Hoắc Kiến Hoa ôm chặt mẹ vợ trong khi mẹ chồng hôn thắm thiết Lâm Tâm Như, mối quan hệ hiếm có của vợ chồng cặp đôi nổi tiếng với gia đình hai bên

Mới đây một vài hình ảnh của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã được đăng tải và ngay lập tức trở thành chủ đề bàn luận trên nhiều diễn đàn. Trong những tấm hình này đều có sự góp mặt của bố mẹ Lâm Tâm Như và bố mẹ Hoắc Kiến Hoa.

Tấm hình này cho thấy, Lâm Tâm Như ôm mẹ chồng, Hoắc Kiến Hoa cũng ôm chặt mẹ vợ cùng nhau hát hò

Hoắc Kiến Hoa ôm chặt mẹ vợ trong khi bố Lâm Tâm Như đứng bên phải Hoắc Kiến Hoa. Còn Lâm Tâm Như được mẹ chồng hôn lên má, cô đứng giữa bố mẹ chồng. Không khí gia đình vợ chồng Hoắc Kiến Hoa vô cùng đấm ấm và hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.