Lâm Tâm Như khoe nữ trang gần trăm tỷ, được Hoắc Kiến Hoa chiều chuộng khiến nhiều người ngưỡng mộ

Sao quốc tế 10/04/2021 08:17

Tham gia một sự kiện mới nhất, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đeo bộ trang sức có giá trị gần 100 tỷ, người đẹp chia sẻ: “Đã lâu lắm rồi không mặc đẹp như thế này”.

Theo QQ, ngày 9/4, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã tham gia sự kiện của một nhãn hàng trang sức, cô mặc bộ đầm hở lưng táo bạo. Dù đã 44 tuổi nhưng nhan sắc, làn da và vóc dáng của Lâm Tâm Như vẫn vô cùng trẻ trung và cuốn hút.

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 Lâm Tâm Như nổi bật khi tham gia sự kiện của một nhãn hàng trang sức
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 Người đẹp cho biết đã lâu rồi không mặc đẹp như thế này

Ngoài nhan sắc của Lâm Tâm Như, bộ trang sức cô mang trên người cũng nhận được sự chú ý đặc biệt của quan khách. Theo truyền thông Hong Kong, bộ nữ trang mà Lâm Tâm Như mang có giá trị 27 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 97 tỷ đồng). Tại sự kiện này, “nàng Hạ Tử Vy” cũng cho biết, rất lâu rồi cô không mặc đẹp thế này khi đi ra ngoài.

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 Theo truyền thông Hong Kong, bộ trang sức của Lâm Tâm Như có giá gần 100 tỷ đồng

Lâm Tâm Như chia sẻ thêm, cho dù là ngày lễ hay những ngày kỷ niệm, Hoắc Kiến Hoa vẫn thường tặng cho cô nữ trang và đồng hồ. Xem ra sau khi kết hôn, nam tài tử họ Hoắc rất hào phóng với bà xã của mình. Những món nữ trang hay đồng hồ mà người nổi tiếng thích thường sẽ có giá trị rất cao.

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 Lâm Tâm Như chia sẻ, Hoắc Kiến Hoa thường xuyên tặng trang sức và đồng hồ cho cô
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 Cuộc sống hạnh phúc của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ

Cuộc sống hôn nhân của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn luôn được fan hâm mộ đặc biệt quan tâm. Thời gian bên nhau, cả hai đã trải qua rất nhiều sóng gió cùng những tin đồn hôn nhân tan vỡ. Vậy nhưng vượt qua tất cả, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn đang rất hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Suốt 2 tuần đối mặt với các tin đồn hôn nhân tan vỡ, mới đây vợ chồng nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã xuất hiện cùng nhau.

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