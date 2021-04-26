Bí mật ẩn giấu 20 năm vẫn bị khui lại, Lâm Tâm Như đã từng trải qua một cuộc hôn nhân rồi mới kết hôn với Hoắc Kiến Hoa? Người chồng đầu tiên của Lâm Tâm Như là ai?

Lâm Tâm Như là một diễn viên rất nổi tiếng và được nhiều người yêu mến. Trong mắt fan hâm mộ, mỹ nhân họ Lâm chính là “nàng Hạ Tử Vy” xinh đẹp và tài năng nhất. Khi còn trẻ, Lâm Tâm Như làm người mẫu, sau đó nhờ một số cơ hội, cô chính thức gia nhập showbiz. Khi Lâm Tâm Như tốt nghiệp cấp 3, gia đình cô kịch liệt phản đối việc cô làm diễn viên. Để thỏa mãn ước mơ, Lâm Tâm Như đã bỏ nhà ra đi, cô tự nhận kịch bản phim điện ảnh.

Khi mới vào nghề, Lâm Tâm Như đã có cơ hội hợp tác với Lâm Chí Dĩnh

Nhưng rất may mắn bộ phim Trường Học Bá Vương của Lâm Tâm Như được đánh giá rất cao sau khi công chiếu. Đây là một bước đệm cho những thành công sau này của mỹ nhân họ Lâm. Sau đó, vai diễn Tử Vy trong Hoàn Châu Cách Cách đã đến và giúp sự nghiệp của Lâm Tâm Như bước sang một trang mới. Cũng nhờ bộ phim này, Lâm Tâm Như, Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Phạm Băng Băng… trở thành những cái tên hot nhất của làng giải trí Hoa ngữ suốt nhiều năm sau đó.