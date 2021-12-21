Nhân ngày sinh nhật con trai, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy khiến dân tình 'ghen tị' vì điều này

Sau khi kết hôn và sinh con, Trần Nghiên Hy rất ít khi đóng phim và dành nhiều thời gian để chăm sóc con cái, vun vén tổ ấm.

Vào năm 2016, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy khiến người hâm mộ Hoa ngữ bất ngờ yêu nhanh và cưới sớm. Đồng thời, cả hai nhanh chóng có một bé cưng là Tiểu Tinh Tinh năm nay đã 4 tuổi. Chuyện tình của cả hai tốn khá nhiều giấy mực của báo giới khi cặp đôi vướng nhiều lùm xùm với nhiều nhân vật trong quá khứ.

Vào ngày 20/12, con trai - Tiểu Tinh Tinh vừa tròn 5 tuổi, Trần Nghiên Hy đã đặc biệt thu âm một ca khúc tặng tiểu Tinh Tinh. Chưa dừng lại ở đó, Trần Hiểu đã chia sẻ lại bài hát của của vợ kèm lời nhắn ngọt ngào: "Bài hát hay! Tinh Tinh SN vui vẻ... Có điều con vừa mới nói 2 câu gì mà anh chưa từng nghe qua". Hành động của "tổ ấm nhỏ" này đã khiến dân tình "quắn quéo" vì tình cảm và đáng yêu.

Bài hát mà Trần Nghiên Hy dành tặng cho con trai cưng của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Gia đình nhỏ đầy hạnh phúc này luôn được dân tình ngưỡng mộ - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy là đôi vợ chồng rất được ngưỡng mộ tại làng giải trí Hoa ngữ. Thế nhưng, họ cũng thường vướng lùm xùm "cơm không lành canh không ngọt", thậm chí còn nhiều lần bị đồn ly hôn. Vì vậy, khôgng ít cư dân mạng cho rằng hình ảnh Trần Nghiên Hy đăng tải như ngầm khẳng định gia đình cô vẫn đang hạnh phúc.

Trần Nghiên Hy đã phải hy sinh sự nghiệp sau khi kết hôn - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn, sinh con, Trần Nghiên Hy sẵn sàng lùi về hậu trường, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Nữ diễn viên rất ít khi đóng phim và dành nhiều thời gian để chăm sóc con cái, vun vén tổ ấm.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-ngay-sinh-nhat-con-trai-tran-hieu-va-tran-nghien-hy-khien-dan-tinh-ghen-ti-vi-dieu-nay-442469.html