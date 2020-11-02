Chỉ một hành động nhỏ, Lâm Tâm Như đã xóa tan tin đồn hôn nhân rạn nứt

Mặc dù không xuất hiện cùng Hoắc Kiến Hoa nhưng động thái mới nhất của nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã xóa tan tin đồn hôn nhân trục trặc.

Vài ngày trước, thông tin về hôn nhân của cặp đôi Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng. Vợ chồng nữ diễn viên Lâm Tâm Như cãi vã trên đường và đã bị truyền thông Đài Loan “chộp” được. Trong khi người đẹp họ Lâm khóc lóc giữa trời mưa thì Hoắc Kiến Hoa lại bỏ đi sau đó lái xe về nhà một mình.

Mặc dù sau đó phía “nàng Hạ Tử Vy” đã lên tiếng phủ nhận tin đồn ly hôn nhưng những thông tin về hôn nhân của vợ chồng Hoắc Kiến Hoa vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Thời gian qua vợ chồng Lâm Tâm Như luôn phải đối mặt với tin đồn ly hôn

Sau đó vài ngày Lâm Tâm Như xuất hiện trong một buổi bán hàng online. Tâm trạng của bà xã Hoắc Kiến Hoa được cộng đồng mạng đặc biệt chú ý. Nhiều người nhận xét rằng, người đẹp họ Lâm khá buồn khi tham gia chương trình này. Có vẻ hai vợ chồng Lâm Tâm Như vẫn chưa làm hòa khiến cô chưa thể vui vẻ như trước đây.

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như bật khóc sau khi cãi nhau với Hoắc Kiến Hoa

Hoắc Kiến Hoa hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi bỏ Lâm Tâm Như lại một mình

Mới đây một người bạn của Hoắc Kiến Hoa đăng tải hình ảnh chụp chung với nam tài tử họ Hoắc trên trang cá nhân. Mặc dù Lâm Tâm Như không có mặt trong tấm hình này nhưng fan hâm mộ phát hiện ra bà xã Hoắc Kiến Hoa đã like tấm hình của chồng. Hành động nhỏ của Lâm Tâm Như đã xóa tan những tin đồn rạn nứt hôn nhân gần đây.

Lâm Tâm Như like hình mới nhất của Hoắc Kiến Hoa như ngầm xóa tan tin đồn bất hòa

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như đều là những nhân vật đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Vì quá nổi tiếng nên cuộc sống hôn nhân của cặp đôi luôn là đề tài béo bở để truyền thông khai thác.

Lâm Tâm Như xuất hiện ủ rũ giữa tâm bão hôn nhân rạn nứt Nữ diễn viên Lâm Tâm Như lần đầu xuất hiện trước truyền thông sau khi bị Hoắc Kiến Hoa bỏ rơi giữa đường.

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