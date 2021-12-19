Nhìn chằm chặp vòng 3 Lưu Diệc Phi đã là gì, Vương Lực Hoành còn có hành động 'trơ trẽn' này với sao nữ

Sao quốc tế 19/12/2021 09:58

Những hình ảnh "trơ trẽn" của Vương Lực Hoành với loạt sao nữ như Lưu Diệc Phi, Trương Huệ Muội, Tiêu Á Hiên... bất ngờ bị đào lại.

Bê bối ngoại tình, sống thác loạn của Vương Lực Hoành là thông tin được quan tâm bậc nhất hiện nay trong làng giải trí Hoa ngữ.

Mặc dù Vương Lịch Hoành và bà xã Lý Tịnh Lôi đã ly hôn, nhưng vẫn được xem là một cặp vợ chồng hạnh phúc trong 8 năm chung sống. Tuy nhiên tâm thư mới nhất của Lý Tịnh Lôi tiết lộ cuộc sống thác loạn khó tin của thiên vương châu Á đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Nhìn chằm chặp vòng 3 Lưu Diệc Phi đã là gì, Vương Lực Hoành còn có hành động 'trơ trẽn' này với sao nữ - Ảnh 1

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Vương Lực Hoành bị đào lại những khoảnh khắc nhạy cảm với dàn sao nữ xứ Trung. Khi nhìn lại những hình ảnh này, không ít người đã phải rùng mình trước mức độ táo bạo của nam ca sĩ khi có những hành động đi quá giới hạn.

Trương Huệ Muội

Trong một tấm hình bất ngờ bị đào lại, khoảnh khắc nam ca sĩ song ca cùng Trương Huệ Muội khiến dân tình sởn gai ốc. Vương Lực Hoành đưa người sát về phía đàn chị, tay ôm chặt chân, biểu cảm vô cùng táo bạo. Trong khi đó, Trương Huệ Muội có phần miễn cưỡng, có ý giữ khoảng cách.

 Nhìn chằm chặp vòng 3 Lưu Diệc Phi đã là gì, Vương Lực Hoành còn có hành động 'trơ trẽn' này với sao nữ - Ảnh 2

Không dừng lại ở đó, tại một sự kiện khác, cả hai thậm chí còn có nụ hôn nóng bỏng trao ngay trên sân khấu.

 Nhìn chằm chặp vòng 3 Lưu Diệc Phi đã là gì, Vương Lực Hoành còn có hành động 'trơ trẽn' này với sao nữ - Ảnh 3Nhìn chằm chặp vòng 3 Lưu Diệc Phi đã là gì, Vương Lực Hoành còn có hành động 'trơ trẽn' này với sao nữ - Ảnh 4

Lưu Diệc Phi

Vương Lực Hoành và Lưu Diệc Phi từng hợp tác trong một dự án điện ảnh mang tên Thông Cáo Tình Yêu. Cnet đã tìm lại được đoạn phỏng vấn nam ca sĩ đình đám thừa nhận mình cố tình thêm một cảnh hôn vốn không có trong kịch bản, lý do là bởi: "Tôi nghĩ đó là một điều cần thiết. Đây là cách ứng biến linh hoạt của tôi và Lưu Diệc Phi".

Nhìn chằm chặp vòng 3 Lưu Diệc Phi đã là gì, Vương Lực Hoành còn có hành động 'trơ trẽn' này với sao nữ - Ảnh 5

Trong buổi họp báo sau đó, Vương Lực Hoành bị ghi lại khoảnh khắc nhìn chằm chằm vào vòng 3 của Lưu Diệc Phi. Thái độ như yêu râu xanh của nam ca sĩ giờ đây khiến anh bị "ném đá" không thương tiếc trên MXH.

 Nhìn chằm chặp vòng 3 Lưu Diệc Phi đã là gì, Vương Lực Hoành còn có hành động 'trơ trẽn' này với sao nữ - Ảnh 6

Cặp đôi màn ảnh cũng từng chụp ảnh tạp chí với nhau. Lại một lần nữa Vương Lực Hoành bị soi động tác ôm khuỷu tay - nơi gần với eo của Lưu Diệc Phi. Nam ca sĩ có vẻ khá thoải mái trong việc thể hiện hành động thân mật với người khác giới.

