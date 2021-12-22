'Vân Tương truyện' chính thức đóng máy, Trần Hiểu hoá chàng thư sinh với ngoại hình gây chú ý

Bộ phim "Vân Tương truyện" do Trần Hiểu đảm nhận vai nam chính đã chính thức đóng máy vào ngày 21/12 vừa qua.

Bộ phim "Vân Tương truyện" là dự án trọng điểm của kênh iQiyi trong năm 2022 tới bởi vì đội ngũ biên kịch hàng đầu đã mất 5 năm để chuyển thể và dàn dựng. Bộ phim khai máy từ cuối tháng 8 vừa qua với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên thực lực như Trần Hiểu, Mao Hiểu Đồng, Hứa Linh Nguyệt, Lưu Quang Lân... Trong quá trình quay bộ phim này, ê kíp làm phim luôn thực hiện tốt khâu bảo mật hình ảnh. Mãi cho tới khi, một vài hình ảnh hiếm hoi của Trần Hiểu trên phim trường "Vân Tương truyện" mới được tiết lộ ra ngoài. Trong đó, nam diễn viên xuất hiện với tạo hình thư sinh nhẹ nhàng và tinh tế khiến dân tình không khỏi "đứng ngồi không yên".

Tạo hình nhân vật của Trần Hiểu trong 'Vân Tương truyện' - Ảnh: Internet Mới đây, vài hình ảnh của Trần Hiểu trong ngày đóng máy chính thức của bộ phim cũng được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Gỡ bỏ hình tượng kiếm khách vạn người mê, ông xã của Trần Nghiên Hy hoàn toàn thay da, đổi thịt, trở thành chàng thư sinh nhẹ nhàng, tri thức trong phim mới này. Đồng thời, tạo hình mới được tung ra đều nhận được vô sô lời khen ngợi và quan tâm từ người hâm mộ. Nam diễn viên rạng rỡ trong ngày đóng máy bộ phim - Ảnh: Internet Bây giờ, Trần Hiểu trong mắt khán giả không chỉ là tài tử điển trai mà còn là nghệ sĩ điêu luyện. Mỗi một bộ phim, mỗi một nhân vật mà anh chàng vào vai đều đem đến những sắc thái khác nhau.

Bộ phim "Vân Tưng truyện" là câu chuyện xoay quanh nhân vật Vân Tương - một đệ tử của Vân Đài và hành trình bước ra giang hồ sau mười năm khổ luyện.Trong quá trình đó, Vân Tương gặp Thư Á Nam, một nữ tử tinh ranh, thông minh và lanh lợi. Cả hai nảy sinh tình cảm và cùng nhau phá án. Đây cũng là một trong những bộ phim đáng mong chờ nhất trong năm 2022.

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