Tin tức Hoắc Kiến Hoa quyết ly hôn bà xã trong khi cô vẫn nằm viện hiện đang làm xôn xao giới showbiz Hoa ngữ.

Vừa qua, truyền thông Đài Loan đã làm dân tình “dậy sóng” khi tiết lộ thông tin gây sốc về cuộc hôn nhân của một trong những cặp đôi quyền lực nhất C-biz. Qua đó, trang này cho biết lý do gần đây tin tức về Lâm Tâm Như ít chiếm sóng là do mối nhân duyên giữ cô và Hoắc Kiến Hoa đã đi đến một bước ngoặc lớn. Bài báo làm rộ lên tin đồn Lâm Tâm Như sảy thai - Ảnh: Internet Theo đó, Hoắc Kiến Hoa vài năm trở lại không nhận được lời mời đóng phim nào nên đã rơi vào tình trạng quá rảnh rỗi do “thất nghiệp”, từ đó dẫn đến tình trạng lúc nào cũng say rượu. Không những vậy, anh vốn có tính tình nóng nảy nên đã nhiều lần bạo hành bà xã của mình.

Ngoài dự kiến, lúc đó “nàng Hạ Tử Vy” Lâm Tâm Như đang có mang lần 2, vẫn chưa kịp báo tin mừng cho chồng thì đã bị Hoắc Kiến Hoa “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” đến mức sảy thai. Hiện cô vẫn đang hôn mê sâu do chấn thương nặng cùng mất máu quá nhiều do không giữ được đứa bé. Hình ảnh tình tứ của 2 vợ chồng - Ảnh: Internet Bài báo còn tiết lộ một tin tức chấn động, lúc vợ đang mê man, Hoắc Kiến Hoa nhẫn tâm tìm gặp luật sư để làm thủ tục ly hôn cô một cách gấp gáp. Anh thà phân chia khối tài sản khổng lồ để thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Lâm Tâm Như.

Hiện tại, nhiều luồn ý kiến trái chiều đang được đưa ra nhưng thực hư ra sao không ai biết vì cả 2 vợ chồng đều ít xuất hiện trước truyền thông những năm gần đây. Nhanh chóng, Lâm Tâm Như đã “khéo léo” lên tiếng. Không phủ nhận cũng không khẳng định điều gì, ngày 17/5 vừa qua, trên Weibo của mình cô đã đăng tải những bức ảnh chụp món ăn mình tự làm cùng dòng trạng thái tiết lộ vì khẩu vị thích ăn cay của Hoắc Kiến Hoa nên mình đã phải cho thêm ớt vào lúc nấu ăn. Bài đăng của Lâm Tâm Như trên Weibo - Ảnh: Internet Từ động thái đơn giản này, nữ diễn viên 45 tuổi đã âm thầm “dằn mặt” những bên đã đưa các tin đồn vô căn cứ về hôn nhân của mình. Điều này cho thấy, việc lựa chọn im lặng chính là cách tốt nhất của cặp đôi để gìn giữ mối lương duyên này.

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