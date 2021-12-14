Lâm Tâm Như kể về 'lần đầu' nên duyên với Hoắc Kiến Hoa, 'ngượng chín mặt' nhưng lại thành tri kỷ sau này

Thân thiết với nhau gần một thập kỷ, Lâm Tâm Như chưa từng nghĩ có ngày mình và Hoắc Kiến Hoa sẽ về chung một nhà.

Theo một bài viết trên Sohu vào ngày 13/12 vừa qua, trong buổi phỏng vấn mới đây nhất của Lâm tâm Như, nữ diễn viên đã tiết lộ về lần đầu hợp tác với Hoắc Kiến Hoa vào năm 2006 trong bộ phim Xe Điện Ngầm. Cô cho biết, dù đóng chung với nhau suốt 1 tháng trời nhưng cả hai chỉ giữ mức quan hệ xã giao: "Anh ấy trông có vẻ khá cô đơn, thích ở 1 mình và không thích nói chuyện phiếm".



Lâm Tâm Như cho biết, dù đóng chung với nhau suốt 1 tháng trời nhưng cô và Hoắc Kiến Hoa chỉ giữ mức quan hệ xã giao - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong một lần khi Lâm Tâm Như cùng những thành viên khác trong đoàn làm phim đang nghỉ ngơi và ăn quà vặt, trông thấy Hoắc Kiến Hoa đi ngang qua nên cô đã ngỏ ý vào ăn chút bánh trái. Ngờ đâu, Hoắc Kiến Hoa thẳng thừng từ chối. Cô kể lại: "Anh ấy cứ thế đi về phía ban công, đứng bên cạnh còn có trợ lý và lái xe. Bóng đen của 3 người hiện rõ trong đêm tối, thực sự không biết anh ấy đã nghĩ gì”.

Phân cảnh khóc lóc đau khổ của Hoắc Kiến Hoa - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mãi về sau thì Hoắc Kiến Hoa mới giải thích cho Lâm Tâm Như rằng ở phân cảnh tiếp theo, anh sẽ phải ôm cô khóc lóc rất đau khổ nên không muốn không khí vui vẻ sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của bộ phim. Khi nghĩ lại, Lâm Tâm Như đã thầm trách bản thân khi đó đã không chuyên nghiệp cho lắm.

Sau 10 năm làm bạn, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đã về chung một nhà - Ảnh: Internet

Tình huống tréo ngoe này về sau lại là kỷ niệm đẹp trong chuyện tình của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa. Nhờ có lần hợp tác trong Tàu Điện Ngầm, cả 2 mới thành bạn bạn thân rồi yêu nhau và kết hôn.

Lâm Tâm Như bị 'đào' lại loạt ảnh tăng cân vùn vụt, làn da bóng nhẫy cùng dấu hiệu tuổi tác rõ mồn một Dù những hình ảnh này đã được chụp từ cách đây tận 8 năm nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra nhan sắc của Lâm Tâm Như đã lộ rõ dấu hiệu của tuổi tác cùng làn da bóng nhẫy, phơi bày toàn bộ khuyết điểm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-tam-nhu-ke-ve-lan-dau-nen-duyen-voi-hoac-kien-hoa-nguong-chin-mat-nhung-lai-thanh-tri-ky-sau-nay-441411.html