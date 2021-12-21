Lý Dịch Phong và Phương An Na chuẩn bị 'về chung một nhà'?

Đây không phải là lần đầu mà tin đồn hẹn hò của Lý Dịch Phong và Phương An Na được nhiều người bàn tán.

Những ngày gần đây, MXH Trung Quốc rộ lên tin đồn siêu hot về một cặp đôi nghệ sĩ đang yêu nhau, tình cảm thắm thiết không ngờ. Nhân vật chính của tin tức này chính là Lý Dịch Phong và Phương An Na. Thậm chí, có thông tin còn cho rằng cả hai chuẩn bị kết hôn sau khi hàng loạt bức ảnh về kỳ nghỉ 2 ngày 1 đêm của họ tại một khu trượt tuyết được truyền thông nước này đăng tải.

Phương An Na, Lý Dịch Phong và Kim Thần cùng nhau nghỉ dưỡng tại một khu trượt tuyết - Ảnh: Internet

Theo đó, cặp đôi Lý Dịch Phong và Phương An Na đã bị bắt gặp tại một khu trượt tuyết gần đây. Đi cùng với họ còn có nữ diễn viên Kim Thần. Cả 3 người nói chuyện và đùa vui rất sôi nổi.

Tuy nhiên, cũng như những lần trước đó bị đồn có tình cảm với Lý Dịch Phong, Phương An Na nhanh chóng đăng tải bài viết với nội dung phủ nhận thông tin này lên Weibo của mình. Cô chia sẻ lại tấm ảnh chụp mình bị trượt ngã cùng với dòng caption: "Cảm ơn bạn bè đã ở bên tôi, hãy cùng chứng kiến tình bạn của chúng tôi nhé".

Khán giả Việt biết đến Phương An Na qua vai diễn Trân Nhi trong Diên Hy Công Lược - Ảnh: Weibo

Vậy là chỉ với một bức hình cùng với chú thích ẩn ý một chích, Phương An Na đã "một công đôi chuyện", vừa giúp Lý Dịch Phong thoát hàm oan, vừa khẳng định mối quan hệ của cô và nam tài tử chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều người tin rằng cặp đôi quả thật đang hẹn hò nhưng do vướng mắc các hợp công việc nên cần phải giấu kín chuyện yêu đương.

Đây không phải là lần đầu mà cặp đôi Na - Phong dính tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet

Thật ra, đây không phải là lần đầu mà cặp đôi Na - Phong dính tin đồn hẹn hò. Đầu năm nay, cặp đôi từng bị bắt gặp cùng nhau ra khỏi khách sạn vào lúc 4 giờ sáng rồi lẳng lặng vào xe riêng vô cùng cẩn thận.

Những bóng hồng từng dính đồn tình ái với Lý Dịch Phong Nổi tiếng đẹp trai và đào hoa, không ít lần Lý Dịch Phong dính tin đồn tình ái với bạn diễn xinh đẹp.

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