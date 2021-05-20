Nóng: ‘Mỹ nữ Tân Cương’ Đồng Lệ Á chính thức ly hôn nam diễn viên ‘trăng hoa nhất Trung Quốc’ Trần Tư Thành

Sao quốc tế 20/05/2021 09:46

Đây có lẽ là hành động mà fan hâm mộ của Đồng Lệ Á mong chờ nhất những năm qua sau nhiều lần bất mãn vì cô liên tục tha thứ cho thói lăng nhăng của chồng.

Sáng sớm hôm nay, ngày 20/5, trang Sina đưa tin Trần Tư ThànhĐồng Lệ Á chính thức “đường ai nấy đi”. Sau 6 năm kết hôn, cả 2 đưa ra thông báo chấm dứt cuộc hôn nhân bằng 2 bài đăng trên Weibo cá nhân của mình.

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Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành chính thức kết hôn vào năm 2014 - Ảnh: Internet

Đồng Lệ Á sau đó chia sẻ lại bài viết của Trần Tư Thành như động thái xác nhận tin tức, kèm dòng trạng thái: "Đời người là đáng giá. Tương lai vẫn còn nhiều điều đáng mong đợi. Cảm ơn anh".

Trần Tư Thành viết: "Câu chuyện tình cảm 2011 - 2020 đã chính thức khép lại. Em và con mãi là người mà anh yêu thương và bảo vệ. Dù có ra sao điều này cũng không thay đổi.” Điều này chứng tỏ, cả hai đã hoàn thành thủ tục ly hôn từ năm ngoái nhưng lại đợi đến ngày lễ tình nhân của Trung Quốc năm nay mới chính thức thông báo.

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2 bài đăng liên tiếp trên Weibo của Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành - Ảnh: Internet

Trần Tư Thành và Đồng Lệ Á bắt đầu hẹn hò từ năm 2011. Cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông với chuyện tình ngọt ngào, người là mỹ nhân xinh đẹp và khả ái, người lại là diễn viên, đạo diễn triển vọng của làng giải trí. Cặp đôi kết hôn năm 2014 và tới năm 2016 thì chào đón tiểu hoàng tử đầu lòng.

Nhưng cuộc hôn nhân của “mỹ nữ Tân Cương” lại không mấy êm ả, năm 2017, Trần Tư Thành bị bắt quả tang đưa 2 cô gái trẻ vào khách sạn ngay sau khi tiễn vợ về nhà. Bê bối của chàng diễn viên này không dừng lại ở đó khi truyền thông tiếp tục thống kê Trần Tư Thành không bỏ được thói trăng hoa và ngoại tình với hơn 10 người phụ nữ khác nhau, thậm chí ngay cả khi vợ đang mang nặng đẻ đau. Việc Đồng Lệ Á liên tục tha thứ cho Trần Tư Thành khiến cô bị người hâm mộ quay lưng và đánh mất danh tiếng.

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Tin tức Trần Tư Thành ngoại tình từng phủ sóng khắp các mặt báo lớn nhỏ - Ảnh: Internet

Từ năm ngoái, thông tin hôn nhân của Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành đổ vỡ đã xuất hiện trên mặt báo. Nữ diễn viên Cung tỏa tâm ngọc ly thân chồng và đang sống cùng cậu con trai Đóa Đóa ở nhà riêng vì quá chán nản thói trăng hoa của chồng.

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Cuộc hôn nhân của cặp đôi kéo dài 6 năm và có chung một con trai - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, hai nghệ sĩ lên tiếng bác bỏ. Đầu năm nay, khi Trần Tư Thành ra mắt tác phẩm Thám tử phố Tàu 3, Đồng Lệ Á vẫn đồng hành cùng ông xã trong nhiều sự kiện lớn nhỏ.

Vì những uất ức mà Đồng Lệ Á đã phải chịu đựng suốt nhiều năm qua, rất nhiều người đã lên tiếng chúc mừng cô khi thấy thông tin xác nhận ly hôn của cả 2.

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