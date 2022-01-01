3 'Tam kim ảnh hậu' C-biz đóng phim truyền hình: Châu Tấn được khen hết lời, Chương Tử Di và Châu Đông Vũ bị 'mắng không thương tiếc

" Tam kim ảnh hậu " không phải là một giải thưởng mà đúng hơn là một danh hiệu, tuy nhiên không phải ai cũng có thể đạt được danh hiệu cao quý này. Được biết, một "Tam kim ảnh hậu" là một diễn viên nữ phải nhận được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của cả 3 giải thưởng danh giá ở mảng điện ảnh là Kim Kê (Trung Quốc đại lục), Kim Tượng (Hong Kong) và Kim Mã (Đài Loan). Tuy nhiên, không phải diễn viên nào làm tốt ở mảng điện ảnh cũng có khả năng tương tự ở mảng phim truyền hình.

Ở mảng phim điện ảnh, khán giả đã quá quen với các bộ phim có sự góp mặt của Châu Tấn là Nếu Như Yêu, Suy Đoán Của Lý Mễ,Họa Bì, Dạ Yến,... góp phần đem lại cho cô danh hiệu "Tam kim ảnh hậu". Thì ở mảng phim truyền hình, những bộ phim mà Châu Tấn đóng chính cũng không hề ít như Anh Hùng Xạ Điêu, Nhân Gian Tứ Nguyệt Thiên, Cao Lương Đỏ,...

"Nữ hoàng phòng vé" Châu Tấn đích thị là sao nữ có diễn xuất đỉnh cao khó có ai bì được, xứng với danh hiệu "Quốc bảo diễn xuất". Tuy nhiên, khác với nhiều người chỉ có thể làm tròn một trong hai mảng điện ảnh và truyền hình thì Châu Tấn lại có khả năng "cân vai" vô song, dù cho là thể loại vai gì hay ở mảng nào thì nữ diễn viên vẫn có thể đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc chân thật nhất.

Cảnh khóc không lời thoại cũng không có trong kịch bản mà Châu Tấn tự nghĩ ra được đánh giá cao trong Như Ý Truyện

Đặc biệt là ở bộ phim cổ trang cung đấu Như Ý Truyện, dù đã vài năm kể từ khi phim phát sóng thì người xem vẫn cứ nhắc mãi đến những phân đoạn mà Châu Tấn diễn bằng ánh mắt, không cần thoại vẫn mượt mà vô cùng. Ngoài ra, gần đây nhất là diễn Tiểu Mẫn - một người phụ nữ trung niên nhưng lại có khao khát yêu đương cuồng nhiệt trong phim Gia Đình Tiểu Mẫn.

Chương Tử Di

Chương Tử Di với sắc đẹp 'hoa nhường nguyệt thẹn' trong Thập Diện Mai Phục

Là một trong Tứ Đại Hoa Đán Cbiz cùng với Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi, Chương Tử Di thu hút người xem nhờ vẻ đẹp đậm chất Á Đông, đường nét dịu dàng và diễn xuất thuộc hàng "đẳng cấp". Cũng bởi vì tài năng của mình mà nữ diễn viên cũng xuất sắc đạt được danh hiệu "Tam kim ảnh hậu" sau Châu Tấn.

Diễn xuất bị đánh giá là 'cưa sừng làm nghé' của Chương Tử Di khi vào vai một thiếu nữ 15 tuổi trong tác phẩm Thượng Dương Phú

Tuy vậy, có lẽ Chương Tử Di khi đóng phim truyền hình lại không có khả năng nhập vai xuất thần như ở mảng điện ảnh. Điển hình như bộ phim Thượng Dương Phú mới đây của cô, Trương Tử Di được nhận xét là đã quá tuổi để vào vai một cô nương 15 tuổi nên gây ra cảm giác "sượng trân" cho khán giả mỗi khi cô làm nũng hay lè lưỡi nhí nhảnh. Thậm chí, khán giả còn mắng cô không thương tiếc vì không biết "an phận" mà lại đi "cưa sừng làm nghé".

Châu Đông Vũ

Châu Đông Vũ rất giỏi lấy nước mắt của khán giả qua các bộ phim điện ảnh như Chúng Ta Của Sau Này, Em Của Thời Niên Thiếu,...

Dù là "Tam kim ảnh hậu" trẻ nhất khi đạt danh hiệu mới chỉ 28 tuổi thì Châu Đông Vũ vẫn bị nhiều khán giả chỉ trích vì nghi ngờ có gian lận đằng sau lễ trao giải Kim Kê lần thứ 33. Nguyên nhân của việc chỉ trích đó là dù diễn xuất của Châu Đông Vũ được nhận xét là nổi trội hơn hẳn so với dàn tiểu hoa đán cùng lứa nhưng nếu so với hai đàn chị là Châu Tấn và Chương Tử Di thì thật là "không biết lượng sức mình". Không chỉ ngoại hình chưa đạt mà diễn xuất của nữ diễn viên 9X còn có nhiều hạn chế, rập khuôn và cần phải học hỏi thêm.

Diễn xuất và tạo hình của Châu Đông Vũ được đánh giá là 'khó nuốt' trong phim Thiên Cổ Quyết Trần

Tuy đã khá xuất sắc ở mảng điện ảnh, phần hóa thân của Châu Đông Vũ vào bộ phim truyền hình mới đây là Thiên Cổ Quyết Trần bị nhận xét là "khó nuốt". Ngoài diễn xuất có phần khoa trương và quá lố thì Châu Đông Vũ còn bị chê tơi bời ở mảng nhan sắc khi chưa đạt chuẩn để vào vai "đệ nhất mỹ nhân tiên giới", đã vậy dàn nữ phụ của phim thì toàn là những mỹ nữ có tiếng của C-biz nên nữ diễn viên hoàn toàn bị lấn lướt ở phim này. Nói chung, khán giả kỳ vọng rất nhiều ở Châu Đông Vũ nhưng lại thất vọng gấp bội khi xem Thiên Cổ Quyết Trần.

Ảnh: Internet