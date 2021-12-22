Những mỹ nhân Hoa ngữ từng là 'con giáp thứ 13': Châu Tấn 'phim giả tình thật', Lý Gia Hân nguyện làm 'tiểu tam' vì gia tài kếch xù

Nhiều mỹ nhân Hoa ngữ dù nắm trong tay tài sản lớn và danh tiếng ngút ngàn nhưng vẫn nguyện trở thành "kẻ thù số một của phụ nữ" chỉ vì một người đàn ông. Một số người còn âm thầm sống đời không danh phận chỉ mong có ngày "trở mình" thành phu nhân của vị đại gia nào đó.

Nhan sắc lẫn diễn xuất của Quan Chi Lâm là thứ mà bất kỳ ai cũng không thể phủ nhận, nhưng ít ai biết "Dì mười ba" ở ngoài đời từng là " con giáp thứ 13 " xen vào chuyện hôn nhân của người khác. Trước đây, cô chính là "tiểu tam" đã phá vỡ cuộc hôn nhân của Trần Mỹ Kỳ và Mã Thanh Vỹ, lúc đó Trần Mỹ Kỳ còn sốc đến sảy thai khi mà người đẹp họ Quan gọi điện khiêu khích hàng ngày. Sau đó, dù cho đã thành công "hất cẳng" bà cả và về bên vị đại gia địa ốc này, nhưng cuộc hôn nhân của họ cũng nhanh chóng tan vỡ vì nhiều trục trặc và Mã Thanh Vỹ đã "mê đắm" một chân dài khác.

Châu Tấn từng 'phớt lờ' việc Lý Á Bằng đang hẹn hò Cù Dĩnh để tạo nên những phản ứng hóa học ngay trên phim trường Anh Hùng Xạ Điêu - Ảnh: Internet

Châu Tấn từng "phớt lờ" việc Lý Á Bằng đang hẹn hò Cù Dĩnh để tạo nên những phản ứng hóa học ngay trên phim trường Anh Hùng Xạ Điêu. Sau khi vụ việc bị phanh phui, Cù Dĩnh đã phải bỏ ra hơn 2000 tệ (gần 7,2 triệu đồng) để bắt xe đến gặp Hồ Quân - bạn thân của cô để tâm sự. Tuy nhiên, hiện tại thì Cù Dĩnh đã vượt qua mọi chuyện và sống đời bình thản. Lý Á Bằng và Châu Tấn cũng chia tay không lâu sau đó, Châu Tấn còn thừa nhận mình đã "quá ngốc nghếch" trong mối tình này. Lý Á Bằng thì kết hôn với Vương Phi và có một cô con gái, hai người cũng ly hôn vào năm 2013.

3. Từ Phàm

Khi hợp tác chung phim 'Hậu chia ly', Phùng Tiểu Cương đã có vợ là Chương Di nhưng vẫn chấp nhận sự 'tấn công' từ phía Từ Phàm - Ảnh: Internet

Khi hợp tác chung phim Hậu chia ly, Phùng Tiểu Cương đã có vợ là Chương Di nhưng vẫn chấp nhận sự "tấn công" từ phía Từ Phàm. Tuy nhiên, Chương Di bởi bản tính mạnh mẽ và độc lập đã không hề rơi một giọt nước mắt nào và cũng không níu kéo người chồng đã phụ bạc mình vì vậy cô đã chấp nhận ra đi mà chưa từng làm to chuyện này lên.

4. Đổng Khiết

Có tin đồn cho rằng Phan Việt Minh đã "đá" bạn gái cũ sau khi gặp được Đổng Khiết tại phim trường 'Hồng Y Phường' - Ảnh: Internet

"Phú Sát hoàng hậu" Đổng Khiết từng có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với Phan Việt Minh sau 3 năm yêu nhau kể từ khi họ đóng sông Hồng Y Phường. Có tin đồn cho rằng Phan Việt Minh đã "đá" bạn gái cũ sau khi gặp được Đổng Khiết. Sau đó hai người vẫn ly hôn và để lại những ồn ào kéo dài đến hiện tại. Đổng Khiết sau đó còn qua lại với Vương Đại Trị - người đã có gia đình. Nhưng cô khẳng định mình không hối hận khi đã phải lòng anh dù cho sự việc này đã khiến sự nghiệp của cô gần như lụn bại.

5. Lý Gia Hân

Trước khi có cuộc hôn nhân viên mãn với Hứa Tấn Hanh, Lý Gia Hân từng là một 'con giáp thứ 13' chen chan vào cuộc hôn nhân của đại gia Lưu Loan Hùng - Ảnh: Internet

Trước khi có cuộc hôn nhân viên mãn với Hứa Tấn Hanh, Lý Gia Hân từng là một "con giáp thứ 13" vô cùng nổi tiếng vì đã ngang nhiên chen chân vào mối hôn nhân của đại gia Lưu Loan Hùng và vợ. Vị đại gia họ Lưu này từng bỏ vợ con chỉ để theo đuổi, cung phụng cho Lý Gia Hân. Lý Gia Hân cũng từng chia sẻ, không chỉ vì khối tài sản kếch xù mà cô còn yêu vị tỷ phú này vì "phong cách độc đoán của anh ấy đã thu hút tôi và anh ấy yêu tôi rất nhiều".