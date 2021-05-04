Hoắc Kiến Hoa ôm chặt mẹ vợ trong khi mẹ chồng hôn thắm thiết Lâm Tâm Như, mối quan hệ hiếm có của vợ chồng cặp đôi nổi tiếng với gia đình hai bên

Sao quốc tế 04/05/2021 11:23

Những động thái mới nhất của gia đình Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa lại khiến cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao.

Mới đây một vài hình ảnh của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã được đăng tải và ngay lập tức trở thành chủ đề bàn luận trên nhiều diễn đàn. Trong những tấm hình này đều có sự góp mặt của bố mẹ Lâm Tâm Như và bố mẹ Hoắc Kiến Hoa.

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 Tấm hình này cho thấy, Lâm Tâm Như ôm mẹ chồng, Hoắc Kiến Hoa cũng ôm chặt mẹ vợ cùng nhau hát hò

Hoắc Kiến Hoa ôm chặt mẹ vợ trong khi bố Lâm Tâm Như đứng bên phải Hoắc Kiến Hoa. Còn Lâm Tâm Như được mẹ chồng hôn lên má, cô đứng giữa bố mẹ chồng. Không khí gia đình vợ chồng Hoắc Kiến Hoa vô cùng đấm ấm và hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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 Mặc dù hình ảnh không được rõ nét nhưng nhiều netizen xứ Trung nhận ra Lâm Tâm Như đứng giữa mẹ chồng còn Hoắc Kiến Hoa đứng giữa bố mẹ vợ
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 Trong khi Hoắc Kiến Hoa ôm mẹ vợ thì mẹ chồng tặng Lâm Tâm Như một cái hôn lên má

Sau khi Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa tuyên bố hẹn hò và kết hôn nhanh chóng sau đó, nhiều tin đồn ác ý về cặp đôi lan truyền khắp mạng xã hội. Ngay cả khi Lâm Tâm Như sinh con, vợ chồng cặp đôi nổi tiếng vẫn thường xuyên đối diện với tin đồn hôn nhân rạn nứt.

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 Vợ chồng Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như từng đối mặt với rất nhiều tin đồn hôn nhân rạn nứt
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 Vậy nhưng cặp đôi vẫn luôn nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió

Cách đây không lâu, hình ảnh Lâm Tâm Như ngồi khóc dưới mưa trong khi Hoắc Kiến Hoa bỏ về một mình lại một lần nữa làm dấy lên tin đồn cặp đôi gặp trục trặc trong chuyện tình cảm. Đáp lại những tin đồn ác ý đó, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn sống rất hạnh phúc, mối quan hệ giữa gia đình hai bên cũng ngày càng gắn kết hơn.

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