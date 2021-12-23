Chương Tử Di tuyên bố khởi kiện người lan truyền tin cô ly hôn

Sao quốc tế 23/12/2021 10:22

Chương Tử Di khẳng định mình và chồng Uông Phong vẫn chưa ly hôn và sẽ khởi kiện người tung ra tin đồn thất thiệt này.

Sau khi tin đồn ly hôn được lan truyền nhanh chóng trên Internet, Chương Tử Di cuối cùng cũng đã lên tiếng vào tối ngày 22/12. Theo đó, nữ diễn viên cho biết mọi tin đồn liên quan đến việc hôn nhân của cô đã tan vỡ đều là sai sự thật, đồng thời cô còn tuyên bố sẽ khởi kiện người đã tung tin đồn ác ý này.

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Chương Tử Di khẳng định chuyện mình đã ly hôn là giả - Ảnh: Weibo

"Là giả! Anh Phong sáng mai cần kiện ai sẽ kiện người đó". Mỹ nhân họ Chương sau đó còn tag cả tên chồng mình vào bài viết của người đã tung tin đồn trên. Cư dân mạng ai nấy đều "gật gù" cho rằng nữ diễn viên quá ngầu, xử lý như vậy vừa nhanh chóng, triệt để lại vô cùng khí phách.

Trước đó, trang Weibo của MC người Đài Loan Hoàng An đã đăng tải một bài viết với nội dung là: "Bạn của tôi, phóng viên giải trí Hong Kong – Chu Thúc đưa tin nói rằng Chương Tử Di và Uông Phong đã ly hôn rồi. Chẳng lẽ đây chính là drama lớn cuối cùng của năm 2021 ư?". Vì Hoàng An là người khá có sức ảnh hưởng trên MXH với hơn 6 triệu người theo dõi nên khi thông tin này được đưa ra, nhiều người đã tin chắc đây là sự thật.

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Gia đình hạnh phúc của Chương tử Di - Uông Phong - Ảnh: Weibo

Tuy vậy, tin đồn này đã ảnh hưởng không nhỏ đến vợ chồng Chương Tử Di - Uông Phong trong khi cặp đôi đang vô cùng mặn nồng và hạnh phúc. Động thái nhanh gọn của nữ minh tinh nhận được nhiều lời khen và là lời cảnh tỉnh đến những kẻ chuyện thêu dệt lên những thông tin sai sự thật.

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Cbiz những ngày cuối năm vẫn chưa thể yên ổn bởi làng giải trí lại đồn thổi Chương Tử Di - Uông Phong đã chính thức ly hôn.

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