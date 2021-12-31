'Quốc bảo diễn xuất' Châu Tấn hóa nữ thần, 'đẹp bất chấp' ở U50

Sao quốc tế 31/12/2021 08:32

Những hình ảnh mới nhất của Châu Tấn tại một sự kiện hiện đang gây sốt MXH Trung Quốc vì dù đã ngấp nghé 50, "Tam Kim Ảnh hậu" vẫn đẹp rạng ngời bất chấp tuổi tác.

Vài chục năm lăn lộn trong giới giải trí, Châu Tấn đã tham gia rất nhiều tác phẩm từ điện ảnh đến truyền hình. Cũng vì thế mà cô đã được không ít giải thưởng lớn nhỏ về diễn xuất, đặc biệt là cô được biết đến với danh hiệu "Tam Kim Ảnh hậu" (người đạt giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc của cả 3 giải thưởng Kim Kê, Kim Tượng và Kim Mã).

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Châu Tấn nổi bật dù trang điểm nhẹ nhàng và diện trang phục có màu sắc khá nhạt - Ảnh: Sina

Nhiều người nhận xét, điểm nổi bật nhất trong diễn xuất của Châu Tấn đó chính là đôi mắt hút hồn. Ở mỗi phân cảnh trong phim, người xem chỉ cần nhìn qua ánh mắt của Châu Tấn là có thể đoán được cảm xúc của nhân vật lúc đó, bao gồm cả "hỉ nộ ái ố". Ngoài ra, nhan sắc hút hồn, bất chấp tuổi tác của cô cũng là điều đáng nói.

Vào tối ngày 28/12 vừa qua, xuất hiện trong một sự kiện ra mắt sản phẩm của một thương hiệu mà cô là đại sứ toàn cầu, Châu Tấn đã khiến cho công chúng phải "há hốc mồm" vì vẻ đẹp kiều diễm của mình khi đã ngấp nghé 50. Nữ diễn viên trang điểm vô cùng nhẹ nhàng và diện một chiếc đầm xanh tím nhạt vừa tôn lên được làn da trắng trẻo, vừa khiến cô che được khuyết điểm thân hình nhỏ bé. Quả thật, khó có thể tin được là Châu Tấn hiện đã 47 tuổi rồi.

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Tham gia sự kiên này cùng Châu Tấn còn có cả Trương Nghệ Hưng - Ảnh: Sina

Châu Tấn vừa có một màn tái xuất màn ảnh nhỏ thông qua bộ phim Gia đình Tiểu Mẫn. Bộ phim đang nhận được sự chú ý đông đảo của khán giả bởi ngoài nội dung gần gũi, chân thật, xen lẫn các tình tiết xúc động thì còn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, bao gồm nhiều khuôn mặt "lão làng" của nền điện ảnh Hoa ngữ.

Trong phim, Châu Tấn vào vai Tiểu Mẫn - một người phụ nữ 43 tuổi đã qua một đời chồng và có một cậu con trai, cô hiện đang có cảm tình với một người đàn ông trung niên khác cũng đã từng lấy vợ và có một cô con gái riêng. châu Tấn có độ tuổi khá gần với nhân vật Tiểu Mẫn, lại còn vừa mới ly hôn cách đây không lâu nên có lẽ cô cũng ít nhiều đồng cảm với nhân vật này.

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Bộ phim Gia Đình Tiểu Mẫn quy tụ dàn sao 'khủng' - Ảnh: Internet

Một trong những câu thoại được nhiều người tâm đắc nhất của Châu Tấn trong phim này chính là: "Ở độ tuổi của chúng ta, ai mà chẳng mang trên mình những vết thương. Chuyện quá khứ, chính là vì để nó qua đi, nên mới gọi là quá khứ".

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