Bí mật ẩn giấu 20 năm vẫn bị khui lại, Lâm Tâm Như đã từng trải qua một cuộc hôn nhân rồi mới kết hôn với Hoắc Kiến Hoa? Người chồng đầu tiên của Lâm Tâm Như là ai?

Hiện tại Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đang rất hạnh phúc, vậy nhưng ít ai biết được rằng trước khi đến với Hoắc Kiến Hoa, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã từng có một cuộc hôn nhân nữa.
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Lâm Tâm Như là một diễn viên rất nổi tiếng và được nhiều người yêu mến. Trong mắt fan hâm mộ, mỹ nhân họ Lâm chính là “nàng Hạ Tử Vy” xinh đẹp và tài năng nhất. Khi còn trẻ, Lâm Tâm Như làm người mẫu, sau đó nhờ một số cơ hội, cô chính thức gia nhập showbiz. Khi Lâm Tâm Như tốt nghiệp cấp 3, gia đình cô kịch liệt phản đối việc cô làm diễn viên. Để thỏa mãn ước mơ, Lâm Tâm Như đã bỏ nhà ra đi, cô tự nhận kịch bản phim điện ảnh.
Nhưng rất may mắn bộ phim Trường Học Bá Vương của Lâm Tâm Như được đánh giá rất cao sau khi công chiếu. Đây là một bước đệm cho những thành công sau này của mỹ nhân họ Lâm. Sau đó, vai diễn Tử Vy trong Hoàn Châu Cách Cách đã đến và giúp sự nghiệp của Lâm Tâm Như bước sang một trang mới. Cũng nhờ bộ phim này, Lâm Tâm Như, Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Phạm Băng Băng… trở thành những cái tên hot nhất của làng giải trí Hoa ngữ suốt nhiều năm sau đó.
Mặc dù sự nghiệp phát triển rực rỡ nhưng đường tình duyên của Lâm Tâm Như lại khá lận đận, chỉ đến khi cô gặp và kết hôn với Hoắc Kiến Hoa, người đẹp họ Lâm mới thực sự có được hạnh phúc. Vậy nhưng trong hôn lễ của hai người, rất nhiều fan hâm mộ nhận ra Hoắc Kiến Hoa dường như không vui, lẽ nào vợ chồng cặp đôi nổi tiếng có ẩn tình nào đó đang giấu giếm?
Theo 163, trước khi kết hôn với Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như đã từng trải qua một cuộc hôn nhân với Đường Quý Lễ. Vậy nhưng sau đó “nàng Hạ Tử Vy” phát hiện Đường Quý Lễ là người chồng thiếu trách nhiện nên đã dứt khoát ly hôn. Mặc dù truyền thông Hoa ngữ đã nhiều lần nhắc đến nghi vấn Lâm Tâm Như từng kết hôn với Đường Quý Lễ nhưng bà xã Hoắc Kiến Hoa lại không hề lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận. Điều này khiến fan hâm mộ không thể gỡ được nút thắt đã tồn tại nhiều năm qua.
Sau khi kết hôn với Hoắc Kiến Hoa, sự nghiệp của vợ chồng Lâm Tâm Như không còn thành công như trước. Cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm với nhau nhưng bên cạnh đó nhiều lần hai người cũng vướng phải tin đồn bất hòa. Vậy nhưng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn lựa chọn cùng nắm tay nhau vượt qua sóng gió.