giám khảo Miss Universe 2021, Marian Rivera vẫn khiến CĐM không thể rời mắt.

Marian Rivera - mỹ nhân đẹp nhất Philippines đã trở thành nhân vật hot nhận được vô vàn sự chú ý chẳng kém gì các thí sinh Miss Universe năm nay. Bên cạnh nhan sắc mỹ miều thì thần thái mỗi lần xuất hiện trước ống kính của bà mẹ 2 con cũng khiến CĐM đứng ngồi không yên vì quá xuất sắc.

Trong dàn BGK Miss Universe 2021, mỹ nhân đến từ Philippines được nhận xét là có chiều cao khiêm tốn hơn những "bóng hồng" còn lại. Mới đây, sau khi chặng đua sắc đẹp chính thức tìm ra chủ nhân là người đẹp đến từ Ấn Độ thì một số thành viên trong BGK đã có cuộc hội ngộ. Hội đồng BGK quyền lực của cuộc chiến sắc đẹp vừa qua - Ảnh: Internet Trên trang cá nhân, Marian Rivera hào hứng đăng tải hình ảnh chụp cùng các nữ giám khảo kèm theo dòng trạng thái: "With my co-judges in Miss Universe" (tạm dịch: Những vịu BGK đã dồng hành cùng tôi tại Hoa hậu Hoàn vũ).

Bài đăng của mỹ nhân Marian Rivera - Ảnh: FBNV Trong ảnh, Marian Rivera diện một bộ suit màu hồng nude với phần bổ khoét sâu tạo cảm giác vừa kín đáo, thanh lịch lại vừa sexy, quyến rũ. Mái tóc cũng được tạo kiểu buông nhẹ gọn gàng, tôn trọn vẹn thần thái và vẻ đẹp của nữ diễn viên. Mặc dù sở hữu chiều cao chuẩn, song khi đứng cạnh các mỹ nhân khác, Rivera có phần hơi lép vế, tuy nhiên chính thần thái và cách phối đồ thông minh của bà mẹ 2 con đã khiến cô trông vô cùng nổi bật. Trên ghế giám khảo, Marian 'lọt thỏm' giữa rừng chân dài - Ảnh: Internet Trang nhã, sang trọng cũng là phong cách được 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' lựa chọn khi ngồi "ghế nóng" đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thuần của Marian Rivera được tôn lên với các thiết kế có tông trung tính chủ đạo.

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