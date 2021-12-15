"Đệ nhất mỹ nhân phim Châu Tinh Trì” hẹn hò tình trẻ kém 10 tuổi, lộ tin bí mật kết hôn

Nổi danh từ đầu thập niên 1990, nữ diễn viên Trương Mẫn được truyền thông xứ Trung ưu ái đặt cho danh hiệu “Ngự tỷ”, ám chỉ những người con gái tài sắc vẹn toàn, giỏi giang trong mọi lĩnh vực. Tên tuổi cô gắn liền với Châu Tinh Trì khi góp mặt 12 tác phẩm của anh. Cô cũng trở thành “Tinh nữ lang” xinh đẹp nhất trong các phim do Tinh gia sản xuất như: Trạng Nguyên Tô Khất Nhi, Lộc Đỉnh Ký, Trường Học Uy Long, Thần Bài...

Nữ diễn viên xinh đẹp sinh năm 1968 ở Thượng Hải, Trung Quốc, theo cha mẹ tới Hong Kong sinh sống từ năm 11 tuổi. Năm 1987, cô vào làng giải trí và trở thành minh tinh đóng phim nhiều nhất thập niên 1990. Xuất thân từ danh hiệu Hoa hậu của đài ATV và học viên lớp đào tạo diễn xuất của đài này. Năm 18 tuổi Trương Mẫn dù chưa tốt nghiệp nhưng nhờ lọt vào mắt xanh vợ chồng “ông trùm” làng giải trí Hong Kong – Hướng Hoa Cường nên cô được tuyển thẳng vào Công ty điện ảnh Vĩnh Thịnh danh tiếng.

Vừa bước chân vào làng giải trí, Trương Mẫn đã giành được vị trí bên cạnh loạt tài tử hạng A bấy giờ như Lưu Đức Hoa, Lý Liên Kiệt, Châu Nhuận Phát nhờ nhan sắc quyến rũ khó quên.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Trương Mẫn đột ngột đưa ra thông báo giải nghệ để tập trung cho công việc kinh doanh. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ, giới truyền thông nhiều lần liên hệ phỏng vấn song người đẹp từ chối chia sẻ. Theo Sina, Trương Mẫn là nữ diễn viên “không thể khai thác thông tin nếu cô ấy không chủ động chia sẻ”. Ngoài giờ làm việc, cô trở về nhà, tắt điện thoại để tránh làm phiền.

Về đời tư, chuyện tình cảm của “Đệ nhất mỹ nhân phim Châu Tinh Trì” khiến mọi người vô cùng tò mò. Liệu người đàn ông nào sẽ phù hợp với một người phụ nữ xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn như Trương Mẫn? Hiện tại, bạn trai của nữ diễn viên chính là Sư Huynh Phạn - nhà sản xuất kiêm đạo diễn phim ngắn, phim tài liệu. Anh và Trương Mẫn cùng tín ngưỡng, cùng đam mê nghiên cứu, đọc sách về Phật giáo. Hai người thường cùng một số bạn thân ngao du sơn thủy, khám phá vẻ đẹp hoang dã ở Tây Tạng, Tứ Xuyên…

Khi công khai hẹn hò Sư Huynh Phạn năm 2017, Trương Mẫn bị đồn phải chi nhiều tiền để “bao nuôi” tình trẻ. Sư Huynh Phạn bị cho lợi dụng Trương Mẫn để “đào mỏ”… Đáp trả những thông tin này, minh tinh từng cho biết mọi tin đồn về cô và bạn trai đều sai sự thật: “Mong mọi người đừng nói những lời khó nghe như thế. Anh ấy có công việc riêng, chúng tôi rất hợp nhau”.

Mới đây, Trương Mẫn cùng Sư Huynh Phạn gặp gỡ một số bạn bè của cô ở làng giải trí. Cuối tháng 11, đôi uyên ương gặp vợ chồng đạo diễn, nhà sản xuất Trương Kỷ Trung, trò chuyện về thư pháp, tín ngưỡng.

Trước Sư Huynh Phạn, Trương Mẫn hẹn hò quản lý cũ – Lưu Vĩnh Huy – nhiều năm song không đăng ký kết hôn. Người đẹp 53 tuổi cũng từng trải qua không ít cuộc tình với người trong giới như: Uông Vũ, đạo diễn Lý Kiện Sinh, Trương Kiện Vĩ, Hướng Hoa Thắng hay nổi tiếng nhất là Châu Tinh Trì nhưng đều đổ vỡ.

Mới đây, chuyện tình cảm của nữ diễn viên cũng làm dấy lên tin đồn cô bí mật kết hôn cùng Sư Huynh Phạn. Cụ thể, lùm xùm gây xôn xao nhất làng giải trí xứ Trung ngày hôm nay (12/12) chính là nghi vấn tình ái của Trương Mẫn – mỹ nhân đình đám của Cbiz. Một đoạn video với nội dung “Đây là ông xã chính thức của Trương Mẫn, người chồng cùng đầu ấp tay gối với cô ấy” bất ngờ được phát tán rộng khắp MXH và gây tranh cãi.

Dù rằng không thể nhìn thấy rõ gương mặt cô gái trong hình có phải là Trương Mẫn hay không, tuy nhiên netizen xứ Trung vẫn xôn xao bàn tán và đặt nghi vấn. Một vài blogger còn chia sẻ thông tin cho rằng nữ diễn viên đã bí mật kết hôn với người chồng kém 10 tuổi.