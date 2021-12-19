8 ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp mê hồn nhưng vẫn thua xa đàn chị đình đám này

Sao quốc tế 19/12/2021 08:06

Các diễn viên đảm nhận vai Nhiếp Tiểu Thiến đều là những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ.

Lưu Diệc Phi

Từ Tiểu Long Nữ thần tiên, thoát tục, Lưu Diệc Phi khi vào vai ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến trong Thiện Nữ U Hồn 4 khiến nhiều người bất ngờ. Bộ phim cải biên khá nhiều, đi chệch so với bản gốc nhưng vẫn được nhiều khán giả khen ngợi. Nhân vật Nhiếp Tiểu Thiến của Lưu Diệc Phi có lúc trong sáng, có lúc tràn ngập oán hận, âu lo.

8 ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp mê hồn nhưng vẫn thua xa đàn chị đình đám này - Ảnh 18 ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp mê hồn nhưng vẫn thua xa đàn chị đình đám này - Ảnh 28 ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp mê hồn nhưng vẫn thua xa đàn chị đình đám này - Ảnh 3

Từ Hy Viên

Từ Hy Viên từng vào vai Nhiếp Tiểu Thiến trong Thiện Nữ U Hồn 2003. Tuy nhiên, hình tượng ma nữ này thực sự không hợp với cô. Nhiếp Tiểu Thiến này trong sáng, hiền lành và đã bị thần tượng hóa.

8 ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp mê hồn nhưng vẫn thua xa đàn chị đình đám này - Ảnh 48 ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp mê hồn nhưng vẫn thua xa đàn chị đình đám này - Ảnh 5

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng từng có cơ hội hóa thân thành ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến trên phim. Tuy nhiên đó chỉ là một phân cảnh trong giấc mơ của Đặng Luân trong Nghìn Lẻ Một Đêm. Nàng Nhiếp Tiểu Thiến của Nhiệt Ba có tạo hình tóc như Ngưu Ma Vương khá ấn tượng.

8 ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp mê hồn nhưng vẫn thua xa đàn chị đình đám này - Ảnh 68 ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp mê hồn nhưng vẫn thua xa đàn chị đình đám này - Ảnh 7

Dương Mịch

Năm 19 tuổi, Dương Mịch được lựa chọn vào vai nàng hồ ly Nhiếp Tiểu Thiến trong Liêu Trai Chí Dị Chi Tiểu Thiến (2007). Cô lột tả được sự yêu kiều, quyến rũ, hoạt bát, lương thiện của nhân vật, khả năng diễn xuất của cô cũng nhận được sự đánh giá rất cao. Dù tạo hình đơn thuần những vẫn hút mắt người xem.

8 ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp mê hồn nhưng vẫn thua xa đàn chị đình đám này - Ảnh 88 ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp mê hồn nhưng vẫn thua xa đàn chị đình đám này - Ảnh 9

Lưu Mẫn Đào

Phiên bản Nhiếp Tiểu Thiến của Lưu Mẫn Đào trong Tình Người Duyên Ma (2008) có lối diễn linh hoạt, không quá ma mị lại có phần hài hước.

8 ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp mê hồn nhưng vẫn thua xa đàn chị đình đám này - Ảnh 10

Trương Gia Nghê

Trương Gia Nghê cũng từng vào vai ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến trong Thiên Sư Chung Quỳ. Với đôi mắt sáng và vẻ đẹp thánh thiện, nhân vật của Trương Gia Nghê vừa hiền lương lại có chút u buồn.

 8 ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp mê hồn nhưng vẫn thua xa đàn chị đình đám này - Ảnh 118 ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp mê hồn nhưng vẫn thua xa đàn chị đình đám này - Ảnh 12

Chung Sở Hi

Năm 2019, Chung Sở Hi tái hiện lại hình ảnh Nhiếp Tiểu Thiến kinh điển một thời trong phim điện ảnh Thần Thám Bồ Tung Linh từng thu hút sự thảo luận của rất nhiều dân mạng. Nhiếp Tiểu Thiến trong phim đã rũ bỏ hết hình tượng bạch y đơn thuần mà thay vào đó là trang phục màu đỏ, mang đến cảm giác mới mẻ cho người xem.Tuy nhiên, nhân vật của cô vẫn thiếu một chút oán hận so với nguyên tác.

8 ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp mê hồn nhưng vẫn thua xa đàn chị đình đám này - Ảnh 138 ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp mê hồn nhưng vẫn thua xa đàn chị đình đám này - Ảnh 148 ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp mê hồn nhưng vẫn thua xa đàn chị đình đám này - Ảnh 15

Vương Tổ Hiền

Vai diễn Nhiếp Tiểu Thiến kinh điển nhất chính là của Vương Tổ Hiền trong Thiện Nữ U Hồn (1987). Nhiếp Tiểu Thiến bản Vương Tổ Hiền tạo hình đơn giản nhưng vẫn toát lên sự tao nhã. Một thân bạch y mang đến cảm giác lạnh lùng, thoát ly trần thế, khó ai bì được về dung mạo và thần thái. Đây là phiên bản Tiểu Thiến đầu tiên và cũng là đẹp nhất, luôn được lấy ra làm thước đo để so sánh với những nàng Nhiếp Tiểu Thiến sau này.

8 ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp mê hồn nhưng vẫn thua xa đàn chị đình đám này - Ảnh 168 ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp mê hồn nhưng vẫn thua xa đàn chị đình đám này - Ảnh 178 ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp mê hồn nhưng vẫn thua xa đàn chị đình đám này - Ảnh 188 ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp mê hồn nhưng vẫn thua xa đàn chị đình đám này - Ảnh 19

Nhiếp Tiểu Thiến của Vương Tổ Hiền chính là bản kinh điển, không ai có thể vượt qua

8 ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp mê hồn nhưng vẫn thua xa đàn chị đình đám này - Ảnh 20

Tuy phim đã phát sóng cách đây khá lâu nhưng người hâm mộ vẫn dành riêng cho Vương Tổ Hiền với biệt danh "ma nữ Nhiếp Tiểu Thiện xinh đẹp và si tình nhất".

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