Bà xã Huỳnh Hiểu Minh chiếm trọn 'spotlight' trong tiệc sinh nhật bạn bè

Sao quốc tế 22/12/2021 09:25

Xuất hiện tại tiệc sinh nhật của bạn bè, Angela Baby bất ngờ "chiếm spotlight" nhờ nhan sắc tỏa hào quang minh tinh của mình.

Với gương mặt xinh đẹp không tì vết, nét lai Tây vừa ngọt ngào vừa sắc sảo, Angela Baby luôn là cái tên trong top đầu của các bảng xếp hạng sắc đẹp xứ Trung. Thậm chí, ngay cả khi ống kính máy quay ghi hình cận cảnh gương mặt, cư dân mạng mới càng "u mê không lối thoát" trước nét đẹp thanh tú, ngũ quan sắc sảo của cô nàng. Bà xã của Huỳnh Hiểu Minh khiến hội chị em khao khát và coi như hình mẫu lý tưởng để "trùng tu nhan sắc".

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ những bức ảnh trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn bè Angela. Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng.

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Hai mẹ con Angela Baby trong tiệc sinh nhật của một người bạn - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Angela Baby và "nhóc tỳ" Tiểu Bọt Biển nổi bật đến ngỡ ngàng. Với nữ diễn viên, làn da trắng, không tì vết, đôi mắt to, mũi cao, đường nét khuôn mặt ngọt ngào, thanh tú gần như không thay đổi. Cô nàng trông như búp bê sống thực sự, xứng danh nữ thần vạn người mê của Cbiz.

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Vẻ đẹp không tỳ vết của nữ diễn viên khiến dân tình không khỏi cảm thán - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cậu con trai 4 tuổi đã trông khá là cao lớn, như bé 5 hoặc 6 tuổi. Tiểu Bọt Biển trông cứng cáp và có vẻ được thừa hưởng những gene tốt nhất của cả bố lẫn mẹ.

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Bé Tiểu Bọt Biển trông chững chạc hơn so với các bạn đồng trang lứa - Ảnh: Internet

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy là một trong những cặp đẹp nhất của làng giải trí Hoa ngữ thế hệ mới. Kể từ khi sinh con đầu lòng, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi càng thêm viên mãn. Angela Baby rất thương con trai và luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho bé dù công việc bận rộn. Rất nhiều lần người qua đường bắt gặp mẹ con nữ diễn viên xuất hiện ở nơi công cộng. Khi đó, Tiểu Bọt Biển vừa quấn mẹ, vừa thể hiện được sự tự lập vô cùng đáng yêu.

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