Con gái Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như lộ diện, mới 4 tuổi nhưng đã sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ

Sao quốc tế 27/04/2021 09:32

Hiếm hoi lắm những hình ảnh của con gái Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến hoa mới lọt ra ngoài, dù còn nhỏ nhưng cô bé đã sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp.

Mới đây những hình ảnh mới nhất của Hoắc Kiến Hoa và con gái Cá Heo Nhỏ được đăng tải và đã nhận được sự chú ý của nhiều fan hâm mộ. Trong lễ mừng sinh nhật mẹ của Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa đứng lên sân khấu, con gái Cá Heo Nhỏ ôm lấy chân anh vô cùng quấn quýt. Mặc dù mới 4 tuổi thôi nhưng con gái Lâm Tâm Như đã sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ.

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 Những hình ảnh hiếm thấy của Hoắc Kiến Hoa và con gái
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 Trong buổi lễ sinh nhật mẹ của Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa và con gái đã cùng xuất hiện trên sân khấu

Sau khi Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kết hôn, sự nghiệp của cả hai đều không được đánh giá cao. Lâm Tâm Như thường xuyên quay những bộ phim ở Đài Loan trong khi Hoắc Kiến Hoa dường như không tham gia bất kỳ dự án phim ảnh nào. Nhiều người cho rằng, sau khi kết hôn với Lâm Tâm Như, sự nghiệp của Hoắc Kiến Hoa hoàn toàn tuột dốc.

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 Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cùng có mặt trong buổi lễ sinh nhật này

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 Nhiều lần vướng tin đồn bất hòa nhưng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn luôn bên nhau vượt qua sóng gió

Vậy nhưng bù lại, cặp đôi lại có với nhau một cô con gái vô cùng đáng yêu Cá Heo Nhỏ, theo chia sẻ của Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa vô cùng chiều chuộng con gái. Hai người từng thỏa thuận với nhau rằng khi một người làm việc thì người kia sẽ phải dành thời gian chăm sóc con. Hoắc Kiến Hoa sẵn sàng vì gia đình và con gái mà đánh đổi sự nghiệp của mình.

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