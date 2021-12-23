Huỳnh Hiểu Minh hé lộ lý do 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi vẫn cô đơn ở tuổi 34

Sao quốc tế 23/12/2021 11:42

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi được mệnh danh là "biểu tượng nhan sắc" với vẻ đẹp vô thực, vẻ đẹp sánh ngang với tiên nữ, có một không hai trên thế gian.

Lưu Diệc Phi đã trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc của giới giải trí xứ Trung suốt nhiều thập kỷ. Không những thế, nữ diễn viên còn được mệnh danh là nàng "Tiểu Long Nữ" xinh đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ với nhan sắc thanh thoát, mang theo "tiên khí", ánh mắt long lanh và sự tao nhã dường như đã ngấm vào máu. Nét đẹp thuần khiết dịu dàng ấy đã thu hút mọi ánh nhìn, khiến ai ai cũng xao xuyến. 

Chính vì vậy, Lưu Diệc Phi không những sở hữu nhan sắc, vóc dáng cực phẩm, mà còn có danh tiếng tròn làng giải trí Trung Quốc. Song, nhiều người vẫn thắc mắc rằng lý do tại sao Lưu Diệc Phi lại gặp trục trặc lớn trong chuyện tình cảm. Đối với những người hâm mộ của cô nàng cũng rất lo lắng, luôn mong "thần tiên tỷ tỷ" sớm tìm được bạn trai và có một gia đình hạnh phúc.

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Nét đẹp của Lưu Diệc Phi luôn khiến mọi người thổn thức - Ảnh: Internet
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Nữ diễn viên đã trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc của giới giải trí xứ Trung suốt nhiều thập kỷ - Ảnh: Internet

Theo trang Sohu, trong một cuộc phỏng vấn, Huỳnh Hiểu Minh có nhắc đến cô bạn diễn của mình và cư dân màn nhanh chóng nhận ra vấn đề khiến Lưu Diệc Phi vẫn "cô đơn lẻ bóng" dù cô nàng rất hoàn hảo. Cụ thể, ông xã của Angela Baby chia sẻ rằng nữ diễn viên rất xinh đẹp và cực kỳ ít nói. Không chỉ trên phim, con người của cô nàng cũng vô cùng kiệm lời ở ngoài đời. Do đó, dù rất xinh đẹp nhưng tính cách của nữ thần khá là lạnh lùng, khó gần. Nhiều người thậm chí còn tưởng tượng ra nửa kia khi ở cạnh "thần tiên tỷ tỷ" sẽ có áp lực lớn nhường nào.

luu diec phi 2Huỳnh Hiểu Minh hé lộ lý do 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi vẫn cô đơn ở tuổi 34 - Ảnh 4
Từng hợp tác qua bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp (2006), Huỳnh Hiểu Minh tiết lộ về con người thật của Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số người cho rằng Lưu Diệc Phi chưa tìm thấy đối tượng phù hợp nên cô nàng mới giữ thái độ ít nói, lạnh lùng như thế. Nếu gặp được người khiến cô nàng yêu thích, chắc chắn họ sẽ có nhiều điểm chung để chia sẻ.

Trước đó, kể từ lúc bước chân vào giới giải trí, Lưu Diệc Phi đã vướng tin đồn hẹn hò với nhiều ngôi sao nổi tiếng như Hồ Ca, Lâm Chí Dĩnh, Vương Lực Hoành nhưng cô chỉ công khai chuyện tình cảm với mỗi mình Song Seung Hun.

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