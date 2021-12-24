Đẹp như tiên nhưng Lưu Diệc Phi lại chuộng mốt áo phao dáng dài xuề xòa, lỗi thời

Sao quốc tế 24/12/2021 09:23

Lưu Diệc Phi bị chê thảm họa thời trang khi diện những chiếc áo phao dáng dài xuề xòa.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thuần khiết thế nhưng "thần tiên tỷ tỷ" thường xuyên bị chê phong cách thời trang thảm họa. Không ít lần cô mắc lỗi trang phục khiến nhiều người ngao ngán. 

Trong quá khứ, cô nhiều lần bị bắt gặp mặc một chiếc áo phao dáng dài màu đỏ trên phim trường. Nhiều người nhận xét trang phục của người đẹp "Thiên Long Bát Bộ" có phần lỗi thời, quê mùa.

Đẹp như tiên nhưng Lưu Diệc Phi lại chuộng mốt áo phao dáng dài xuề xòa, lỗi thời - Ảnh 1

Đẹp như tiên nhưng Lưu Diệc Phi lại chuộng mốt áo phao dáng dài xuề xòa, lỗi thời - Ảnh 2

Đẹp như tiên nhưng Lưu Diệc Phi lại chuộng mốt áo phao dáng dài xuề xòa, lỗi thời - Ảnh 3

Chiếc áo phao đỏ "huyền thoại" được người đẹp ưu ái mặc gần chục năm

Có những khi Lưu Diệc Phi lại đơn giản quá đến mức xuề xòa. Cô mặc chiếc váy nhăn nhúm khoác ngoài áo phao. Khi so sánh với những hình ảnh kiều diễm hiện tại, người hâm mộ cảm thấy Lưu Diệc Phi thật sự cần thay đổi phong cách thời trang. 

Đẹp như tiên nhưng Lưu Diệc Phi lại chuộng mốt áo phao dáng dài xuề xòa, lỗi thời - Ảnh 4

Đẹp như tiên nhưng Lưu Diệc Phi lại chuộng mốt áo phao dáng dài xuề xòa, lỗi thời - Ảnh 5

Đẹp như tiên nhưng Lưu Diệc Phi lại chuộng mốt áo phao dáng dài xuề xòa, lỗi thời - Ảnh 6

Một lỗi phối đồ khác thường thấy ở Lưu Diệc Phi làm rườm rà khiến bản thân già đi chục tuổi. Cộng thêm chiếc khăn quàng cổ dài càng khiến cô trở nên luộm thuộm. Nữ diễn viên còn bị chê chân to khi mặc quần bó. Người đẹp mặc áo khoác bomber với legging. Tuy nhiên dáng ôm sát của chiếc quần cùng chiếc áo ngắn khiến tổng thể trang phục kém duyên.

Đẹp như tiên nhưng Lưu Diệc Phi lại chuộng mốt áo phao dáng dài xuề xòa, lỗi thời - Ảnh 7

Đẹp như tiên nhưng Lưu Diệc Phi lại chuộng mốt áo phao dáng dài xuề xòa, lỗi thời - Ảnh 8

Xuất hiện trên tạp chí Fashion Cosmo mới đây, Lưu Diệc Phi đã thẳng thắn đáp trả những lời chê bai mặc xấu.

"Thần tiên tỷ tỷ" cho hay: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, nào có cái gì xấu đẹp hay phá hỏng hình tượng. Các bạn không nên quan tâm áo khoác bên ngoài, trang phục bên trong khi quay phim mới là thứ cần chú ý".

Lưu Diệc Phi chia sẻ thêm khi đó cô đang quay phim ở Chiết Giang, nơi có khí hậu ẩm ướt. Vì để tiện cho việc thay quần áo trong quá trình quay phim, cô cảm thấy rằng nên chọn một chiếc áo khoác đơn giản và hiệu quả.

Cô cũng khẳng định những bộ trang phục trên phù hợp với thẩm mỹ của bản thân.

Bất chấp việc Lưu Diệc Phi mặc trang phục xấu thế nào, có một điều ít ai có thể phủ nhận, đó chính là nhan sắc lộng lẫy và thần thái sang chảnh của cô nàng vẫn không hề bị lu mờ.

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Trong làng giải trí Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi được mệnh danh là "biểu tượng nhan sắc" với vẻ đẹp vô thực, vẻ đẹp sánh ngang với tiên nữ, có một không hai trên thế gian.

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