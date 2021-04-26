Lâm Tâm Như lộ bụng bầu vượt mặt, rộ nghi vấn mang thai lần thứ hai

Sao quốc tế 26/04/2021 17:00

Những hình ảnh bụng bầu vượt mặt của nữ diễn viên Lâm Tâm Như được đăng tải và đã nhận được sự chú ý của cộng động mạng.

Mới đây một vài hình ảnh nữ diễn viên Lâm Tâm Như được đăng tải và ngay lập tức nhận được sự quan tâm sâu sắc của fan hâm mộ. Theo QQ, Lâm Tâm Như đứng nói chuyện với bạn thân Trần Ý Hàm, vậy nhưng mọi người đều chú ý đến vòng hai to bất thường của bà xã Hoắc Kiến Hoa.

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 Lâm Tâm Như đứng nói chuyện với Trần Ý Hàm với chiếc bụng bầu vượt mặt

Có ý kiến cho rằng sau một thời gian chuẩn bị, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa sắp chào đón em bé thứ hai. Nhiều người còn nhìn bụng Lâm Tâm Như và mạnh miệng phỏng đoán giới tính của thai nhi. Vậy nhưng ngay sau đó fan hâm mộ của Lâm Tâm Như đã lên tiếng phủ nhận.

Thì ra đây là một cảnh quay mang thai của Lâm Tâm Như, tại trường quay bà xã Hoắc Kiến Hoa và bạn thân cùng đạo diễn đã thảo luận cách diễn cho một người phụ nữ mang thai. Đã từng mang thai, Lâm Tâm Như đã chia sẻ kinh nghiệm của mình cho đạo diễn và đã nhận được sự tán đồng.

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 Nhìn hình ảnh này nhiều người đoán rằng Lâm Tâm Như đang mang thai
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 Vậy nhưng trên thực tế đây chỉ là một cảnh quay của Lâm Tâm Như mà thôi
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 Bà xã Hoắc Kiến Hoa từng chia sẻ rằng, con gái Cá Heo Nhỏ cũng muốn cô sinh em bé

Dù rằng đây chỉ là một cảnh quay mới của Lâm Tâm Như nhưng rất nhiều fan hâm mộ đều hy vọng rằng thời gian tới đây gia đình Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa sẽ chào đón thêm thành viên mới. Trong những chia sẻ trước đây, Lâm Tâm Như cho biết, con gái Cá Heo Nhỏ cũng đã nhiều lần hối thúc mẹ sinh thêm em bé.

Bí mật ẩn giấu 20 năm vẫn bị khui lại, Lâm Tâm Như đã từng trải qua một cuộc hôn nhân rồi mới kết hôn với Hoắc Kiến Hoa? Người chồng đầu tiên của Lâm Tâm Như là ai?

Bí mật ẩn giấu 20 năm vẫn bị khui lại, Lâm Tâm Như đã từng trải qua một cuộc hôn nhân rồi mới kết hôn với Hoắc Kiến Hoa? Người chồng đầu tiên của Lâm Tâm Như là ai?

Hiện tại Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đang rất hạnh phúc, vậy nhưng ít ai biết được rằng trước khi đến với Hoắc Kiến Hoa, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã từng có một cuộc hôn nhân nữa.

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