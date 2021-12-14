Những nam thần Hoa ngữ sở hữu đôi mắt một mí 'hút hồn', khiến trái tim của các thiếu nữ bị 'thu phục' hoàn toàn

Chung Hán Lương được mệnh danh là chàng trai "soái ca không tuổi", "nam thần ngôn tình", "tượng đài ngôn tình"… Không quá khi nói Chung Hán Lương chính là nam thần trong dòng phim ngôn tình chuyển thể của Trung Quốc. Kể từ bộ phim "Không kịp nói yêu em" sang "Bên nhau trọn đời", nam diễn viên 7x đã chinh phục được trái tim của bao thế hệ thiếu nữ.

Trong suốt mấy chục năm đến với diễn xuất, nam tài tử sinh năm 1974 đã gặt hái được nhiều thành công, sở hữu nhiều bộ phim ấn tượng. Nếu nói ánh mắt Lương Triều Vỹ biết phóng điện thì ánh mắt của Chung Hán Lương chẳng khác nào "sấm chớp".

Lý Hiện

"Anh chồng quốc dân" Lý Hiện là một trong những nam thần trẻ tuổi được yêu thích nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên sinh năm 1991 bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2011 với các vai phụ, khách mời. Cho tới năm âđặ, tên tuổi của sao nam này mới bắt đầu nổi tiếng khắp Châu Á nhờ thành công của bộ phim "Cá mực hầm mật".

Trong phim, anh vào vai Hàn Thương Ngôn lạnh lùng, khó gần nhưng lại luôn yêu chiều bạn gái Đồng Niên (Dương Tử). Đồng thời, kĩ năng diễn xuất tự nhiên cùng "phản ứng hóa học" ăn ý với bạn diễn giúp Lý Hiện trở thành "bạn trai tháng 7" trong mắt khán giả xứ Trung.

Nhờ sự thành công của bộ phim, "ghi điểm" thêm ngoại hình cao ráo, thu hút, khả năng diễn xuất tốt, nam diễn viên được các nhãn hàng, tạp chí thời trang danh tiếng, nhà sản xuất phim săn đón. Các tác phẩm sau đó mà Lý Hiện góp mặt như: "Bí ẩn khi tới", "Xuân giang hoa nguyệt dạ"... đều nhận được phản hồi vô cùng tích cực của khán giả.

Đặng Luân

Đặng Luân là một diễn viên triển vọng và nổi tiếng với diễn xuất qua các bộ phim như: "Hương mật tựa khói sương", "Nghìn lẻ một đêm"... Không chỉ nổi tiếng bởi tài năng diễn xuất trong các bộ phim truyền hình đặc sắc, nam tài tử còn có niềm đam mê mãnh liệt với ca hát và sở hữu một chất giọng ngọt ngào, cũng chính sức hút này đã giúp anh trở thành một nam thần thế hệ mới trong làng điện ảnh Hoa ngữ.

Với lối diễn tinh tế, sâu sắc và chân thực của anh đã chinh phục được khán giả và số lượng giải thưởng anh giành được cho đến nay là một bằng chứng khẳng định tài năng diễn xuất của nam diễn viên. Đặc biệt, nam diễn viên đã được Forbes Trung Quốc liệt kê vào danh sách 30 người dưới 30 tuổi tại Châu Á có tầm ảnh hưởng đáng kể trong lĩnh vực điện ảnh.

Lưu Hạo Nhiên

Lưu Hạo Nhiên lần đầu "chạm ngõ" điện ảnh qua bộ phim "Chuyện tình Bắc Kinh" đã giành được sự ủng hộ từ phía khán giả. Năm 2016, anh "nổi đình nổi đám" với vai Dư Hoài trong tác phẩm thanh xuân vườn trường "Điều tuyệt nhất của chúng ta" và trở thành thần tượng của hàng triệu thiếu nữ.

Với gương mặt thư sinh với đôi mắt một mí gợi lên cảm giác thân thiện, thanh thuần, trong lành làm điểm nhấn, Lưu Hạo Nhiên liên tiếp lọt vào bảng xếp hạng các nam diễn viên triển vọng được yêu thích nhất. Thoát khỏi hình tượng Dư Hoài, những bộ phim tiếp theo của anh như "Thám tử phố Tàu 1, 2", "Lang Gia Bảng 2", "Cửu Châu Phiêu Miểu Lục"... ghi nhận sự tiến bộ trong khả năng diễn xuất.