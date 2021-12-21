Những mỹ nhân Hoa ngữ đóng hoài chỉ một dạng vai: Dương Mịch lúc nào cũng cao thượng, Triệu Lộ Tư thì toàn 'ngốc bạch ngọt'

Những năm qua tên tuổi của Triệu Lộ Tư ngày càng nổi tiếng vì không những hoạt động nghệ thuật năng nổ mà các bộ phim cô đóng đều gây được tiếng vang khá lớn cho thị trường phim ảnh . Tuy nhiên, dù đã đóng qua trên dưới chục bộ phim thì Triệu Lộ tư vẫn bị nhận xét là "một màu".

"Một màu" ở đây không phải là diễn xuất mà là vai diễn, đa phần các vai mà "thánh nữ xuyên không" đóng chính, nhân vật của cô đều được xây dựng theo mô típ "ngốc bạch ngọt". Triệu Lộ Tư cũng từng tiết lộ vì lo ngại sẽ không thể làm tròn các vai diễn khác nên cô vẫn chưa dám bước ra khỏi vòng an toàn của mình.

Cúc Tịnh Y dù đóng vai nào đi chăng nữa vẫn đẹp 'bất chấp'

Từ một nữ thần tượng rồi lấn sân sang diễn viên, Cúc Tịnh Y luôn trung thành với tạo hình "đẹp bất chấp" của mình, đến nỗi dù cho đang đóng "nữ cải nam trang" thì cô vẫn đẹp long lanh như sợ không ai biết mình là nữ vậy. Ngoài ra, diễn xuất của Cúc Tịnh Y vẫn còn quá kém và các bộ phim mà nữ diễn viên lựa chọn cũng không được đánh giá cao về mặt kịch bản nên thành ra ngoài cá sự "đẹp" ra thì khi nhắc đến nữ minh tinh này người ta chẳng còn nhớ gì nữa cả.

Dương Mịch

Không cần phải giải thích nhiều, ai cũng biết Dương Mịch là một cái tên xuất hiện nhiều trong phim cổ trang Hoa ngữ và tên tuổi của cô vô cùng nổi tiếng với dòng phim này. Tuy vậy, các vai diễn của cô đều bị cho là một màu, nhàm chán khi quá giống nhau đều là các cô gái thông minh, tốt bụng, cao thượng,...

Các bộ phim hiện đại của Dương Mịch chẳng mấy nổi tiếng, thành ra cô cứ đâm đầu vào lối mòn cũ, chả trách khán giả chê 'trăm vai như một'

Cũng vì các vai diễn thiếu sự đột phá của mình mà diễn xuất của cô cũng bị "vạ lây", người cho rằng không ổn định, kẻ lại chê quá cứng đờ vì di chứng PTTM. Bên cạnh đó, các bộ phim hiện đại của Dương Mịch lại chẳng mấy nổi tiếng, thành ra nữ diễn viên cứ đâm đầu vào lối mòn cũ, chả trách khán giả chê "trăm vai như một".

Ngô Cẩn Ngôn

Những vai diễn và bộ phim của Ngô Cẩn Ngôn đóng sau Diên Hi Công Lược đều bị cho là 'ăn mày quá khứ'

Sau 7 năm vô danh trong làng giải trí, Ngô Cẩn Ngôn đã có bước "trở mình" đầy ngoạn mục với vai Ngụy Anh Lạc trong Diên Hi Công Lược. "Nhờ" khả năng "nhào nặn" của Vu Chính mà kể từ sau bộ phim này, loạt phim sau của nữ diễn viên đều bị cho là "một màu" và "ăn mày quá khứ" vì chung quy những tác phẩm này đều có sự tham gia của các diễn viên từng góp mặt Trong Diên Hi Công Lược như Hứa Khải, Nhiếp Viễn, Tần Lam…

Ảnh: Internet