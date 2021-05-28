Nhan sắc của 'Chương Tử Di phiên bản nhí' sau 16 năm là lý do khiến người hâm mộ quay lưng?

Nhiều người hâm mộ luôn tò mò không biết liệu nhan sắc của cô bé vào vai Chiyo lúc nhỏ có còn "gây thương nhớ" sau gần 2 thập kỷ.

Những fan của dòng phim Nhật Bản không thể nào không biết đến Hồi Ức Của Một Geisha. Bộ phim từng một thời "làm mưa làm gió" khi quy tụ dàn diễn viên hoa ngữ khủng như Chương Tử Di, Củng Lợi, Dương Tử Quỳnh,... Bên cạnh sự góp mặt của siêu mẫu gốc Việt Navia Nguyễn, MXH Việt từng chao đảo với nhan sắc của cô bé đóng vai Chiyo - nữ chính lúc nhỏ là diễn viên nhí Suzuka Ohgo. Trong Hồi Ức Của Một Geisha, Suzuka Ohgo vào vai nữ chính lúc nhỏ, cô bé Chiyo lúc này bơ vơ giữa dòng đời và có một cuộc sống vô cùng chật vật. Thế nhưng, nụ cười luôn nở trên môi của cô bé giống như bông hoa nở giữa trời đông.

Nụ cười của Chiyo (Suzuka ) được ví như bông hoa nở giữa trời dông - Ảnh: Internet Không những vậy, đôi mắt của Chiyo luôn ánh lên cái nhìn vui tươi và lạc quan đến lạ thường khiến nhân vật Chủ tịch say mê, dẫn dắt cô vào con đường trở thành Geisha chuyên nghiệp. Dù trong những lúc đau khổ nhất, Chiyo (Suzuka) vẫn vô cùng xinh đẹp - Ảnh: Internet Nữ diễn viên đóng vai Chiyo ngoài đời là Suzauka Ohgo sinh năm 1993 tại Kanagawa, Nhật Bản. Trúng vai diễn trong Hồi Ức Của Một Geisha vào năm 12 tuổi, cô bé thắng luôn giải Tân binh tại Japan Film Awards cùng năm.

Suzuka vẫn tiếp tục con đường diễn xuất nhưng không có nhiều thành tựu - Ảnh: Internet Sau 16 năm kể từ Hồi Ức Của Một Geisha, Suzuka vẫn theo đuổi con đường diễn xuất nhưng không thể thoát khỏi hào quang quá lớn của vai diễn Chiyo. Cô vẫn năng nổ đóng phim nhưng chưa thật sự bức phá. Dù có năng nổ đóng phim, Suzuka cũng không thể tìm thấy vai diễn để đời như trong 'Hồi Ức Của Một Geisha' - Ảnh: Internet Bên cạnh diễn xuất, Suzuka Ohgo còn tốt nghiệp khoa Thông tin Môi trường của Đại học Keio. Tuy không rầm rộ như nhiều diễn viên cùng lứa nhưng Suzuka Ohgo nhìn chung đang có một cuộc sống thoải mái, viên mãn. Suzuka thường xuyên đăng tải các hình ảnh đời thường lên MXH - Ảnh: Internet Trên trang cá nhân của mình, Suzuka Ohgo liên tục chia sẻ những hình ảnh thường ngày của mình. Nhan sắc đã có phần trưởng thành và không còn vẻ đáng yêu như trước như Suzuka vẫn còn đó đôi mắt cười lạc quan cùng nụ cười tươi tắn hiện diện trên khuôn mặt.

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