Bí mật ẩn giấu 20 năm vẫn bị khui lại, Lâm Tâm Như đã từng trải qua một cuộc hôn nhân rồi mới kết hôn với Hoắc Kiến Hoa? Người chồng đầu tiên của Lâm Tâm Như là ai?

Sao quốc tế 26/04/2021 10:04

Hiện tại Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đang rất hạnh phúc, vậy nhưng ít ai biết được rằng trước khi đến với Hoắc Kiến Hoa, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã từng có một cuộc hôn nhân nữa.

Lâm Tâm Như là một diễn viên rất nổi tiếng và được nhiều người yêu mến. Trong mắt fan hâm mộ, mỹ nhân họ Lâm chính là “nàng Hạ Tử Vy” xinh đẹp và tài năng nhất. Khi còn trẻ, Lâm Tâm Như làm người mẫu, sau đó nhờ một số cơ hội, cô chính thức gia nhập showbiz. Khi Lâm Tâm Như tốt nghiệp cấp 3, gia đình cô kịch liệt phản đối việc cô làm diễn viên. Để thỏa mãn ước mơ, Lâm Tâm Như đã bỏ nhà ra đi, cô tự nhận kịch bản phim điện ảnh.

lam tam nhu 1
 Khi mới vào nghề, Lâm Tâm Như đã có cơ hội hợp tác với Lâm Chí Dĩnh

Nhưng rất may mắn bộ phim Trường Học Bá Vương của Lâm Tâm Như được đánh giá rất cao sau khi công chiếu. Đây là một bước đệm cho những thành công sau này của mỹ nhân họ Lâm. Sau đó, vai diễn Tử Vy trong Hoàn Châu Cách Cách đã đến và giúp sự nghiệp của Lâm Tâm Như bước sang một trang mới. Cũng nhờ bộ phim này, Lâm Tâm Như, Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Phạm Băng Băng… trở thành những cái tên hot nhất của làng giải trí Hoa ngữ  suốt nhiều năm sau đó.

lam tam nhu 2
 Hạ Tử Vy là vai diễn đỉnh cao trong sự nghiệp của Lâm Tâm Như

Mặc dù sự nghiệp phát triển rực rỡ nhưng đường tình duyên của Lâm Tâm Như lại khá lận đận, chỉ đến khi cô gặp và kết hôn với Hoắc Kiến Hoa, người đẹp họ Lâm mới thực sự có được hạnh phúc. Vậy nhưng trong hôn lễ của hai người, rất nhiều fan hâm mộ nhận ra Hoắc Kiến Hoa dường như không vui, lẽ nào vợ chồng cặp đôi nổi tiếng có ẩn tình nào đó đang giấu giếm?

lam tam nhu 3
 Từ khi công bố chuyện tình cảm, cặp đôi Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa luôn vướng phải rất nhiều thị phi

Theo 163, trước khi kết hôn với Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như đã từng trải qua một cuộc hôn nhân với Đường Quý Lễ. Vậy nhưng sau đó “nàng Hạ Tử Vy” phát hiện Đường Quý Lễ là người chồng thiếu trách nhiện nên đã dứt khoát ly hôn. Mặc dù truyền thông Hoa ngữ đã nhiều lần nhắc đến nghi vấn Lâm Tâm Như từng kết hôn với Đường Quý Lễ nhưng bà xã Hoắc Kiến Hoa lại không hề lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận. Điều này khiến fan hâm mộ không thể gỡ được nút thắt đã tồn tại nhiều năm qua.

lam tam nhu 4

lam tam nhu 5
 Có tin đồn cho rằng trước khi đến với Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như đã từng có một đời chồng
lam tam nhu 6
 Người đẹp họ Lâm chưa một lần phủ nhận hay khẳng định thông tin này khiến fan hâm mộ bán tín bán nghi

Sau khi kết hôn với Hoắc Kiến Hoa, sự nghiệp của vợ chồng Lâm Tâm Như không còn thành công như trước. Cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm với nhau nhưng bên cạnh đó nhiều lần hai người cũng vướng phải tin đồn bất hòa. Vậy nhưng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn lựa chọn cùng nắm tay nhau vượt qua sóng gió.

Lâm Tâm Như ‘dở khóc dở cười’ khi bạn bè và con gái hối thúc sinh con thứ hai

Lâm Tâm Như ‘dở khóc dở cười’ khi bạn bè và con gái hối thúc sinh con thứ hai

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như chỉ biết cười ra nước mắt khi bạn bè và con gái Cá Heo Nhỏ liên tục hối thúc sinh con thứ hai.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoắc Kiến Hoa lâm tâm như sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Lâm Tâm Như ‘dở khóc dở cười’ khi bạn bè và con gái hối thúc sinh con thứ hai

Lâm Tâm Như ‘dở khóc dở cười’ khi bạn bè và con gái hối thúc sinh con thứ hai

Sự nghiệp Hoắc Kiến Hoa ngày một xuống dốc, Lâm Tâm Như gánh chịu mọi chỉ trích, 'thỏa thuận ngầm' của cặp vợ chồng quyền lực khiến Cnet 'sốc'

Sự nghiệp Hoắc Kiến Hoa ngày một xuống dốc, Lâm Tâm Như gánh chịu mọi chỉ trích, 'thỏa thuận ngầm' của cặp vợ chồng quyền lực khiến Cnet 'sốc'

Tận mắt chứng kiến cảnh nóng của Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa chỉ có thể nói 3 từ

Tận mắt chứng kiến cảnh nóng của Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa chỉ có thể nói 3 từ

Lâm Tâm Như khoe nữ trang gần trăm tỷ, được Hoắc Kiến Hoa chiều chuộng khiến nhiều người ngưỡng mộ

Lâm Tâm Như khoe nữ trang gần trăm tỷ, được Hoắc Kiến Hoa chiều chuộng khiến nhiều người ngưỡng mộ

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa chính thức làm hòa sau 2 tuần sóng gió

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa chính thức làm hòa sau 2 tuần sóng gió

Chỉ một hành động nhỏ, Lâm Tâm Như đã xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt

Chỉ một hành động nhỏ, Lâm Tâm Như đã xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt

TIN MỚI NHẤT

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 24 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 49 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 54 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?