Nhìn chằm chặp vòng 3 Lưu Diệc Phi đã là gì, Vương Lực Hoành còn có hành động 'trơ trẽn' này với sao nữ - Ảnh 7

Tiêu Á Hiên

Vương Lực Hoành cũng bị soi khoảnh khắc với nữ ca sĩ Cpop Tiêu Á Hiên. Cả hai từng có màn song ca trên sân khấu, tuy nhiên Vương Lực Hoành dường như biểu cảm một cách quá đà, liên tục đứng sát bên bạn diễn. Nhìn hình ảnh này, không ít người xem cảm thấy “khó chịu” với thái độ của nam ca sĩ.

Nhìn chằm chặp vòng 3 Lưu Diệc Phi đã là gì, Vương Lực Hoành còn có hành động 'trơ trẽn' này với sao nữ - Ảnh 8

Yumi (BY2)

Sau khi kết hôn, Vương Lực Hoành cũng không bỏ được thói trăng hoa. Trong scandal ngoại tình lần này, có một nhân vật được Cnet nhắc đến, đó chính là Yumi - thành viên nhóm nhạc BY2.

Cặp đôi bị soi bức ảnh selfie quá đỗi thân mật, Yumi mặc bộ đầm xẻ ngực sâu màu đỏ, khéo léo khoe vòng 1 căng đầy, còn nam ca sĩ đứng bên vui vẻ, ánh mắt rạng ngời khi nhìn vào ống kính. 

Nhìn chằm chặp vòng 3 Lưu Diệc Phi đã là gì, Vương Lực Hoành còn có hành động 'trơ trẽn' này với sao nữ - Ảnh 9

Cnet còn soi thêm một hình ảnh cực kỳ đáng ngờ giữa Yumi và Vương Lực Hoành. Trong hình, cặp đôi để tay lên nhau vô cùng tự nhiên, nam ca sĩ họ Vương còn có biểu cảm gây khó hiểu bên cạnh người tình tin đồn.

Nhìn chằm chặp vòng 3 Lưu Diệc Phi đã là gì, Vương Lực Hoành còn có hành động 'trơ trẽn' này với sao nữ - Ảnh 10

Từ Nhược Tuyên

Trong bài viết đăng trên mạng xã hội, Lý Tịnh Lôi khẳng định Vương Lực Hoành hẹn hò với một nữ ca sĩ đã có gia đình. Nghệ sĩ nữ này từng mời vợ chồng cô đến nhà ăn cơm. Tiết lộ trên của Lý Tịnh Lôi tức gây náo động, nhiều người tin rằng người phụ nữ ấy chính là nữ diễn viên Đài Loan Từ Nhược Tuyên.

Nhìn chằm chặp vòng 3 Lưu Diệc Phi đã là gì, Vương Lực Hoành còn có hành động 'trơ trẽn' này với sao nữ - Ảnh 11

Cặp đôi thậm chí từng chia sẻ hình ảnh chụp selfie chung với nhau, vậy nhưng ở thời điểm đó, chẳng ai nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người mà chỉ nghĩ đơn thuần Vương Lực Hoành và Từ Nhược Tuyên là những người bạn thân thiết.

Nhìn chằm chặp vòng 3 Lưu Diệc Phi đã là gì, Vương Lực Hoành còn có hành động 'trơ trẽn' này với sao nữ - Ảnh 12

 

Vương Lực Hoành bị 'đào mộ' ánh mắt nhìn chằm chặp vào vòng 3 của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi

Vương Lực Hoành bị 'đào mộ' ánh mắt nhìn chằm chặp vào vòng 3 của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi

Ánh mắt của Vương Lực Hoành không thoát khỏi tầm ngắm của cư dân mạng. Không những thế, nam ca sĩ còn tự ý thêm cảnh hôn Lưu Diệc Phi vào mà không có trong kịch bản.

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