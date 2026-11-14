Trong nửa cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp phất lên vù vù, tiền vô như nước, giàu có vang danh, tương lai rực rỡ

Trong nửa cuối tháng 11 dương lịch, tuổi Mùi tốt đẹp và thuận lợi, nhưng sự tốt đẹp này chỉ ở mức độ trung bình. Vì vậy, trong công việc bạn cứ tiến hành một cách bình thường là tốt, việc như thế nào cứ làm như thế ấy, không nên tính chuyện lớn lao sẽ bị bất lợi.

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, bạn muốn thổ lộ tình cảm hay hẹn ước thì nên tiến hành, sẽ thuận lợi cho bạn. Trong chuyện tình cảm, tuổi Mùi nên tạo cơ hội để bày tỏ tâm tư, không nên chờ đợi, hoặc ngần ngừ vì sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn.

Con giáp tuổi Hợi

Trong nửa cuối tháng 11 dương lịch, công việc của tuổi Hợi tiến triển tương đối thuận lợi. Tuy vậy, con giáp này cần phải đánh giá chính xác hơn năng lực bản thân và tình huống trước mắt nếu muốn lên kế hoạch phù hợp trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Trong gia đình, con giáp này luôn cố gắng thấu hiểu những suy nghĩ và cảm nhận của con cái mình bằng cách thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi để giao lưu, trò chuyện. Điều này rất tốt cho việc thấu hiểu con cái, khiến bản mệnh và con cái dễ chia sẻ mọi chuyện.

Con giáp tuổi Thìn

Trong nửa cuối tháng 11 dương lịch, Chính Ấn che chở giúp cho mọi việc trong cuộc sống của con giáp tuổi Thìn thời gian này trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng hơn rất nhiều. Khi có nhiều người cùng chung tay giúp sức, bạn đã giảm đi được rất nhiều gánh nặng trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Số tiền hoặc tài sản của bạn đang có dấu hiệu gia tăng với sự nâng đỡ của Chính Tài. Bạn biết rằng bạn sẽ sớm có thêm nhiều tiền bạc hơn dưới nhiều hình thức, ví dụ như được tăng lương, được trúng số, được thừa kế gia sản…

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