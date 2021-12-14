Những nam thần Hoa ngữ sở hữu đôi mắt một mí 'hút hồn', khiến trái tim của các thiếu nữ bị 'thu phục' hoàn toàn

Sao quốc tế 14/12/2021 14:32

Dù sở hữu đôi mắt một mí, nhưng những nam thần Cbiz này vẫn làm "điên đảo" bao trái tim thiếu nữ.

Chung Hán Lương

Chung Hán Lương được mệnh danh là chàng trai "soái ca không tuổi", "nam thần ngôn tình", "tượng đài ngôn tình"… Không quá khi nói Chung Hán Lương chính là nam thần trong dòng phim ngôn tình chuyển thể của Trung Quốc. Kể từ bộ phim "Không kịp nói yêu em" sang "Bên nhau trọn đời", nam diễn viên 7x đã chinh phục được trái tim của bao thế hệ thiếu nữ.

chung han luong 1

Trong suốt mấy chục năm đến với diễn xuất, nam tài tử sinh năm 1974 đã gặt hái được nhiều thành công, sở hữu nhiều bộ phim ấn tượng. Nếu nói ánh mắt Lương Triều Vỹ biết phóng điện thì ánh mắt của Chung Hán Lương chẳng khác nào "sấm chớp".

Lý Hiện

"Anh chồng quốc dân" Lý Hiện là một trong những nam thần trẻ tuổi được yêu thích nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên sinh năm 1991 bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2011 với các vai phụ, khách mời. Cho tới năm âđặ, tên tuổi của sao nam này mới bắt đầu nổi tiếng khắp Châu Á nhờ thành công của bộ phim "Cá mực hầm mật".

 

Trong phim, anh vào vai Hàn Thương Ngôn lạnh lùng, khó gần nhưng lại luôn yêu chiều bạn gái Đồng Niên (Dương Tử). Đồng thời, kĩ năng diễn xuất tự nhiên cùng "phản ứng hóa học" ăn ý với bạn diễn giúp Lý Hiện trở thành "bạn trai tháng 7" trong mắt khán giả xứ Trung.

Nhờ sự thành công của bộ phim, "ghi điểm" thêm ngoại hình cao ráo, thu hút, khả năng diễn xuất tốt, nam diễn viên được các nhãn hàng, tạp chí thời trang danh tiếng, nhà sản xuất phim săn đón. Các tác phẩm sau đó mà Lý Hiện góp mặt như: "Bí ẩn khi tới", "Xuân giang hoa nguyệt dạ"... đều nhận được phản hồi vô cùng tích cực của khán giả.

Đặng Luân

Đặng Luân là một diễn viên triển vọng và nổi tiếng với diễn xuất qua các bộ phim như: "Hương mật tựa khói sương", "Nghìn lẻ một đêm"... Không chỉ nổi tiếng bởi tài năng diễn xuất trong các bộ phim truyền hình đặc sắc, nam tài tử còn có niềm đam mê mãnh liệt với ca hát và sở hữu một chất giọng ngọt ngào, cũng chính sức hút này đã giúp anh trở thành một nam thần thế hệ mới trong làng điện ảnh Hoa ngữ.

Với lối diễn tinh tế, sâu sắc và chân thực của anh đã chinh phục được khán giả và số lượng giải thưởng anh giành được cho đến nay là một bằng chứng khẳng định tài năng diễn xuất của nam diễn viên. Đặc biệt, nam diễn viên đã được Forbes Trung Quốc liệt kê vào danh sách 30 người dưới 30 tuổi tại Châu Á có tầm ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực điện ảnh.

Lưu Hạo Nhiên

Lưu Hạo Nhiên lần đầu "chạm ngõ" điện ảnh qua bộ phim "Chuyện tình Bắc Kinh" đã giành được sự ủng hộ từ phía khán giả. Năm 2016, anh "nổi đình nổi đám" với vai Dư Hoài trong tác phẩm thanh xuân vườn trường "Điều tuyệt nhất của chúng ta" và trở thành thần tượng của hàng triệu thiếu nữ.

luu hao nhien

Với gương mặt thư sinh với đôi mắt một mí gợi lên cảm giác thân thiện, thanh thuần, trong lành làm điểm nhấn, Lưu Hạo Nhiên liên tiếp lọt vào bảng xếp hạng các nam diễn viên triển vọng được yêu thích nhất. Thoát khỏi hình tượng Dư Hoài, những bộ phim tiếp theo của anh như "Thám tử phố Tàu 1, 2", "Lang Gia Bảng 2", "Cửu Châu Phiêu Miểu Lục"... ghi nhận sự tiến bộ trong khả năng diễn xuất.

Thành tích của dàn tiểu hoa hậu thập niên 90: Nhiệt Ba và Đàm Tùng Vận 'tranh ngôi', Dương Tử liệu có 'thất thế' như lời đồn?

Thành tích của dàn tiểu hoa hậu thập niên 90: Nhiệt Ba và Đàm Tùng Vận 'tranh ngôi', Dương Tử liệu có 'thất thế' như lời đồn?

Các thành tích các bộ phim của những nữ diễn viên thập niên 90 quyết định rất nhiều đến giá trị thương mại và độ nổi tiếng của họ trong tương lai.

Xem thêm
Từ khóa:   Chung Hán Lương Lý Hiện Đặng Luân Lưu Hạo Nhiên sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Thành tích của dàn tiểu hoa hậu thập niên 90: Nhiệt Ba và Đàm Tùng Vận 'tranh ngôi', Dương Tử liệu có 'thất thế' như lời đồn?

Thành tích của dàn tiểu hoa hậu thập niên 90: Nhiệt Ba và Đàm Tùng Vận 'tranh ngôi', Dương Tử liệu có 'thất thế' như lời đồn?

Danh tiếng 'chạm đỉnh', nhưng Dương Mịch vẫn 'săn' quần áo giảm giá, món đồ khiến nhiều người bất ngờ

Danh tiếng 'chạm đỉnh', nhưng Dương Mịch vẫn 'săn' quần áo giảm giá, món đồ khiến nhiều người bất ngờ

Lâm Tâm Như trở lại màn ảnh nhỏ, 'hội ngộ' cùng chồng Hoắc Kiến Hoa khiến dân tình phấn khích

Lâm Tâm Như trở lại màn ảnh nhỏ, 'hội ngộ' cùng chồng Hoắc Kiến Hoa khiến dân tình phấn khích

Bước qua độ tuổi 30, Dương Tử muốn thoát ra 'khỏi vùng an toàn', khẳng định bản thân trong con đường diễn xuất

Bước qua độ tuổi 30, Dương Tử muốn thoát ra 'khỏi vùng an toàn', khẳng định bản thân trong con đường diễn xuất

Những cặp sao Hoa ngữ nên duyên vợ chồng nhờ 'phim giả tình thật': Cặp thì hạnh phúc viên mãn, đôi thì 'đường ai nấy đi'

Những cặp sao Hoa ngữ nên duyên vợ chồng nhờ 'phim giả tình thật': Cặp thì hạnh phúc viên mãn, đôi thì 'đường ai nấy đi'

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới mưa: 1 mỹ nhân khoe vòng một căng tràn vẫn thua Phạm Băng Băng

Dàn mỹ nhân Hoa ngữ tạo dáng dưới mưa: 1 mỹ nhân khoe vòng một căng tràn vẫn thua Phạm Băng Băng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào